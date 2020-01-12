Экипажи КамАЗа заняли три первых места на седьмом этапе «Дакара»

Лидер общего зачета грузовиков на ралли-марафоне «Дакар» Андрей Каргинов показал лучшее время на седьмом спецучастке гонки. Тройку лидеров дополнили его партнеры по команде «КамАЗ-Мастер» Дмитрий Сотников и Антон Шибалов. При этом разрыв между всеми тремя машинами составил чуть более двух минут.

Каргинов лучше своих партнеров провел первый отрезок дня, создав себе небольшой задел. Впоследствии, и Сотников, и Шибалов постепенно отыгрывали отставание, но опередить лидера гонки не смогли.

Победа позволила Каргинову еще увеличить отрыв от Шибалова в общем зачете. Сейчас разница между двумя экипажами превышает 20 минут.

Белорус Сергей Вязович на МАЗе завершил этап с пятым результатом, но сохранил место в первой тройке общего зачета, опережая чехов Алеша Лопрайса и Мартина Мацика. Сотников в генеральной классификации занимает шестое место, с отставанием в два с половиной часа от лидера.

Положение в общем зачете грузовиков после 7-го этапа

Пилот Грузовик Время/Отст. 1 Андрей Каргинов КАМАЗ 30 ч 06 мин 45 с 2 Антон Шибалов КАМАЗ +21 мин 12 с 3 Сергей Вязович МАЗ +46 мин 39 с 4 Алеш Лопрайс Praga + 1 ч 55 мин 21 с 5 Мартин Мацик IVECO + 2 ч 19 мин 12 с

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