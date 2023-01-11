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Леб выиграл на «Дакаре» третий этап подряд, Аль-Аттия остался лидером

В среду гонщики преодолели всего 114 километров скоростного участка, что не привело к серьезным перестановкам в таблице

Гайдн Кобб
Автор:
, редактор Autosport.com
Леб выиграл на «Дакаре» третий этап подряд, Аль-Аттия остался лидером
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Еще до старта десятого этапа стало известно, что Карлос Сайнс и его команда Audi приняли решение не продолжать гонку. Две серьезные аварии, полет в больницу на медицинском вертолете и большая потеря времени в сочетании с повреждениями багги вынудили Эль Матадора отказаться от дальнейшей борьбы.

Между тем, соперники Карлоса покинули Харад, чтобы углубиться в пески пустыни Руб-эль-Хали, где участники марафона проведут его вторую неделю. 

На самом коротком этапе гонки 2023 года все лидеры избежали серьезных проблем, а быстрейшим стал Себастьен Леб. Это уже четвертый успех француза на нынешнем «Дакаре» и третий подряд. Чуть больше трех минут его результату уступил Маттиас Экстрем, последний оставшийся гонщик Audi. 

Продолжил удивлять бразильский дебютант Лукас Мораес, который стал третьим по итогам дня, управляя Toyota, и продолжает уверенно удерживать вторую позицию в общем зачете. 

Toyota №200 команды Toyota Gazoo Racing: Нассер Аль-Аттия, Матье Бомель

Toyota №200 команды Toyota Gazoo Racing: Нассер Аль-Аттия, Матье Бомель

Фото: A.S.O.

Лидер гонки Нассер Аль-Аттия который день сочетает скорость и аккуратность – даже понемногу подпуская преследователей, катарец сохраняет достаточное преимущество над ними и уверенно движется к победе в гонке. 

Главной интригой оставшихся дней выглядит погоня Леба за Мораесом – здесь предсказать исход куда сложнее. 

Положение в Ралли Дакар после 10-го этапа. Зачет Авто

Поз.* Этап**
Name
Машина
 Время/Отст.
1 (1) 4 Qatar Нассер Аль-Аттия
Toyota
 36 ч 13:37
2 (2) 3 Brazil Лукас Мораес Toyota +1 ч 21:34
3 (3) 1
France Себастьен Леб
Prodrive 
 +1 ч 37:23
4 (4) 7 South Africa Хенк Латеган Toyota +1 ч 48:37
5 (5) 11 South Africa Жиньель де Вильерс Toyota +2 ч 10:56
6 (6) 26 France Ромен Дюма Rebellion +2 ч 45:24
7 (7) 9 Czech Republic Мартин Прокоп Ford +2 ч 50:02
8 (8) 15 South Africa Брайан Барагванат Century +2 ч 56:28
9 (9) 18 China Вей Хань SMG +3 ч 43:22
10 (10) 14 Argentina Хуан Круз Якопини Toyota +4 ч 00:35
…19 (22)  17 Russian Federation Денис Кротов Mini +6 ч 30:13
…22 (23) 2 Sweden Маттиас Экстрем Audi +6 ч 58:30

*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе

У квадроциклистов сюжет остается предельно пресным который день – Александр Жиру поддерживает комфортный отрыв, да и его преследователи уже в десятках минут друг от друга. Среда не изменила позиций лидеров, а победителем этапа стал бразилец Марселу Медейрос. 

Положение в Ралли Дакар после 10-го этапа. Зачет Квадро

Поз.
 Гонщик
Квадроцикл
 Время/Отст.
1 (1)
France Александр Жиру
 Yamaha 44 ч 35:00
2 (2)
Argentina Франсиско Морено Флорес
 Yamaha +1 ч 17:56
3 (3)
Argentina Мануэль Андухар
 Yamaha +1 ч 38:44
4 (4)
United States Пабло Копетти
 Yamaha +2 ч 01:35
5 (5)
Slovakia Юрай Варга
 Yamaha +3 ч 15:47
6 (6)
Chile Джованни Энрико
 Yamaha +5 ч 33:03

Не произошло перестановок и в классе T3, где отрывы также весьма велики – все, кроме главного. Два лидера по-прежнему сражаются за каждую минуту. На десятом этапе Гийому де Мевиусу удалось удержаться впереди Остина Джонса, но американец был быстрее и отыграл пять из 12 минут, которые проигрывал.

Победу же одержал другой пилот из США Сет Кинтеро. 

Положение в Ралли Дакар после 10-го этапа. Зачет T3 (легкие багги)

Поз
Гонщик
Техника
Время/Отст.
1 (1) Belgium Гийом Де Мевиус
OT3
 41 ч 45:58
2 (2) United States Остин Джонс Arcane +7:48
3 (3)
United States Сет Кинтеро
 Can-Am +1 ч 03:42
4 (4) Chile Франсиско Лопес Контардо Can-Am +2 ч 44:04
5 (5)
Spain Кристина Гутьеррес
 Can-Am +3 ч 14:06
6 (6)
Saudi Arabia Салех Аль-Саиф
 Can-Am +4 ч 04:47

Экипажи мотовездеходов в зачете Т4 продолжают невероятный по напряженности поединок. В последние дни показалось, что отрывы начали понемногу расти – но в среду динамика оказалась обратной. Лучшее время показал испанец Жерар Фаррес, а квартет лидеров держится в 12 минутах

Положение в Ралли Дакар после 10-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы)

Поз.
Гонщик
Техника
 Время/Отст.
1 (1)
Lithuania Рокас Бацюшка
 Can-Am 43 ч 17:29
2 (2)
Poland Эрик Гошал
 Can-Am +3:40
3 (3)
Spain Жерар Фаррес
 Can-Am +6:47
4 (4)
Poland Марек Гошал
 Can-Am +11:40
5 (5) Argentina Херемиас Гонсалес Фериоли Can-Am +45:19
6 (6)
Brazil Кристиану Батиста
 Can-Am +1 ч 53:54

Ветеран «Дакара» Паскаль де Бар, который впервые вышел на старт марафона еще в 2005 году на мотоцикле, во второй раз за карьеру выиграл этап в грузовом классе. Так как лидер гонки Алеш Лопрайс еще до старта отказался от продолжения борьбы – чех поступил так, узнав, что днем ранее он стал косвенным виновником гибели человека, – первую строчку занял Янус ван Кастерен на IVECO.

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