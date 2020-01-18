Де Рой обещал вернуться на «Дакар» в 2021 году
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Голландский пилот сообщил об этом Эдуарду Николаеву.
Легенда ралли-марафона «Дакар» Герард де Рой пообещал вернуться в гонку в 2021 году. Об этом в своем инстаграме написал гонщик «КамАЗ-Мастер» Эдуард Николаев.
Де Рой был заявлен на «Дакар 2020», но был вынужден сняться с выступления из-за межпозвоночной грыжи и принимал участие в гонке в качестве тим-менеджера. Сам Николаев выступал в гонке, но был вынужден ее досрочно закончить из-за поломки грузовика.
39-летний де Рой с 2002 года принял участие в 15 «Дакарах» и дважды выигрывал гонку на грузовике Iveco. Он уже пропускал гонку в 2010-м и 2018-м годах.
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Пилоты
|Жерар де Рой
|Автор
|Иван Матушкин
Де Рой обещал вернуться на «Дакар» в 2021 году
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