Леб выиграл на «Дакаре» третий этап подряд, Аль-Аттия остался лидером
В среду гонщики преодолели всего 114 километров скоростного участка, что не привело к серьезным перестановкам в таблице
Еще до старта десятого этапа стало известно, что Карлос Сайнс и его команда Audi приняли решение не продолжать гонку. Две серьезные аварии, полет в больницу на медицинском вертолете и большая потеря времени в сочетании с повреждениями багги вынудили Эль Матадора отказаться от дальнейшей борьбы.
Между тем, соперники Карлоса покинули Харад, чтобы углубиться в пески пустыни Руб-эль-Хали, где участники марафона проведут его вторую неделю.
На самом коротком этапе гонки 2023 года все лидеры избежали серьезных проблем, а быстрейшим стал Себастьен Леб. Это уже четвертый успех француза на нынешнем «Дакаре» и третий подряд. Чуть больше трех минут его результату уступил Маттиас Экстрем, последний оставшийся гонщик Audi.
Продолжил удивлять бразильский дебютант Лукас Мораес, который стал третьим по итогам дня, управляя Toyota, и продолжает уверенно удерживать вторую позицию в общем зачете.
Toyota №200 команды Toyota Gazoo Racing: Нассер Аль-Аттия, Матье Бомель
Фото: A.S.O.
Лидер гонки Нассер Аль-Аттия который день сочетает скорость и аккуратность – даже понемногу подпуская преследователей, катарец сохраняет достаточное преимущество над ними и уверенно движется к победе в гонке.
Главной интригой оставшихся дней выглядит погоня Леба за Мораесом – здесь предсказать исход куда сложнее.
Положение в Ралли Дакар после 10-го этапа. Зачет Авто
|Поз.*
|Этап**
|
Name
|
Машина
|Время/Отст.
|1 (1)
|4
|Нассер Аль-Аттия
|
Toyota
|36 ч 13:37
|2 (2)
|3
|Лукас Мораес
|Toyota
|+1 ч 21:34
|3 (3)
|1
|
Себастьен Леб
|
Prodrive
|+1 ч 37:23
|4 (4)
|7
|Хенк Латеган
|Toyota
|+1 ч 48:37
|5 (5)
|11
|Жиньель де Вильерс
|Toyota
|+2 ч 10:56
|6 (6)
|26
|Ромен Дюма
|Rebellion
|+2 ч 45:24
|7 (7)
|9
|Мартин Прокоп
|Ford
|+2 ч 50:02
|8 (8)
|15
|Брайан Барагванат
|Century
|+2 ч 56:28
|9 (9)
|18
|Вей Хань
|SMG
|+3 ч 43:22
|10 (10)
|14
|Хуан Круз Якопини
|Toyota
|+4 ч 00:35
|…19 (22)
|17
|Денис Кротов
|Mini
|+6 ч 30:13
|…22 (23)
|2
|Маттиас Экстрем
|Audi
|+6 ч 58:30
*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе
У квадроциклистов сюжет остается предельно пресным который день – Александр Жиру поддерживает комфортный отрыв, да и его преследователи уже в десятках минут друг от друга. Среда не изменила позиций лидеров, а победителем этапа стал бразилец Марселу Медейрос.
Положение в Ралли Дакар после 10-го этапа. Зачет Квадро
|
Поз.
|Гонщик
|
Квадроцикл
|Время/Отст.
|1 (1)
|
Александр Жиру
|Yamaha
|44 ч 35:00
|2 (2)
|
Франсиско Морено Флорес
|Yamaha
|+1 ч 17:56
|3 (3)
|
Мануэль Андухар
|Yamaha
|+1 ч 38:44
|4 (4)
|
Пабло Копетти
|Yamaha
|+2 ч 01:35
|5 (5)
|
Юрай Варга
|Yamaha
|+3 ч 15:47
|6 (6)
|
Джованни Энрико
|Yamaha
|+5 ч 33:03
Не произошло перестановок и в классе T3, где отрывы также весьма велики – все, кроме главного. Два лидера по-прежнему сражаются за каждую минуту. На десятом этапе Гийому де Мевиусу удалось удержаться впереди Остина Джонса, но американец был быстрее и отыграл пять из 12 минут, которые проигрывал.
Победу же одержал другой пилот из США Сет Кинтеро.
Положение в Ралли Дакар после 10-го этапа. Зачет T3 (легкие багги)
|
Поз
|
Гонщик
|
Техника
|
Время/Отст.
|1 (1)
|Гийом Де Мевиус
|
OT3
|41 ч 45:58
|2 (2)
|Остин Джонс
|Arcane
|+7:48
|3 (3)
|
Сет Кинтеро
|Can-Am
|+1 ч 03:42
|4 (4)
|Франсиско Лопес Контардо
|Can-Am
|+2 ч 44:04
|5 (5)
|
Кристина Гутьеррес
|Can-Am
|+3 ч 14:06
|6 (6)
|
Салех Аль-Саиф
|Can-Am
|+4 ч 04:47
Экипажи мотовездеходов в зачете Т4 продолжают невероятный по напряженности поединок. В последние дни показалось, что отрывы начали понемногу расти – но в среду динамика оказалась обратной. Лучшее время показал испанец Жерар Фаррес, а квартет лидеров держится в 12 минутах.
Положение в Ралли Дакар после 10-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы)
|
Поз.
|
Гонщик
|
Техника
|Время/Отст.
|1 (1)
|
Рокас Бацюшка
|Can-Am
|43 ч 17:29
|2 (2)
|
Эрик Гошал
|Can-Am
|+3:40
|3 (3)
|
Жерар Фаррес
|Can-Am
|+6:47
|4 (4)
|
Марек Гошал
|Can-Am
|+11:40
|5 (5)
|Херемиас Гонсалес Фериоли
|Can-Am
|+45:19
|6 (6)
|
Кристиану Батиста
|Can-Am
|+1 ч 53:54
Ветеран «Дакара» Паскаль де Бар, который впервые вышел на старт марафона еще в 2005 году на мотоцикле, во второй раз за карьеру выиграл этап в грузовом классе. Так как лидер гонки Алеш Лопрайс еще до старта отказался от продолжения борьбы – чех поступил так, узнав, что днем ранее он стал косвенным виновником гибели человека, – первую строчку занял Янус ван Кастерен на IVECO.
В четверг участники Ралли Дакар продолжат сражение в песках Руб-эль-Хали, где их ждут очередные 274 км гоночной дистанции.
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