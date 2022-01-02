Audi провалилась, КАМАЗы захватили лидерство на «Дакаре»

Сегодня, 2 января, в Саудовской Аравии прошел первый этап знаменитого ралли-марафона «Дакар». Участники преодолели 333 зачетных километра дистанции – преимущественно по пескам.

Победитель «Дакара» 2021 года Стефан Петерансель повредил заднюю ось подвески своей Audi и потерял шансы на первую позицию по итогам марафона. Инцидент случился на 153-м зачетном километре дистанции на каменистом участке дороги: он простоял на месте как минимум два часа.

У Карлоса Сайнса-старшего возникли проблемы с навигацией на пути к седьмой временной отметке, и в общей сложности он потерял около двух часов, хоть до инцидента и шел в темпе лидеров. Та же проблема возникла и у Маттиаса Экстрема.

Владимир Васильев сильно поднялся на двух последних отрезках дистанции и по итогу занял пятую позицию.

Пятерка лучших в зачете автомобилей

Гонщик Техника Общее время Отрыв 1 Нассер Аль-Аттия Toyota 03:19:57 2 Себастьен Леб BRX (Prodrive) 03:32:04 00:12:07 3 Мартин Прокоп Ford 03:41:18 00:21:21 4 Льюцио Альвареc Toyota 03:46:28 00:26:31 5 Владимир Васильев BMW 03:47:49 00:27:52

Победитель марафона 2021 года Дмитрий Сотников захватил лидерство в зачете грузовиков, Эдуард Николаев отстал лишь на 38 секунд. У Андрея Каргинова возникли проблемы с навигацией. Основной соперник КАМАЗов Алеш Лопрайш поднялся на третью строчку, опередив Анотона Шибалова и Андрея Каргинова.

Пятерка лучших в зачете грузовиков

Гонщик Техника Общее время Отрыв 1 Дмитрий Сотников КАМАЗ 03:53:14 2 Эдуард Николаев КАМАЗ 03:53:52 00:00:38 3 Алеш Лопрайс Praga 04:02:29 00:09:15 4 Антон Шибалов КАМАЗ 04:11:53 00:18:39 5 Андрей Каргинов КАМАЗ 04:12:18 00:19:04

В зачете мотоциклов лидерство захватил гонщик Gas Gas Дэвид Сандерс. Четверо фаворитов – Рики Брабек, Хоан Барреда, Кевин Бенавидес и Тоби Прайс – потеряли время из-за проблем на участке. У Барреды возникли трудности с навигацией, из-за чего он сбился с пути и поехал не по нужному маршруту.

Пятерка лучших в зачете мотоциклов

Гонщик Техника Общее время Отрыв 1 Дэвид Сандерс Gas Gas 03:43:10 2 Пабло Квинтанилья Honda 03:45:17 00:02:07 3 Маттиас Уолкнер KTM 03:51:41 00:08:31 4 Мэйсон Кляйн KTM 03:51:54 00:08:44 5 Лоренцо Сантолино Sherco 03:53:14 00:10:04

В зачете мотовездеходов Михаил Гочал лидировал в начале этапа, но ближе к середине дистанции отдал лидерство Арону Домжале, финишировавшему по итогу на первой позиции.

Пятерка лучших в зачете мотовездеходов

Гонщик Техника Общее время Отрыв 1 Арон Домжала CAN-AM 04:23:19 2 Остин Джонс CAN-AM 04:25:26 00:02:07 3 Родригу Луппи де Оливейра CAN-AM 04:27:48 00:04:29 4 Джеррард Фаррес Гуэлл CAN-AM 04:28:03 00:04:44 5 Михаил Гочал CAN-AM 04:29:01 00:05:42

Завтра, 3 января, пилоты проедут 338 зачетных километров.