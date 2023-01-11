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Еще до старта десятого этапа стало известно, что Карлос Сайнс и его команда Audi приняли решение не продолжать гонку. Две серьезные аварии, полет в больницу на медицинском вертолете и большая потеря времени в сочетании с повреждениями багги вынудили Эль Матадора отказаться от дальнейшей борьбы.

Между тем, соперники Карлоса покинули Харад, чтобы углубиться в пески пустыни Руб-эль-Хали, где участники марафона проведут его вторую неделю.

На самом коротком этапе гонки 2023 года все лидеры избежали серьезных проблем, а быстрейшим стал Себастьен Леб. Это уже четвертый успех француза на нынешнем «Дакаре» и третий подряд. Чуть больше трех минут его результату уступил Маттиас Экстрем, последний оставшийся гонщик Audi.

Продолжил удивлять бразильский дебютант Лукас Мораес, который стал третьим по итогам дня, управляя Toyota, и продолжает уверенно удерживать вторую позицию в общем зачете.

Toyota №200 команды Toyota Gazoo Racing: Нассер Аль-Аттия, Матье Бомель Фото: A.S.O.

Лидер гонки Нассер Аль-Аттия который день сочетает скорость и аккуратность – даже понемногу подпуская преследователей, катарец сохраняет достаточное преимущество над ними и уверенно движется к победе в гонке.

Главной интригой оставшихся дней выглядит погоня Леба за Мораесом – здесь предсказать исход куда сложнее.

Положение в Ралли Дакар после 10-го этапа. Зачет Авто

Поз.* Этап** Name Машина Время/Отст. 1 (1) 4 Нассер Аль-Аттия Toyota 36 ч 13:37 2 (2) 3 Лукас Мораес Toyota +1 ч 21:34 3 (3) 1 Себастьен Леб Себастьен Леб Prodrive +1 ч 37:23 4 (4) 7 Хенк Латеган Toyota +1 ч 48:37 5 (5) 11 Жиньель де Вильерс Toyota +2 ч 10:56 6 (6) 26 Ромен Дюма Rebellion +2 ч 45:24 7 (7) 9 Мартин Прокоп Ford +2 ч 50:02 8 (8) 15 Брайан Барагванат Century +2 ч 56:28 9 (9) 18 Вей Хань SMG +3 ч 43:22 10 (10) 14 Хуан Круз Якопини Toyota +4 ч 00:35 …19 (22) 17 Денис Кротов Mini +6 ч 30:13 …22 (23) 2 Маттиас Экстрем Audi +6 ч 58:30 *в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа

**место на этапе У квадроциклистов сюжет остается предельно пресным который день – Александр Жиру поддерживает комфортный отрыв, да и его преследователи уже в десятках минут друг от друга. Среда не изменила позиций лидеров, а победителем этапа стал бразилец Марселу Медейрос. Положение в Ралли Дакар после 10-го этапа. Зачет Квадро Поз. Гонщик Квадроцикл Время/Отст. 1 (1) Александр Жиру Александр Жиру Yamaha 44 ч 35:00 2 (2) Франсиско Морено Флорес Франсиско Морено Флорес Yamaha +1 ч 17:56 3 (3) Мануэль Андухар Мануэль Андухар Yamaha +1 ч 38:44 4 (4) Пабло Копетти Пабло Копетти Yamaha +2 ч 01:35 5 (5) Юрай Варга Юрай Варга Yamaha +3 ч 15:47 6 (6) Джованни Энрико Джованни Энрико Yamaha +5 ч 33:03 Не произошло перестановок и в классе T3, где отрывы также весьма велики – все, кроме главного. Два лидера по-прежнему сражаются за каждую минуту. На десятом этапе Гийому де Мевиусу удалось удержаться впереди Остина Джонса, но американец был быстрее и отыграл пять из 12 минут, которые проигрывал. Победу же одержал другой пилот из США Сет Кинтеро. Положение в Ралли Дакар после 10-го этапа. Зачет T3 (легкие багги) Поз Гонщик Техника Время/Отст. 1 (1) Гийом Де Мевиус OT3 41 ч 45:58 2 (2) Остин Джонс Arcane +7:48 3 (3) Сет Кинтеро Сет Кинтеро Can-Am +1 ч 03:42 4 (4) Франсиско Лопес Контардо Can-Am +2 ч 44:04 5 (5) Кристина Гутьеррес Кристина Гутьеррес Can-Am +3 ч 14:06 6 (6) Салех Аль-Саиф Салех Аль-Саиф Can-Am +4 ч 04:47 Экипажи мотовездеходов в зачете Т4 продолжают невероятный по напряженности поединок. В последние дни показалось, что отрывы начали понемногу расти – но в среду динамика оказалась обратной. Лучшее время показал испанец Жерар Фаррес, а квартет лидеров держится в 12 минутах. Положение в Ралли Дакар после 10-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы) Поз. Гонщик Техника Время/Отст. 1 (1) Рокас Бацюшка Рокас Бацюшка Can-Am 43 ч 17:29 2 (2) Эрик Гошал Эрик Гошал Can-Am +3:40 3 (3) Жерар Фаррес Жерар Фаррес Can-Am +6:47 4 (4) Марек Гошал Марек Гошал Can-Am +11:40 5 (5) Херемиас Гонсалес Фериоли Can-Am +45:19 6 (6) Кристиану Батиста Кристиану Батиста Can-Am +1 ч 53:54 Ветеран «Дакара» Паскаль де Бар, который впервые вышел на старт марафона еще в 2005 году на мотоцикле, во второй раз за карьеру выиграл этап в грузовом классе. Так как лидер гонки Алеш Лопрайс еще до старта отказался от продолжения борьбы – чех поступил так, узнав, что днем ранее он стал косвенным виновником гибели человека, – первую строчку занял Янус ван Кастерен на IVECO. Читайте также: Самый короткий этап «Дакара» привел к смене лидера у мотогонщиков

Лидер «Дакара» Лопрайс снялся с гонки после аварии со зрителем В четверг участники Ралли Дакар продолжат сражение в песках Руб-эль-Хали, где их ждут очередные 274 км гоночной дистанции.