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Дакар Отчет об этапе

8-й этап «Дакара»: Экстрем победил, Максимов сошел

Нассер Аль-Аттия же сохранил лидерство в общем зачете

8-й этап «Дакара»: Экстрем победил, Максимов сошел

Маттиас Экстрем впервые в своей карьере выиграл этап ралли-рейда «Дакар», однако это никак не повлияло на его положение в общем зачете – он так и остался 11-м. Вторым финишировал Стефан Петерансель, у которого были проблемы в первые дни марафона. Правда, для француза это скорее «подиум» престижа, поскольку за попадание в первую тройку ему уже не побороться: он идет только 28-м в генеральной классификации. 

Третьим же стал один из главных соперников Нассера Аль-Аттии в борьбе за победу Себастьен Леб. Да, благодаря своей скорости и проколу у лидера общего зачета Леб сократил отставание до Аль-Аттии с 50 минут до 37-ми. Однако по ходу дистанции француз и сам проколол шину – более того, девятикратный чемпион по ралли потерял «запаску» и не поднял ее. За это нарушение ему может грозить штраф в пять минут.

Российский экипаж Владимира Васильева финишировал 13-м и поднялся на шестое в общем зачете из-за проблем у Лусио Альвареса. Аргентинский пилот после 7 этапов шел четвертым в общем зачете, но сегодня он потерял более трех часов из-за остановки на втором временном отрезке и по итогу выпал из первой пятерки. Альварес финишировал лишь 53-м, а в генеральной классификации упал на 22-ю позицию.

Положение в общем зачете автомобилей после 8 этапов

  Гонщик Техника Отрыв
1. Qatar Нассер Аль-Аттия Toyota  
2. France Себастьен Леб BRX (Prodrive) 00:37:58
3. Saudi Arabia Язид Аль-Раджи Toyota 00:53:13
4. Poland Якуб Пшигоньски Mini 01:28:06
5. Argentina Орландо Терранова BRX (Prodrive) 01:31:39
6. Russian Federation Владимир Васильев BMW 01:40:57
...11. Sweden Маттиас Экстрем Audi 02:40:29

В зачете мотоциклистов произошли самые большие перемены. В первую очередь, Сэм Сандерленд не только выиграл этап с преимуществом почти в три минуты, но и вновь стал лидером общего зачета. Вчера первую позицию в генеральной классификации у него выхватил Адриен ван Беверен, финишировавший сегодня на седьмом месте. 

Вторым стал Пабло Кинтанилья – один из главных претендентов на победу. Третьим оказался Маттиас Валькнер, который по ходу дистанции сначала опережал Кинтанилью, но в итоге отстал от него за две контрольные точки до конца. 

Положение в общем зачете мотоциклов после 8 этапов

  Гонщик Техника Отрыв
1. United Kingdom Сэм Сандерленд Gas Gas  
2. Austria Маттиас Валькнер KTM  00:03:45
3. France Адриен ван Беверен Yamaha 00:04:43
4. Chile Пабло Кинтанилья Honda 00:05:30
5. Spain Хоан Барреда Honda 00:14:38

В зачете квадроциклов победа осталась за Александром Жиру, который продолжает лидировать в общем зачете. Для россиянина Александра Максимова «Дакар» завершен: пилот столкнулся с техническими трудностями еще до начала восьмого этапа и, к сожалению, не смог с ними справиться. В своем инстаграме Александр сообщил, что сходит с дистанции

Положение в общем зачете квадроциклов после 8 этапов

  Гонщик Техника Отрыв
1. France Александр Жиру Yamaha  
2. United States Пабло Копетти Yamaha 00:30:47
3 Poland Камиль Вишневски Yamaha 02:12:11
4 Argentina Франциско Морено Yamaha 02:35:53
5 Czech Republic Зденек Тума Yamaha

06:15:26
Читайте о результатах грузовиков и мотовездеходов:
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