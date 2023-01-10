Леб победил на 9-м этапе «Дакара» и поднялся в тройку лидеров
Этот успех стал для француза третьим в нынешней гонки. А вот другой чемпион WRC Карлос Сайнс во вторник попал в серьезную аварию
После дня отдыха участники Ралли Дакар вышли на старт очередного скоростного участка – на этот раз их ждали 358 километров по пескам между Эр-Риядом и Харадом.
Лидер гонки Нассер Аль-Аттия продолжил использовать осторожную тактику и который день подряд не попал в число быстрейших на этапе. Но отрыв катарца после этого только вырос – гонщик из ЮАР Хенк Латеган, который последние дни занимал второе место, остановился из-за поломки своей Toyota уже через 18 км после старта и потерял на ремонт 40 минут.
Быстрейшими же во вторник стали участники на внедорожниках Hunter, построенных компанией Prodrive. Лучшее время показал Себастьен Леб, тройку дополнили Вайдотас Жала и Герлен Шишери, которые не входят даже в первую десятку общего зачета.
Маттиас Экстрем чуть подсластил горечь Audi от проигранного второй год кряду «Дакара», став четвертым.
Впрочем, главным событием дня для «четырех колец» стала авария Карлоса Сайнса-старшего. Проехав всего шесть километров, 60-летний испанец попал в серьезную аварию – его багги перевернулась с гребня дюны.
Авария: Audi RS Q e-tron E2 №207 команды Team Audi Sport: Карлос Сайнс-ст., Лукас Круз
Эль Матадора на вертолете отправили в госпиталь, но тот прямо в воздухе принял решение вернуться, чтобы попробовать починить машину и ехать дальше.
Быстрые технички Audi вскоре оказались на месте аварии, и теперь велика вероятность, что испанцу действительно удастся продолжить борьбу, хотя из-за большой потери времени он уже не претендует на высокий итоговый результат.
Также упоминания заслуживает Лукас Мораес. Бразилец, для которого это первый «Дакар» в жизни, уверенно занимает второе место и движется к финишу, пока более опытные гонщики регулярно сталкиваются с теми или иными сложностями.
Положение в Ралли Дакар после 9-го этапа. Зачет Авто
|Поз.*
|Этап**
|
Name
|
Машина
|Время/Отст.
|1 (1)
|8
|Нассер Аль-Аттия
|
Toyota
|34 ч 19:20
|2 (3)
|10
|Лукас Мораес
|Toyota
|+1 ч 21:57
|3 (4)
|1
|
Себастьен Леб
|
Prodrive
|+1 ч 43:08
|4 (2)
|34
|Хенк Латеган
|Toyota
|+1 ч 46:23
|5 (5)
|7
|Жиньель де Вильерс
|Toyota
|+2 ч 04:17
|6 (6)
|5
|Ромен Дюма
|Rebellion
|+2 ч 25:51
|7 (7)
|14
|Мартин Прокоп
|Ford
|+2 ч 45:36
|8 (8)
|11
|Брайан Барагванат
|Century
|+2 ч 48:06
|9 (9)
|22
|Вей Хань
|SMG
|+3 ч 32:15
|10 (10)
|16
|Хуан Круз Якопини
|Toyota
|+3 ч 52:15
|…22 (25)
|23
|Денис Кротов
|Mini
|+6 ч 20:11
|23 (28)
|4
|Маттиас Экстрем
|Audi
|+7 ч 01:11
*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе
После шестого этапа мы сообщали о сходе литовского квадроциклиста Лайсвидаса Канцюса из-за поломки. Как оказалось, ему все же удалось восстановить в пустыне свою Yamahaи с большой потерей времени поехать дальше. Во вторник гонщик показал свою скорость, став победителем этапа.
Впрочем, это мало повлияло на общую картину – Александр Жиру по-прежнему далеко впереди, а его преследователи сражаются за второе место.
Положение в Ралли Дакар после 9-го этапа. Зачет Квадро
|
Поз.
|Гонщик
|
Квадроцикл
|Время/Отст.
|1 (1)
|
Александр Жиру
|Yamaha
|42 ч 25:05
|2 (4)
|
Франсиско Морено Флорес
|Yamaha
|+1 ч 19:03
|3 (2)
|
Мануэль Андухар
|Yamaha
|+1 ч 43:03
|4 (3)
|
Пабло Копетти
|Yamaha
|+1 ч 56:09
|5 (5)
|
Юрай Варга
|Yamaha
|+3 ч 02:27
|6 (6)
|
Джованни Энрико
|Yamaha
|+5 ч 35:3
Yamaha №162 команды Story Racing S.R.O.: Лайсвидас Канцюс
Фото: A.S.O.
Похожей оказалась на девятом этапе и ситуация в классе T3. Сильнейшим стал Давид Зилле – тот самый, что попал в аварию еще в начале гонки, но не сошел, а тоже сильно отстал.
Положение лидеров осталось неизменным, но Гийому де Мевиусу удалось увеличить преимущество над Остином Джонсом с трех до девяти минут.
Положение в Ралли Дакар после 9-го этапа. Зачет T3 (легкие багги)
|
Поз
|
Гонщик
|
Техника
|
Время/Отст.
|1 (1)
|Гийом Де Мевиус
|
OT3
|39 ч 41:11
|2 (2)
|Остин Джонс
|Arcane
|+12:43
|3 (3)
|
Сет Кинтеро
|Can-Am
|+1 ч 13:12
|4 (4)
|Франсиско Лопес Контардо
|Can-Am
|+2 ч 46:24
|5 (5)
|
Кристина Гутьеррес
|Can-Am
|+3 ч 19:13
|6 (6)
|
Салех Аль-Саиф
|Can-Am
|+4 ч 00:27
Положение в Ралли Дакар после 9-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы)
|
Поз.
|
Гонщик
|
Техника
|Время/Отст.
|1 (1)
|
Рокас Бацюшка
|Can-Am
|41 ч 16:37
|2 (3)
|
Эрик Гошал
|Can-Am
|+5:02
|3 (4)
|
Жерар Фаррес
|Can-Am
|+9:17
|4 (2)
|
Марек Гошал
|Can-Am
|+13:15
|5 (5)
|Херемиас Гонсалес Фериоли
|Can-Am
|+44:35
|6 (8)
|
Бруну Конти де Оливейра
|Can-Am
|+1 ч 51:43
Наконец, несмотря на очередную победу на этапе Януса ван Кастерена за рулем IVECO, лидером грузовой категории остается Алеш Лопрайс на грузовике Praga.
В среду на Ралли Дакар состоится десятый этап протяженностью всего 114 км – это минимальная дистанция в нынешней гонке, не считая пролога. Из Харада участники доберутся до Шайбаха.
Отчет об итогах дня в остальных категориях готовится
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Леб победил на 9-м этапе «Дакара» и поднялся в тройку лидеров
Этот успех стал для француза третьим в нынешней гонки. А вот другой чемпион WRC Карлос Сайнс во вторник попал в серьезную аварию
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