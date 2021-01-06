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Дакар / Отчет об этапе

«Дакар»: после 337 км двух лидеров разделило 11 с

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«Дакар»: после 337 км двух лидеров разделило 11 с
Автор:
, Главный редактор

Гонщик Toyota стал лучшим по итогам дня, но в общем зачете впереди по-прежнему пилот на Mini

Нассер Аль-Аттия на спортпрототипе Toyota опередил всех соперников в 4-й день ралли-марафона «Дакар», который сейчас проходит в Саудовской Аравии. Впрочем, лидер общего зачета – Стефан Петерансель на багги Mini – отстал от катарца всего на 11 секунд. И продолжает возглавлять общий зачет, опережая чуть меньше чем на 5 минут все того же Аль-Аттию.

Спецучасток длиной 337 км был проложен по пустыне, где в отсутствие рыхлого песка у экипажей была возможность поддерживать весьма высокую скорость. В результате тройка лидеров – упомянутые спортсмены и напарник Аль-Аттии, южноафриканец Хенк Латеган – преодолела дистанцию допа без особых проблем. Хотя катарец после финиша утверждал, что некая ошибка на дистанции отняла у него минимум минуту.

Самым быстрым из россиян в легковом зачете стал Владимир Васильев, который прибыл на финиш 8-м с отставанием почти в 11 минут. Но в общем зачете петербуржец, выступающий на прототипе Mini, по-прежнему находится за пределами первой десятки.

Результаты 4-го дня в зачете легковых автомобилей

Место Экипаж Автомобиль Отставание
1

Qatar Нассер Аль-Аттия

France Матье Бомель

 Toyota  
2

France Стефан Петерансель

France Эдуард Буланже

 Mini + 0:​​11 
3

South Africa Хенк Латеган

South Africa Бретт Каммингз

 Toyota + 1:30
4

France Себастьен Леб

Monaco Даниэль Элена

 BRX + 2:36
5

Spain Карлос Сайнс

Spain Лукас Круз

 Mini

+ 2:56

Общий зачет в категории легковых автомобилей после 4-го дня

Место Экипаж Автомобиль Отставание
1

France Стефан Петерансель

France Эдуард Буланже

 Mini  
2

Qatar Нассер Аль-Аттия

France Матье Бомель

 Toyota + 4:​58 
3

Spain Карлос Сайнс

Spain Лукас Круз

 Mini + 36:19
4

France Себастьен Леб

Monaco Даниэль Элена

 BRX + 48:14
5

South Africa Хенк Латеган

South Africa Бретт Каммингз

 Toyota

+ 48:44

В зачете мотоциклистов самым быстрым по результатам 4-го дня стал Хоан Барреда на Honda. В лидеры общего зачета тем временем вышел Ксавье де Султре на Husqvarna, опережающий Барреду на 15 секунд.

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Стефан Петерансель , Нассер Аль-Аттия , Владимир Васильев
Автор Кирилл Качнов

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