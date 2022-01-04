«Дакар» от первого лица. Как видят гонку ее участники

Российский заводской коллектив продолжает доминировать в грузовом зачете 44-го «Дакара». Все три первых дня четыре экипажа камазовцев занимали верхние строчки протоколов. В понедельник сильнейшим стал Андрей Каргинов, а лидерство в общем зачете удержал Дмитрий Сотников.

Однако таблицы результатов едва ли могут показать, что такое настоящий «Дакар». Понять культовую гонку, сидя в удобном кресле перед большим монитором, едва ли проще, чем освоить курс плаванья не входя в воду.

Новый выпуск видеодневника от пресс-службы команды поможет устранить этот пробел: в него вошли кадры работы экипажа №509 – в частности, опытного штурмана Андрея Мокеева, который дебютировал на «Дакаре» еще в 2005 году и сразу стал победителем в экипаже знаменитого Фирдауса Кабирова. Также видно напряжение молодого механика Ивана Малкова, для которого это первый старт в январской гонке.

Еще один очень удачный ракурс – с бортовой камеры. Кажется, что многотонная махина вот-вот завязнет при подъеме на дюну или перевернется на крутом поперечном уклоне – но российский грузовик прет через аравийскую пустыню, не зная преград…