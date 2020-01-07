Экипажу КАМАЗа пришлось погоняться с местными жителями
Штурман экипажа Антона Шибалова рассказал о необычных «соперниках», с которыми российским спортсменам пришлось соревноваться ближе к финишу третьего этапа марафона «Дакар».
По результатам третьего этапа ралли «Дакар», проходящего сейчас в Саудовской Аравии, КАМАЗ под управлением Антона Шибалова показал третий результат с отставанием в 11 минут 13 секунд от победителя этапа – еще одного российского грузовика, за рулем которого находился Андрей Каргинов.
После финиша этапа Дмитрий Никитин, штурман Шибалова, рассказал о необычном «препятствии», которое экипажу пришлось преодолеть ближе к финишу: «На последних сорока-пятидесяти километрах встретились местные жители. Один из них на джипе выскочил перед нами и не пускал. Пришлось секунд сорок посидеть за ним в пыли, после чего удалось обогнать его по бездорожью". В целом же, рассказывая об этапе, Никитин отметил, что приоритетом для экипажа грузовика под № 516 было «ехать стабильно, держаться правильных курсов и сразу находить дорогу. По темпу мы немного уступали, но важно было беречь колеса».
Избежать прокола покрышки на острых камнях не удалось, в частности, экипажу Эдуарду Николаева, который на замене колеса и последующем ремонте системы турбонаддува потерял около четверти часа.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Автор
|Кирилл Качнов
Экипажу КАМАЗа пришлось погоняться с местными жителями
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Техкомиссия в Джидде
|
чт 2 янв.
чт 2 янв.
|
00:00
00:00
|
|Церемония старта
|
сб 4 янв.
сб 4 янв.
|
00:00
00:00
|
|Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
|
вс 5 янв.
вс 5 янв.
|
09:03
09:03
|
|Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
|
пн 6 янв.
пн 6 янв.
|
05:00
05:00
|
|Этап 3: Неом – Неом
|
вт 7 янв.
вт 7 янв.
|
06:00
06:00
|
|Этап 4: Неом – Эль-Ула
|
ср 8 янв.
ср 8 янв.
|
06:30
06:30
|
|Этап 5: Эль-Ула – Хаил
|
чт 9 янв.
чт 9 янв.
|
06:15
06:15
|
|Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
|
пт 10 янв.
пт 10 янв.
|
06:00
06:00
|
|День отдыха в Эр-Рияде
|
сб 11 янв.
сб 11 янв.
|
06:00
06:00
|
|Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
|
вс 12 янв.
вс 12 янв.
|
06:00
06:00
|
|Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
|
пн 13 янв.
пн 13 янв.
|
06:00
06:00
|
|Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
|
вт 14 янв.
вт 14 янв.
|
06:00
06:00
|
|Этап 10: Харад – Шубайта
|
ср 15 янв.
ср 15 янв.
|
06:00
06:00
|
|Этап 11: Шубайта – Харад
|
чт 16 янв.
чт 16 янв.
|
06:00
06:00
|
|Этап 12: Харад – Киддия
|
пт 17 янв.
пт 17 янв.
|
06:00
06:00
|
Самое читаемое
Расписание
- WEC
- Формула 1
Партнер проекта