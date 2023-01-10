Леб победил на 9-м этапе «Дакара» и поднялся в тройку лидеров

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После дня отдыха участники Ралли Дакар вышли на старт очередного скоростного участка – на этот раз их ждали 358 километров по пескам между Эр-Риядом и Харадом.

Лидер гонки Нассер Аль-Аттия продолжил использовать осторожную тактику и который день подряд не попал в число быстрейших на этапе. Но отрыв катарца после этого только вырос – гонщик из ЮАР Хенк Латеган, который последние дни занимал второе место, остановился из-за поломки своей Toyota уже через 18 км после старта и потерял на ремонт 40 минут.

Быстрейшими же во вторник стали участники на внедорожниках Hunter, построенных компанией Prodrive. Лучшее время показал Себастьен Леб, тройку дополнили Вайдотас Жала и Герлен Шишери, которые не входят даже в первую десятку общего зачета.

Маттиас Экстрем чуть подсластил горечь Audi от проигранного второй год кряду «Дакара», став четвертым.

Впрочем, главным событием дня для «четырех колец» стала авария Карлоса Сайнса-старшего. Проехав всего шесть километров, 60-летний испанец попал в серьезную аварию – его багги перевернулась с гребня дюны.

Авария: Audi RS Q e-tron E2 №207 команды Team Audi Sport: Карлос Сайнс-ст., Лукас Круз

Эль Матадора на вертолете отправили в госпиталь, но тот прямо в воздухе принял решение вернуться, чтобы попробовать починить машину и ехать дальше.

Быстрые технички Audi вскоре оказались на месте аварии, и теперь велика вероятность, что испанцу действительно удастся продолжить борьбу, хотя из-за большой потери времени он уже не претендует на высокий итоговый результат.

Также упоминания заслуживает Лукас Мораес. Бразилец, для которого это первый «Дакар» в жизни, уверенно занимает второе место и движется к финишу, пока более опытные гонщики регулярно сталкиваются с теми или иными сложностями.

Положение в Ралли Дакар после 9-го этапа. Зачет Авто Поз.* Этап** Name Машина Время/Отст. 1 (1) 8 Нассер Аль-Аттия Toyota 34 ч 19:20 2 (3) 10 Лукас Мораес Toyota +1 ч 21:57 3 (4) 1 Себастьен Леб Себастьен Леб Prodrive +1 ч 43:08 4 (2) 34 Хенк Латеган Toyota +1 ч 46:23 5 (5) 7 Жиньель де Вильерс Toyota +2 ч 04:17 6 (6) 5 Ромен Дюма Rebellion +2 ч 25:51 7 (7) 14 Мартин Прокоп Ford +2 ч 45:36 8 (8) 11 Брайан Барагванат Century +2 ч 48:06 9 (9) 22 Вей Хань SMG +3 ч 32:15 10 (10) 16 Хуан Круз Якопини Toyota +3 ч 52:15 …22 (25) 23 Денис Кротов Mini +6 ч 20:11 23 (28) 4 Маттиас Экстрем Audi +7 ч 01:11 *в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа

**место на этапе После шестого этапа мы сообщали о сходе литовского квадроциклиста Лайсвидаса Канцюса из-за поломки. Как оказалось, ему все же удалось восстановить в пустыне свою Yamahaи с большой потерей времени поехать дальше. Во вторник гонщик показал свою скорость, став победителем этапа. Впрочем, это мало повлияло на общую картину – Александр Жиру по-прежнему далеко впереди, а его преследователи сражаются за второе место. Положение в Ралли Дакар после 9-го этапа. Зачет Квадро Поз. Гонщик Квадроцикл Время/Отст. 1 (1) Александр Жиру Александр Жиру Yamaha 42 ч 25:05 2 (4) Франсиско Морено Флорес Франсиско Морено Флорес Yamaha +1 ч 19:03 3 (2) Мануэль Андухар Мануэль Андухар Yamaha +1 ч 43:03 4 (3) Пабло Копетти Пабло Копетти Yamaha +1 ч 56:09 5 (5) Юрай Варга Юрай Варга Yamaha +3 ч 02:27 6 (6) Джованни Энрико Джованни Энрико Yamaha +5 ч 35:3 Yamaha №162 команды Story Racing S.R.O.: Лайсвидас Канцюс Фото: A.S.O. Похожей оказалась на девятом этапе и ситуация в классе T3. Сильнейшим стал Давид Зилле – тот самый, что попал в аварию еще в начале гонки, но не сошел, а тоже сильно отстал. Положение лидеров осталось неизменным, но Гийому де Мевиусу удалось увеличить преимущество над Остином Джонсом с трех до девяти минут. Положение в Ралли Дакар после 9-го этапа. Зачет T3 (легкие багги) Поз Гонщик Техника Время/Отст. 1 (1) Гийом Де Мевиус OT3 39 ч 41:11 2 (2) Остин Джонс Arcane +12:43 3 (3) Сет Кинтеро Сет Кинтеро Can-Am +1 ч 13:12 4 (4) Франсиско Лопес Контардо Can-Am +2 ч 46:24 5 (5) Кристина Гутьеррес Кристина Гутьеррес Can-Am +3 ч 19:13 6 (6) Салех Аль-Саиф Салех Аль-Саиф Can-Am +4 ч 00:27 Положение в Ралли Дакар после 9-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы) Поз. Гонщик Техника Время/Отст. 1 (1) Рокас Бацюшка Рокас Бацюшка Can-Am 41 ч 16:37 2 (3) Эрик Гошал Эрик Гошал Can-Am +5:02 3 (4) Жерар Фаррес Жерар Фаррес Can-Am +9:17 4 (2) Марек Гошал Марек Гошал Can-Am +13:15 5 (5) Херемиас Гонсалес Фериоли Can-Am +44:35 6 (8) Бруну Конти де Оливейра Бруну Конти де Оливейра Can-Am +1 ч 51:43 У гонщиков на мотовездеходах борьба, которая прежде была невероятно плотной (квартет лидеров укладывался в шесть с небольшим минут ), постепенно превратилась в дуэль Рокаса Бацюшки и Эрика Гошала. Во вторник 18-летний поляк стал победителем этапа, но смог отыграть у лидера общего зачета всего 46 секунд. Наконец, несмотря на очередную победу на этапе Януса ван Кастерена за рулем IVECO, лидером грузовой категории остается Алеш Лопрайс на грузовике Praga. В среду на Ралли Дакар состоится десятый этап протяженностью всего 114 км – это минимальная дистанция в нынешней гонке, не считая пролога. Из Харада участники доберутся до Шайбаха. Отчет об итогах дня в остальных категориях готовится