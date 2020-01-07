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Дакар / Новость

Экипажу КАМАЗа пришлось погоняться с местными жителями

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Экипажу КАМАЗа пришлось погоняться с местными жителями
Автор:
, Главный редактор
7 янв. 2020 г., 17:24

Штурман экипажа Антона Шибалова рассказал о необычных «соперниках», с которыми российским спортсменам пришлось соревноваться ближе к финишу третьего этапа марафона «Дакар».

По результатам третьего этапа ралли «Дакар», проходящего сейчас в Саудовской Аравии, КАМАЗ под управлением Антона Шибалова показал третий результат с отставанием в 11 минут 13 секунд от победителя этапа – еще одного российского грузовика, за рулем которого находился Андрей Каргинов.

После финиша этапа Дмитрий Никитин, штурман Шибалова, рассказал о необычном «препятствии», которое экипажу пришлось преодолеть ближе к финишу: «На последних сорока-пятидесяти километрах встретились местные жители. Один из них на джипе выскочил перед нами и не пускал. Пришлось секунд сорок посидеть за ним в пыли, после чего удалось обогнать его по бездорожью". В целом же, рассказывая об этапе, Никитин отметил, что приоритетом для экипажа грузовика под № 516 было «ехать стабильно, держаться правильных курсов и сразу находить дорогу. По темпу мы немного уступали, но важно было беречь колеса».

Избежать прокола покрышки на острых камнях не удалось, в частности, экипажу Эдуарду Николаева, который на замене колеса и последующем ремонте системы турбонаддува потерял около четверти часа.

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Об этой статье

Серия Дакар
Автор Кирилл Качнов

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