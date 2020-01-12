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Дакар / Отчет об этапе

Экипажи КамАЗа заняли три первых места на седьмом этапе «Дакара»

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Экипажи КамАЗа заняли три первых места на седьмом этапе «Дакара»
Автор:
, редактор
12 янв. 2020 г., 12:13

Каргинов продолжил отрываться от партнеров по команде.

Лидер общего зачета грузовиков на ралли-марафоне «Дакар» Андрей Каргинов показал лучшее время на седьмом спецучастке гонки. Тройку лидеров дополнили его партнеры по команде «КамАЗ-Мастер» Дмитрий Сотников и Антон Шибалов. При этом разрыв между всеми тремя машинами составил чуть более двух минут.

Каргинов лучше своих партнеров провел первый отрезок дня, создав себе небольшой задел. Впоследствии, и Сотников, и Шибалов постепенно отыгрывали отставание, но опередить лидера гонки не смогли.

Победа позволила Каргинову еще увеличить отрыв от Шибалова в общем зачете. Сейчас разница между двумя экипажами превышает 20 минут. 

Белорус Сергей Вязович на МАЗе завершил этап с пятым результатом, но сохранил место в первой тройке общего зачета, опережая чехов Алеша Лопрайса и Мартина Мацика. Сотников в генеральной классификации занимает шестое место, с отставанием в два с половиной часа от лидера.

Положение в общем зачете грузовиков после 7-го этапа

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  Пилот Грузовик Время/Отст.
1 Russian Federation Андрей Каргинов КАМАЗ 30 ч 06 мин 45 с
2

Russian Federation Антон Шибалов

 КАМАЗ +21 мин 12 с
3 Belarus Сергей Вязович МАЗ +46 мин 39 с
4 Czech Republic Алеш Лопрайс Praga + 1 ч 55 мин 21 с
5 Czech Republic Мартин Мацик IVECO + 2 ч 19 мин 12 с

 

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Андрей Каргинов , Антон Шибалов , Дмитрий Сотников , Сергей Вязович
Команды КАМАЗ-мастер
Автор Иван Матушкин

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5 янв. - 17 янв.
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир Проходит прямо сейчас
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сб 4 янв.
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вс 5 янв.
вс 5 янв.
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09:03
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
пн 6 янв.
пн 6 янв.
06:00
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вт 7 янв.
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