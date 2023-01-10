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Дакар / Дакар Отчет об этапе

Леб победил на 9-м этапе «Дакара» и поднялся в тройку лидеров

Этот успех стал для француза третьим в нынешней гонки. А вот другой чемпион WRC Карлос Сайнс во вторник попал в серьезную аварию

Рахит Тукрал
Автор:
, Репортер, Индия
Леб победил на 9-м этапе «Дакара» и поднялся в тройку лидеров
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После дня отдыха участники Ралли Дакар вышли на старт очередного скоростного участка – на этот раз их ждали 358 километров по пескам между Эр-Риядом и Харадом. 

Лидер гонки Нассер Аль-Аттия продолжил использовать осторожную тактику и который день подряд не попал в число быстрейших на этапе. Но отрыв катарца после этого только вырос – гонщик из ЮАР Хенк Латеган, который последние дни занимал второе место, остановился из-за поломки своей Toyota уже через 18 км после старта и потерял на ремонт 40 минут. 

Быстрейшими же во вторник стали участники на внедорожниках Hunter, построенных компанией Prodrive. Лучшее время показал Себастьен Леб, тройку дополнили Вайдотас Жала и Герлен Шишери, которые не входят даже в первую десятку общего зачета. 

Маттиас Экстрем чуть подсластил горечь Audi от проигранного второй год кряду «Дакара», став четвертым. 

Впрочем, главным событием дня для «четырех колец» стала авария Карлоса Сайнса-старшего. Проехав всего шесть километров, 60-летний испанец попал в серьезную аварию – его багги перевернулась с гребня дюны.  

Авария: Audi RS Q e-tron E2 №207 команды Team Audi Sport: Карлос Сайнс-ст., Лукас Круз

Авария: Audi RS Q e-tron E2 №207 команды Team Audi Sport: Карлос Сайнс-ст., Лукас Круз

Эль Матадора на вертолете отправили в госпиталь, но тот прямо в воздухе принял решение вернуться, чтобы попробовать починить машину и ехать дальше.

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Быстрые технички Audi вскоре оказались на месте аварии, и теперь велика вероятность, что испанцу действительно удастся продолжить борьбу, хотя из-за большой потери времени он уже не претендует на высокий итоговый результат. 

Также упоминания заслуживает Лукас Мораес. Бразилец, для которого это первый «Дакар» в жизни, уверенно занимает второе место и движется к финишу, пока более опытные гонщики регулярно сталкиваются с теми или иными сложностями.

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Положение в Ралли Дакар после 9-го этапа. Зачет Авто

Поз.* Этап**
Name
Машина
 Время/Отст.
1 (1) 8 Qatar Нассер Аль-Аттия
Toyota
 34 ч 19:20
2 (3) 10 Brazil Лукас Мораес Toyota +1 ч 21:57
3 (4) 1
France Себастьен Леб
Prodrive 
 +1 ч 43:08
4 (2) 34 South Africa Хенк Латеган Toyota +1 ч 46:23
5 (5) 7 South Africa Жиньель де Вильерс Toyota +2 ч 04:17
6 (6) 5 France Ромен Дюма Rebellion +2 ч 25:51
7 (7) 14 Czech Republic Мартин Прокоп Ford +2 ч 45:36
8 (8) 11 South Africa Брайан Барагванат Century +2 ч 48:06
9 (9) 22 China Вей Хань SMG +3 ч 32:15
10 (10) 16 Argentina Хуан Круз Якопини Toyota +3 ч 52:15
…22 (25)  23 Russian Federation Денис Кротов Mini +6 ч 20:11
23 (28) 4 Sweden Маттиас Экстрем Audi +7 ч 01:11

*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе

После шестого этапа мы сообщали о сходе литовского квадроциклиста Лайсвидаса Канцюса из-за поломки. Как оказалось, ему все же удалось восстановить в пустыне свою Yamahaи с большой потерей времени поехать дальше. Во вторник гонщик показал свою скорость, став победителем этапа. 

Впрочем, это мало повлияло на общую картину – Александр Жиру по-прежнему далеко впереди, а его преследователи сражаются за второе место. 

Положение в Ралли Дакар после 9-го этапа. Зачет Квадро

Поз.
 Гонщик
Квадроцикл
 Время/Отст.
1 (1)
France Александр Жиру
 Yamaha 42 ч 25:05
2 (4)
Argentina Франсиско Морено Флорес
 Yamaha +1 ч 19:03
3 (2)
Argentina Мануэль Андухар
 Yamaha +1 ч 43:03
4 (3)
United States Пабло Копетти
 Yamaha +1 ч 56:09
5 (5)
Slovakia Юрай Варга
 Yamaha +3 ч 02:27
6 (6)
Chile Джованни Энрико
 Yamaha +5 ч 35:3
Yamaha №162 команды Story Racing S.R.O.: Лайсвидас Канцюс

Yamaha №162 команды Story Racing S.R.O.: Лайсвидас Канцюс

Фото: A.S.O.

Похожей оказалась на девятом этапе и ситуация в классе T3. Сильнейшим стал Давид Зилле – тот самый, что попал в аварию еще в начале гонки, но не сошел, а тоже сильно отстал. 

Положение лидеров осталось неизменным, но Гийому де Мевиусу удалось увеличить преимущество над Остином Джонсом с трех до девяти минут. 

Положение в Ралли Дакар после 9-го этапа. Зачет T3 (легкие багги)

Поз
Гонщик
Техника
Время/Отст.
1 (1) Belgium Гийом Де Мевиус
OT3
 39 ч 41:11
2 (2) United States Остин Джонс Arcane +12:43
3 (3)
United States Сет Кинтеро
 Can-Am +1 ч 13:12
4 (4) Chile Франсиско Лопес Контардо Can-Am +2 ч 46:24
5 (5)
Spain Кристина Гутьеррес
 Can-Am +3 ч 19:13
6 (6)
Saudi Arabia Салех Аль-Саиф
 Can-Am +4 ч 00:27
У гонщиков на мотовездеходах борьба, которая прежде была невероятно плотной (квартет лидеров укладывался в шесть с небольшим минут), постепенно превратилась в дуэль Рокаса Бацюшки и Эрика Гошала. Во вторник 18-летний поляк стал победителем этапа, но смог отыграть у лидера общего зачета всего 46 секунд. 

Положение в Ралли Дакар после 9-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы)

Поз.
Гонщик
Техника
 Время/Отст.
1 (1)
Lithuania Рокас Бацюшка
 Can-Am 41 ч 16:37
2 (3)
Poland Эрик Гошал
 Can-Am +5:02
3 (4)
Spain Жерар Фаррес
 Can-Am +9:17
4 (2)
Poland Марек Гошал
 Can-Am +13:15
5 (5) Argentina Херемиас Гонсалес Фериоли Can-Am +44:35
6 (8)
Brazil Бруну Конти де Оливейра
 Can-Am +1 ч 51:43

Наконец, несмотря на очередную победу на этапе Януса ван Кастерена за рулем IVECO, лидером грузовой категории остается Алеш Лопрайс на грузовике Praga. 

В среду на Ралли Дакар состоится десятый этап протяженностью всего 114 км – это минимальная дистанция в нынешней гонке, не считая пролога. Из Харада участники доберутся до Шайбаха.

Отчет об итогах дня в остальных категориях готовится

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