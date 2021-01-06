«Дакар»: после 337 км двух лидеров разделило 11 с
Гонщик Toyota стал лучшим по итогам дня, но в общем зачете впереди по-прежнему пилот на Mini
Нассер Аль-Аттия на спортпрототипе Toyota опередил всех соперников в 4-й день ралли-марафона «Дакар», который сейчас проходит в Саудовской Аравии. Впрочем, лидер общего зачета – Стефан Петерансель на багги Mini – отстал от катарца всего на 11 секунд. И продолжает возглавлять общий зачет, опережая чуть меньше чем на 5 минут все того же Аль-Аттию.
Спецучасток длиной 337 км был проложен по пустыне, где в отсутствие рыхлого песка у экипажей была возможность поддерживать весьма высокую скорость. В результате тройка лидеров – упомянутые спортсмены и напарник Аль-Аттии, южноафриканец Хенк Латеган – преодолела дистанцию допа без особых проблем. Хотя катарец после финиша утверждал, что некая ошибка на дистанции отняла у него минимум минуту.
Самым быстрым из россиян в легковом зачете стал Владимир Васильев, который прибыл на финиш 8-м с отставанием почти в 11 минут. Но в общем зачете петербуржец, выступающий на прототипе Mini, по-прежнему находится за пределами первой десятки.
Результаты 4-го дня в зачете легковых автомобилей
|Место
|Экипаж
|Автомобиль
|Отставание
|1
|
Нассер Аль-Аттия
Матье Бомель
|Toyota
|2
|
Стефан Петерансель
Эдуард Буланже
|Mini
|+ 0:11
|3
|
Хенк Латеган
Бретт Каммингз
|Toyota
|+ 1:30
|4
|
Себастьен Леб
Даниэль Элена
|BRX
|+ 2:36
|5
|
Карлос Сайнс
Лукас Круз
|Mini
|
+ 2:56
Общий зачет в категории легковых автомобилей после 4-го дня
|Место
|Экипаж
|Автомобиль
|Отставание
|1
|
Стефан Петерансель
Эдуард Буланже
|Mini
|2
|
Нассер Аль-Аттия
Матье Бомель
|Toyota
|+ 4:58
|3
|
Карлос Сайнс
Лукас Круз
|Mini
|+ 36:19
|4
|
Себастьен Леб
Даниэль Элена
|BRX
|+ 48:14
|5
|
Хенк Латеган
Бретт Каммингз
|Toyota
|
+ 48:44
В зачете мотоциклистов самым быстрым по результатам 4-го дня стал Хоан Барреда на Honda. В лидеры общего зачета тем временем вышел Ксавье де Султре на Husqvarna, опережающий Барреду на 15 секунд.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Пилоты
|Стефан Петерансель , Нассер Аль-Аттия , Владимир Васильев
|Автор
|Кирилл Качнов