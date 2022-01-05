Де Вильерса наказали крупным штрафом за сбитого мотоциклиста

Во время второго этапа ралли-марафона «Дакар» Жиньель де Вильерс, спускаясь с дюны, буквально наехал на байк мотоциклиста, но смог избежать столкновения с самим пилотом. Де Вильерс не остановился и продолжил движение. К счастью, никто не пострадал, однако мотоцикл был полностью разрушен.

5 января FIA вынесла вердикт, по итогам которого Жиньель получил штраф в пять часов. Более того, гонщик обязан восполнить пострадавшему стоимость мотоцикла и оплатить вступительный взнос на участие в «Дакаре» 2023 года.

В документе Международной автомобильной федерации сообщается, что нарушение экипажем правил должно иметь последствия, даже несмотря на то, что де Вильерс сам вышел на контакт с мотогонщиком, извинился и предложил ему оплату.

Жиньель также задел еще одного мотоциклиста днем ранее, во время первого этапа ралли-рейда. За него юарец получил пятиминутный штраф.