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Дакар / Отчет о секции

«Дакар» стартовал: Сайнс и Сотников в лидерах, Леб сразу отстал на полчаса

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«Дакар» стартовал: Сайнс и Сотников в лидерах, Леб сразу отстал на полчаса
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, Главный редактор

Многие участники легендарного ралли-марафона столкнулись с проблемами уже на первом этапе

В Саудовской Аравии прошел первый день очередного «Дакара». В первый день маршрут марафона был проложен по местности, где регулярно встречались крупные камни – что привело к повреждениям шин у многих экипажей. В частности, именно прокол на последних 50 км дистанции решил судьбу победы на первом спецучастке гонки: избежавший прокола Карлос Сайнс стал победителем, а пострадавший от прокола Стефан Петерансель остался вторым, отстав от напарника (оба пилота выступают на багги Mini) на 8 секунд.

Одним из главных неудачников дня стал Себастьен Леб, выступающий на новейшем прототипе бахрейнской команды BRX. Француз пробивал колеса трижды, а до этого дважды потерялся – и в результате разом отстал от лидера почти на 25 минут.

В зачете грузовиков гонку возглавил КамАЗ под управлением Дмитрия Сотникова, который прибыл на финиш на 8 минут раньше ближайшего преследователя. Сразу два экипажа российской команды столкнулись с проблемами: действующий победитель марафона Андрей Каргинов потерял полтора часа на ремонте системы охлаждения, Айрат Мардеев отстал от лидера на полчаса из-за трудностей с навигацией.

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Об этой статье

Серия Дакар
Автор Кирилл Качнов

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