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Дакар / Дакар / Некролог

Мотогонщик умер после аварии на «Дакаре»

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Мотогонщик умер после аварии на «Дакаре»
Автор:
, редактор (Австралия)

Француз-любитель Пьер Шерпен скончался в больнице от трамв, полученных в результате падения на седьмом этапе знаменитого марафона

Шерпен попал в аварию на 178-м километре дистанции в минувшее воскресенье. В бессознательном состоянии 52-летнего спортсмена доставили в местный госпиталь, где после операции ввели в искусственную кому. 

После этого Пьера перевезли в больницу Джедды, откуда решили транспортировать во Францию. Однако мотогонщик скончался еще до прибытия на родину. 

«Во время перевозки на медицинском самолете из Джедды во Францию Пьер Шерпен умер от повреждений, ставших следствием падения по ходу седьмого этапа», – гласит заявление организаторов «Дакара», выпущенное в пятницу утром. 

Шарпен был предпринимателем и яхтсменом, в гонках он всегда участвовал только как любитель. Прежде он выходил на старт «Дакара» трижды, еще когда гонка проходила в Южной Америке: в 2009, 2012 и 2015 годах. Дважды он добрался до финиша, в последний раз сошел из-за отказа мотора. Накануне своего падения Пьер занимал в общем зачете 77-е место.

Француз стал 31-м гонщиком, погибшим на «Дакаре» с 1979 года. Предыдущая гонка, также прошедшая в Саудовской Аравии, унесла жизни мотогонщиков Паулу Гонсалваша и Эдвина Стравера. 

 

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Об этой статье

Серия Дакар
Этап Дакар
Пилоты Пьер Шерпен
Автор Эндрю ван Лёвен

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