Audi провалилась, КАМАЗы захватили лидерство на «Дакаре»
2 января состоялся первый гоночный день марафона
Сегодня, 2 января, в Саудовской Аравии прошел первый этап знаменитого ралли-марафона «Дакар». Участники преодолели 333 зачетных километра дистанции – преимущественно по пескам.
Победитель «Дакара» 2021 года Стефан Петерансель повредил заднюю ось подвески своей Audi и потерял шансы на первую позицию по итогам марафона. Инцидент случился на 153-м зачетном километре дистанции на каменистом участке дороги: он простоял на месте как минимум два часа.
У Карлоса Сайнса-старшего возникли проблемы с навигацией на пути к седьмой временной отметке, и в общей сложности он потерял около двух часов, хоть до инцидента и шел в темпе лидеров. Та же проблема возникла и у Маттиаса Экстрема.
Владимир Васильев сильно поднялся на двух последних отрезках дистанции и по итогу занял пятую позицию.
Пятерка лучших в зачете автомобилей
|Гонщик
|Техника
|Общее время
|Отрыв
|1
|Нассер Аль-Аттия
|Toyota
|03:19:57
|2
|Себастьен Леб
|BRX (Prodrive)
|03:32:04
|00:12:07
|3
|Мартин Прокоп
|Ford
|03:41:18
|00:21:21
|4
|Льюцио Альвареc
|Toyota
|03:46:28
|00:26:31
|5
|Владимир Васильев
|BMW
|03:47:49
|00:27:52
Победитель марафона 2021 года Дмитрий Сотников захватил лидерство в зачете грузовиков, Эдуард Николаев отстал лишь на 38 секунд. У Андрея Каргинова возникли проблемы с навигацией. Основной соперник КАМАЗов Алеш Лопрайш поднялся на третью строчку, опередив Анотона Шибалова и Андрея Каргинова.
Пятерка лучших в зачете грузовиков
|Гонщик
|Техника
|Общее время
|Отрыв
|1
|Дмитрий Сотников
|КАМАЗ
|03:53:14
|2
|Эдуард Николаев
|КАМАЗ
|03:53:52
|00:00:38
|3
|Алеш Лопрайс
|Praga
|04:02:29
|00:09:15
|4
|Антон Шибалов
|КАМАЗ
|04:11:53
|00:18:39
|5
|Андрей Каргинов
|КАМАЗ
|04:12:18
|00:19:04
В зачете мотоциклов лидерство захватил гонщик Gas Gas Дэвид Сандерс. Четверо фаворитов – Рики Брабек, Хоан Барреда, Кевин Бенавидес и Тоби Прайс – потеряли время из-за проблем на участке. У Барреды возникли трудности с навигацией, из-за чего он сбился с пути и поехал не по нужному маршруту.
Пятерка лучших в зачете мотоциклов
|Гонщик
|Техника
|Общее время
|Отрыв
|1
|Дэвид Сандерс
|Gas Gas
|
03:43:10
|2
|Пабло Квинтанилья
|Honda
|03:45:17
|00:02:07
|3
|Маттиас Уолкнер
|KTM
|
03:51:41
|
00:08:31
|4
|Мэйсон Кляйн
|KTM
|03:51:54
|00:08:44
|5
|Лоренцо Сантолино
|Sherco
|03:53:14
|00:10:04
В зачете мотовездеходов Михаил Гочал лидировал в начале этапа, но ближе к середине дистанции отдал лидерство Арону Домжале, финишировавшему по итогу на первой позиции.
Пятерка лучших в зачете мотовездеходов
|Гонщик
|Техника
|Общее время
|Отрыв
|1
|Арон Домжала
|CAN-AM
|04:23:19
|2
|Остин Джонс
|CAN-AM
|04:25:26
|00:02:07
|3
|Родригу Луппи де Оливейра
|CAN-AM
|04:27:48
|00:04:29
|4
|Джеррард Фаррес Гуэлл
|CAN-AM
|04:28:03
|00:04:44
|5
|Михаил Гочал
|CAN-AM
|04:29:01
|00:05:42
Завтра, 3 января, пилоты проедут 338 зачетных километров.