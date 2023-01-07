Двойная авария Сайнса и Петеранселя. Самые яркие кадры с 6-го этапа «Дакара»
В пятницу команда Audi потеряла двух своих лидеров, с которыми случились неприятности буквально в сотне метров друг от друга
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: A.S.O.
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Аль-Аттия закончил лидером половину «Дакара», Audi потеряла последний экипаж
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Двойная авария Сайнса и Петеранселя. Самые яркие кадры с 6-го этапа «Дакара»
В пятницу команда Audi потеряла двух своих лидеров, с которыми случились неприятности буквально в сотне метров друг от друга
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