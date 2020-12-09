Экстрем дебютирует на «Дакаре» в 2021 году

Бывший чемпион мира по ралли-кроссу Маттиас Экстрем примет участие в ралли-рейде «Дакар» в 2021 году. Шведский гонщик поедет на технике Yamaha в классе SxS за команду X-Raid.

Для Экстрема это будет дебют на «Дакаре», а для X-Raid – в классе SxS. Для выступления команда адаптировала технику Yamaha YXZ1000R, расширив ее колесную базу, понизив центр тяжести, оптимизировав распределение веса и динамику работы шасси.

«Дакар»-2021 пройдет в январе по территории Саудовской Аравии.