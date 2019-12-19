Директор «Дакара» предрек Алонсо победу на спецучастке

Фернандо Алонсо проедет ралли-марафон в Саудовской Аравии за рулем заводской Toyota Hilux вместе с Марком Кома в качестве штурмана.

С августа испанец готовится к «Дакару», выступая в различных ралли-рейдах в Африке, Марокко и Саудовской Аравии, где недавно в гонке Al-Ula Neom занял третье место в общем зачете. В начале этого месяца Алонсо проехал шесть сотен километров по дюнам в Абу-Даби – для него эти тесты стали последними перед «Дакаром», который стартует 5 января.

Алонсо заявлял, что не рассчитывает бороться за победу и в первую очередь сосредоточится на том, чтобы добраться до финиша двухнедельного марафона.

Однако босс «Дакара» Давид Кастера отметил, что уже на второй неделе ралли Алонсо сможет побороться за победу на этапе, как только получит больше опыта.

«Прежде всего ему нужно научиться терпению, поскольку если он хочет продвинуться до максимального уровня, то должен принять, что будет ехать позади теоретически более медленных гонщиков чем он, – сказал Кастера Motorsport.com. – Но я думаю, что он может выиграть этап к концу "Дакара", на второй неделе он может добиться чего-то особенного.

Но ему придется подождать и первую неделю двигаться шаг за шагом. Тогда у него будет шанс, особенно с Марком в напарниках, который очень хорошо знает ралли и все, что может Фернандо помочь».

По мнению директора «Дакара», выступление Алонсо может способствовать популяризации ралли-марафона и привлечь к участию других звезд автоспорта.

«Мы очень рады, что у нас есть Фернандо. Мы очень заинтересованы в его выступлении, это правда. Ведь он может мотивировать многих других гонщиков и мотоциклистов выступить в "Дакаре", – добавил он.