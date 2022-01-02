Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Предыдущая / Стало известно о взрыве еще одной машины участников «Дакара»
Дакар / Дакар Отчет об этапе

Audi провалилась, КАМАЗы захватили лидерство на «Дакаре»

2 января состоялся первый гоночный день марафона

Audi провалилась, КАМАЗы захватили лидерство на «Дакаре»

Сегодня, 2 января, в Саудовской Аравии прошел первый этап знаменитого ралли-марафона «Дакар». Участники преодолели 333 зачетных километра дистанции – преимущественно по пескам. 

Победитель «Дакара» 2021 года Стефан Петерансель повредил заднюю ось подвески своей Audi и потерял шансы на первую позицию по итогам марафона. Инцидент случился на 153-м зачетном километре дистанции на каменистом участке дороги: он простоял на месте как минимум два часа. 

 

У Карлоса Сайнса-старшего возникли проблемы с навигацией на пути к седьмой временной отметке, и в общей сложности он потерял около двух часов, хоть до инцидента и шел в темпе лидеров. Та же проблема возникла и у Маттиаса Экстрема.

Владимир Васильев сильно поднялся на двух последних отрезках дистанции и по итогу занял пятую позицию.

Пятерка лучших в зачете автомобилей

  Гонщик Техника Общее время Отрыв
1 Qatar Нассер Аль-Аттия Toyota 03:19:57  
2 France Себастьен Леб BRX (Prodrive) 03:32:04 00:12:07
3 Czech Republic Мартин Прокоп Ford 03:41:18 00:21:21
4 Argentina Льюцио Альвареc Toyota 03:46:28 00:26:31
5 Russian Federation Владимир Васильев BMW 03:47:49 00:27:52

Победитель марафона 2021 года Дмитрий Сотников захватил лидерство в зачете грузовиков, Эдуард Николаев отстал лишь на 38 секунд. У Андрея Каргинова возникли проблемы с навигацией. Основной соперник КАМАЗов Алеш Лопрайш поднялся на третью строчку, опередив Анотона Шибалова и Андрея Каргинова. 

Пятерка лучших в зачете грузовиков

  Гонщик Техника Общее время Отрыв
1 Russian Federation Дмитрий Сотников КАМАЗ 03:53:14  
2 Russian Federation Эдуард Николаев КАМАЗ 03:53:52 00:00:38
3 Czech Republic Алеш Лопрайс Praga 04:02:29 00:09:15
4 Russian Federation Антон Шибалов КАМАЗ 04:11:53 00:18:39
5 Russian Federation Андрей Каргинов КАМАЗ 04:12:18 00:19:04

В зачете мотоциклов лидерство захватил гонщик Gas Gas Дэвид Сандерс. Четверо фаворитов – Рики Брабек, Хоан Барреда, Кевин Бенавидес и Тоби Прайс – потеряли время из-за проблем на участке. У Барреды возникли трудности с навигацией, из-за чего он сбился с пути и поехал не по нужному маршруту. 

Пятерка лучших в зачете мотоциклов

  Гонщик Техника Общее время Отрыв
1 Australia Дэвид Сандерс  Gas Gas

03:43:10

  
2 Chile Пабло Квинтанилья Honda 03:45:17 00:02:07
3 Austria Маттиас Уолкнер KTM

03:51:41

00:08:31
4 United States Мэйсон Кляйн KTM 03:51:54 00:08:44
5 Spain Лоренцо Сантолино Sherco 03:53:14 00:10:04

В зачете мотовездеходов Михаил Гочал лидировал в начале этапа, но ближе к середине дистанции отдал лидерство Арону Домжале, финишировавшему по итогу на первой позиции. 

Пятерка лучших в зачете мотовездеходов

  Гонщик Техника Общее время Отрыв
1 Poland Арон Домжала CAN-AM 04:23:19  
2 United States Остин Джонс CAN-AM 04:25:26 00:02:07
3 Brazil Родригу Луппи де Оливейра CAN-AM 04:27:48 00:04:29
4 Spain Джеррард Фаррес Гуэлл CAN-AM 04:28:03 00:04:44
5 Poland Михаил Гочал CAN-AM 04:29:01 00:05:42

Завтра, 3 января, пилоты проедут 338 зачетных километров. 

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Стало известно о взрыве еще одной машины участников «Дакара»
Предыдущая новость

Стало известно о взрыве еще одной машины участников «Дакара»
Загрузить комментарии
Стефан Петерансель Больше от
Стефан Петерансель
От Хэма до Леба: 12 главных контрактов 2021 года
Формула 1

От Хэма до Леба: 12 главных контрактов 2021 года

Петеранселя позвали на тесты новичков Сардиния
Extreme E

Петеранселя позвали на тесты новичков

Три мотора и 4 км проводки: прототип Audi для «Дакара» Презентация Audi RS Q e-tron
Дакар

Три мотора и 4 км проводки: прототип Audi для «Дакара»

Самое важное:

Audi провалилась, КАМАЗы захватили лидерство на «Дакаре»
Дакар Дакар

Audi провалилась, КАМАЗы захватили лидерство на «Дакаре»

Стало известно о взрыве еще одной машины участников «Дакара»
Дакар Дакар

Стало известно о взрыве еще одной машины участников «Дакара»

КАМАЗы и Toyota захватили лидерство в первый день «Дакара»
Дакар Дакар

КАМАЗы и Toyota захватили лидерство в первый день «Дакара»

«Чистые зоны» и ДВС вне закона. Главные новшества гоночных серий в 2022 году
Формула 1 Формула 1

«Чистые зоны» и ДВС вне закона. Главные новшества гоночных серий в 2022 году

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.