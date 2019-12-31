Депре выступит в «Дакаре» за Red Bull на багги

В начале этого месяца Red Bull совместно с Overdrive анонсировала программу в гонках кросс-кантри для юниоров, аналогичную своей молодежной программе в Формуле 1.

Молодые американцы Блейд Хильдебранд, Митч Гатри-младший и Сет Кинтеро первоначально были объявлены гонщиками Red Bull на «Дакар»-2020 в классе UTV, где должны были выступить на недавно построенных багги OT3 от Overdrive.

Ранее Сириль Депре тестировал OT3 и был приглашен в качестве тренера и наставника. Однако теперь стало известно, что он заменит Кинтеро. Имя штурмана Депре еще неизвестно.

Депре выигрывал знаменитый ралли-марафон в категории мотоциклов с KTM пять раз в период с 2005-го по 2013 год, соперничая с другим пятикратный победителем Марком Кома (который станет штурманом Фернандо Алонсо в январе будущего года).

Затем 45-летний француз переключился на внедорожники и в 2017-м в составе заводской Peugeot занял третье место, прежде чем году спустя французская компания свернула гоночную программу. В 2019-м Депре занял пятое место на новом багги Mini JCW.