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Двойная авария Сайнса и Петеранселя. Самые яркие кадры с 6-го этапа «Дакара»

В пятницу команда Audi потеряла двух своих лидеров, с которыми случились неприятности буквально в сотне метров друг от друга

Двойная авария Сайнса и Петеранселя. Самые яркие кадры с 6-го этапа «Дакара»
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Авария: Audi RS Q e-tron E2 №207 команды Team Audi Sport: Карлос Сайнс-ст., Лукас Круз
Авария: Audi RS Q e-tron E2 №207 команды Team Audi Sport: Карлос Сайнс-ст., Лукас Круз
1/6

Фотограф: A.S.O.

Авария: Audi RS Q e-tron E2 №207 команды Team Audi Sport: Карлос Сайнс-ст., Лукас Круз
Авария: Audi RS Q e-tron E2 №207 команды Team Audi Sport: Карлос Сайнс-ст., Лукас Круз
2/6

Фотограф: A.S.O.

Авария: Audi RS Q e-tron E2 №207 команды Team Audi Sport: Карлос Сайнс-ст., Лукас Круз и Audi RS Q e-tron E2 №204 команды Team Audi Sport: Стефан Петерансель, Эдуар Буланже
Авария: Audi RS Q e-tron E2 №207 команды Team Audi Sport: Карлос Сайнс-ст., Лукас Круз и Audi RS Q e-tron E2 №204 команды Team Audi Sport: Стефан Петерансель, Эдуар Буланже
3/6

Фотограф: A.S.O.

Авария: Audi RS Q e-tron E2 №207 команды Team Audi Sport: Карлос Сайнс-ст., Лукас Круз
Авария: Audi RS Q e-tron E2 №207 команды Team Audi Sport: Карлос Сайнс-ст., Лукас Круз
4/6

Фотограф: A.S.O.

После аварии: Audi RS Q e-tron E2 №204 команды Team Audi Sport: Стефан Петерансель
После аварии: Audi RS Q e-tron E2 №204 команды Team Audi Sport: Стефан Петерансель
5/6

Фотограф: A.S.O.

Audi RS Q e-tron E2 №211 команды Team Audi Sport: Маттиас Экстрем, Эмиль Бергквист, едут мимо места аварии Audi RS Q e-tron E2 №207 команды Team Audi Sport: Карлос Сайнс-ст., Лукас Круз
Audi RS Q e-tron E2 №211 команды Team Audi Sport: Маттиас Экстрем, Эмиль Бергквист, едут мимо места аварии Audi RS Q e-tron E2 №207 команды Team Audi Sport: Карлос Сайнс-ст., Лукас Круз
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Фотограф: A.S.O.

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Дождь вынудил отменить 7-й этап «Дакара» для мотоциклистов
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Дождь вынудил отменить 7-й этап «Дакара» для мотоциклистов
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