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Экстрем дебютирует на «Дакаре» в 2021 году

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Экстрем дебютирует на «Дакаре» в 2021 году
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Гонщик из DTM и ралли-кросса поедет на необычной технике

Бывший чемпион мира по ралли-кроссу Маттиас Экстрем примет участие в ралли-рейде «Дакар» в 2021 году. Шведский гонщик поедет на технике Yamaha в классе SxS за команду X-Raid.

Для Экстрема это будет дебют на «Дакаре», а для X-Raid – в классе SxS. Для выступления команда адаптировала технику Yamaha YXZ1000R, расширив ее колесную базу, понизив центр тяжести, оптимизировав распределение веса и динамику работы шасси.

«Дакар»-2021 пройдет в январе по территории Саудовской Аравии.

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Маттиас Экстрём
Автор Хэл Ридж

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