Дождь вынудил отменить 7-й этап «Дакара» для мотоциклистов

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Официальной причиной отмены запланированного на 7 января этапа стали «погодные сложности». На старт в субботу не выйдут мотогонщики и участники на квадроциклах.

Из-за того, что несколько последних дней в Саудовской Аравии шли дожди, представители этих зачетов сильно вымотались на дистанции. Вдобавок, в пятницу из-за изменения маршрута им пришлось преодолеть 500-километровый перегон до Эр-Рияда.

«Участников зачетов Мото и Квадро приглашают к 10 утра завтрашнего дня собраться на бивуаке, чтобы в режиме дорожной секции добраться до Аль-Дувадими, – сказано в сообщении организаторов. – В воскресенье 8 января они проведут 8-й этап по новому расписанию: по трассе 7-го этапа изначального маршрута, сокращенной до 345 км».

При этом экипажи на внедорожниках, мотовездеходах и грузовиках, в отличие от мотоциклистов, все же проведут субботний этап. Их ждет борьба на 333-километровом отрезке между Эр-Риядом и Аль-Дувадими.