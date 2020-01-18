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Де Рой обещал вернуться на «Дакар» в 2021 году

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Де Рой обещал вернуться на «Дакар» в 2021 году
Автор:
, редактор
18 янв. 2020 г., 13:40

Голландский пилот сообщил об этом Эдуарду Николаеву.

Легенда ралли-марафона «Дакар» Герард де Рой пообещал вернуться в гонку в 2021 году. Об этом в своем инстаграме написал гонщик «КамАЗ-Мастер» Эдуард Николаев. 

Де Рой был заявлен на «Дакар 2020», но был вынужден сняться с выступления из-за межпозвоночной грыжи и принимал участие в гонке в качестве тим-менеджера. Сам Николаев выступал в гонке, но был вынужден ее досрочно закончить из-за поломки грузовика.

39-летний де Рой с 2002 года принял участие в 15 «Дакарах» и дважды выигрывал гонку на грузовике Iveco. Он уже пропускал гонку в 2010-м и 2018-м годах.

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Жерар де Рой
Автор Иван Матушкин

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