Экипажу КАМАЗа пришлось погоняться с местными жителями

По результатам третьего этапа ралли «Дакар», проходящего сейчас в Саудовской Аравии, КАМАЗ под управлением Антона Шибалова показал третий результат с отставанием в 11 минут 13 секунд от победителя этапа – еще одного российского грузовика, за рулем которого находился Андрей Каргинов.

После финиша этапа Дмитрий Никитин, штурман Шибалова, рассказал о необычном «препятствии», которое экипажу пришлось преодолеть ближе к финишу: «На последних сорока-пятидесяти километрах встретились местные жители. Один из них на джипе выскочил перед нами и не пускал. Пришлось секунд сорок посидеть за ним в пыли, после чего удалось обогнать его по бездорожью". В целом же, рассказывая об этапе, Никитин отметил, что приоритетом для экипажа грузовика под № 516 было «ехать стабильно, держаться правильных курсов и сразу находить дорогу. По темпу мы немного уступали, но важно было беречь колеса».

Избежать прокола покрышки на острых камнях не удалось, в частности, экипажу Эдуарду Николаева, который на замене колеса и последующем ремонте системы турбонаддува потерял около четверти часа.