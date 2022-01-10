8-й этап «Дакара»: Экстрем победил, Максимов сошел
Нассер Аль-Аттия же сохранил лидерство в общем зачете
Маттиас Экстрем впервые в своей карьере выиграл этап ралли-рейда «Дакар», однако это никак не повлияло на его положение в общем зачете – он так и остался 11-м. Вторым финишировал Стефан Петерансель, у которого были проблемы в первые дни марафона. Правда, для француза это скорее «подиум» престижа, поскольку за попадание в первую тройку ему уже не побороться: он идет только 28-м в генеральной классификации.
Третьим же стал один из главных соперников Нассера Аль-Аттии в борьбе за победу Себастьен Леб. Да, благодаря своей скорости и проколу у лидера общего зачета Леб сократил отставание до Аль-Аттии с 50 минут до 37-ми. Однако по ходу дистанции француз и сам проколол шину – более того, девятикратный чемпион по ралли потерял «запаску» и не поднял ее. За это нарушение ему может грозить штраф в пять минут.
Российский экипаж Владимира Васильева финишировал 13-м и поднялся на шестое в общем зачете из-за проблем у Лусио Альвареса. Аргентинский пилот после 7 этапов шел четвертым в общем зачете, но сегодня он потерял более трех часов из-за остановки на втором временном отрезке и по итогу выпал из первой пятерки. Альварес финишировал лишь 53-м, а в генеральной классификации упал на 22-ю позицию.
Положение в общем зачете автомобилей после 8 этапов
|Гонщик
|Техника
|Отрыв
|1.
|Нассер Аль-Аттия
|Toyota
|2.
|Себастьен Леб
|BRX (Prodrive)
|00:37:58
|3.
|Язид Аль-Раджи
|Toyota
|00:53:13
|4.
|Якуб Пшигоньски
|Mini
|01:28:06
|5.
|Орландо Терранова
|BRX (Prodrive)
|01:31:39
|6.
|Владимир Васильев
|BMW
|01:40:57
|...11.
|Маттиас Экстрем
|Audi
|02:40:29
В зачете мотоциклистов произошли самые большие перемены. В первую очередь, Сэм Сандерленд не только выиграл этап с преимуществом почти в три минуты, но и вновь стал лидером общего зачета. Вчера первую позицию в генеральной классификации у него выхватил Адриен ван Беверен, финишировавший сегодня на седьмом месте.
Вторым стал Пабло Кинтанилья – один из главных претендентов на победу. Третьим оказался Маттиас Валькнер, который по ходу дистанции сначала опережал Кинтанилью, но в итоге отстал от него за две контрольные точки до конца.
Положение в общем зачете мотоциклов после 8 этапов
|Гонщик
|Техника
|Отрыв
|1.
|Сэм Сандерленд
|Gas Gas
|2.
|Маттиас Валькнер
|KTM
|00:03:45
|3.
|Адриен ван Беверен
|Yamaha
|00:04:43
|4.
|Пабло Кинтанилья
|Honda
|00:05:30
|5.
|Хоан Барреда
|Honda
|00:14:38
В зачете квадроциклов победа осталась за Александром Жиру, который продолжает лидировать в общем зачете. Для россиянина Александра Максимова «Дакар» завершен: пилот столкнулся с техническими трудностями еще до начала восьмого этапа и, к сожалению, не смог с ними справиться. В своем инстаграме Александр сообщил, что сходит с дистанции
Положение в общем зачете квадроциклов после 8 этапов
|Гонщик
|Техника
|Отрыв
|1.
|Александр Жиру
|Yamaha
|2.
|Пабло Копетти
|Yamaha
|00:30:47
|3
|Камиль Вишневски
|Yamaha
|02:12:11
|4
|Франциско Морено
|Yamaha
|02:35:53
|5
|Зденек Тума
|Yamaha
|
06:15:26
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