Экстрем дебютирует на «Дакаре» в 2021 году
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Гонщик из DTM и ралли-кросса поедет на необычной технике
Бывший чемпион мира по ралли-кроссу Маттиас Экстрем примет участие в ралли-рейде «Дакар» в 2021 году. Шведский гонщик поедет на технике Yamaha в классе SxS за команду X-Raid.
Для Экстрема это будет дебют на «Дакаре», а для X-Raid – в классе SxS. Для выступления команда адаптировала технику Yamaha YXZ1000R, расширив ее колесную базу, понизив центр тяжести, оптимизировав распределение веса и динамику работы шасси.
«Дакар»-2021 пройдет в январе по территории Саудовской Аравии.
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|Серия
|Дакар
|Пилоты
|Маттиас Экстрём
|Автор
|Хэл Ридж
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Экстрем дебютирует на «Дакаре» в 2021 году
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