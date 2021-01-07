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Дакар / Новость

Джимхана и лотерея! Сайнса возмутил маршрут «Дакара»

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Джимхана и лотерея! Сайнса возмутил маршрут «Дакара»

По мнению трехкратного победителя “Дакара”, в допущенных испанцем навигационных ошибках виноваты прежде всего организаторы гонки

По окончании 5-го дня ралли-марафона «Дакар» Карлос Сайнс выразил свое возмущение тем, насколько тяжелой оказалась гонка этого года с точки зрения навигации.

В четверг вскоре после старта спецучастка испанец заблудился в пустыне, потеряв на этом около получаса. Похожая ситуация имела место и парой дней раньше. Сейчас трехкратный победитель легендарной гонки занимает 3-е место в общем зачете – но уже почти на час отстает от ведущих борьбу за лидерство Стефана Петеранселя и Нассера Аль-Аттии.  

«Я расстроен и слегка деморализован, – рассказал журналистам Сайнс в четверг после прибытия на бивуак. – Все это выглядит какой-то джимханой, а не ралли-рейдом. Я 14 раз стартовал в этой гонке – но никогда так часто не блуждал. Потеряться два раза за три дня, и каждый раз потерять по полчаса – что-то невероятное. Это больше не “Дакар”.

Раньше я не видел ничего подобного. Все блуждают, все кое-как пытаются найти контрольные точки. Это уже лотерея, а не ралли. И мне это все не нравится».

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Одной из причин навигационных ошибок наверняка является новая схема работы с дорожной книгой. Если раньше участники получали этот документ накануне вечером, сейчас – только за 15 минут до старта спецучастка. Чтобы компенсировать отсутствие у экипажей время на работу с дорожной книгой, организаторы делают описание маршрута более подробным.

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Карлос Сайнс-ст.

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