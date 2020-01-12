Экипажи КамАЗа заняли три первых места на седьмом этапе «Дакара»
Каргинов продолжил отрываться от партнеров по команде.
Лидер общего зачета грузовиков на ралли-марафоне «Дакар» Андрей Каргинов показал лучшее время на седьмом спецучастке гонки. Тройку лидеров дополнили его партнеры по команде «КамАЗ-Мастер» Дмитрий Сотников и Антон Шибалов. При этом разрыв между всеми тремя машинами составил чуть более двух минут.
Каргинов лучше своих партнеров провел первый отрезок дня, создав себе небольшой задел. Впоследствии, и Сотников, и Шибалов постепенно отыгрывали отставание, но опередить лидера гонки не смогли.
Победа позволила Каргинову еще увеличить отрыв от Шибалова в общем зачете. Сейчас разница между двумя экипажами превышает 20 минут.
Белорус Сергей Вязович на МАЗе завершил этап с пятым результатом, но сохранил место в первой тройке общего зачета, опережая чехов Алеша Лопрайса и Мартина Мацика. Сотников в генеральной классификации занимает шестое место, с отставанием в два с половиной часа от лидера.
Положение в общем зачете грузовиков после 7-го этапа
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|Пилот
|Грузовик
|Время/Отст.
|1
|Андрей Каргинов
|КАМАЗ
|30 ч 06 мин 45 с
|2
|
Антон Шибалов
|КАМАЗ
|+21 мин 12 с
|3
|Сергей Вязович
|МАЗ
|+46 мин 39 с
|4
|Алеш Лопрайс
|Praga
|+ 1 ч 55 мин 21 с
|5
|Мартин Мацик
|IVECO
|+ 2 ч 19 мин 12 с
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Пилоты
|Андрей Каргинов , Антон Шибалов , Дмитрий Сотников , Сергей Вязович
|Команды
|КАМАЗ-мастер
|Автор
|Иван Матушкин
Экипажи КамАЗа заняли три первых места на седьмом этапе «Дакара»
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