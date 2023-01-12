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Вообще говоря, если бы мы повторно опубликовали отчет по итогам десятого этапа, то не особенно погрешили бы против истины. На по ходу 11-го гоночного дня участники Ралли Дакар вели спор на 274-километровой дистанции в пустыне Руб-эль-Хали, и быстрейшим уже четвертый раз кряду стал Себастьен Леб на багги Prodrive команды Bahrain Raid Xtreme.

Знаменитый раллист потерял много времени из-за проколов, пока гонка первое время шла по жестким грунтовым дорогам – но в песках уже который день никто не в силах угнаться за 48-летним французом.

Леб продолжил сокращать отставание от занимающего второе место Лукаса Мораеса на Toyota, несмотря на все усилия бразильца. Теперь между ними осталось всего девять минут.

Вновь, как и накануне, был быстр и Маттиас Экстрем – швед на электрической Audi вернулся в двадцатку лучших, хотя в какой-то момент занимал 128-е место.

Toyota №200 команды Toyota Gazoo Racing: Нассер Аль-Аттия, Матье Бомель Фото: Toyota Racing

Что до лидера гонки Нассера Аль-Аттии, то катарец который день умело выбирает такую скорость, которая позволяет не рисковать сверх меры, но и не терять слишком много времени.

Действующий победитель «Дакара» в знакомых аравийских песках явно ощущает себя в своей тарелке и продолжает успешную погоню за фигуркой золотого бедуина.

Положение в Ралли Дакар после 11-го этапа. Зачет Авто

Поз.* Этап** Name Машина Время/Отст. 1 (1) 5 Нассер Аль-Аттия Toyota 39 ч 16:33 2 (2) 4 Лукас Мораес Toyota +1 ч 21:04 3 (3) 1 Себастьен Леб Себастьен Леб Prodrive +1 ч 30:41 4 (4) 6 Хенк Латеган Toyota +1 ч 49:17 5 (5) 9 Жиньель де Вильерс Toyota +2 ч 14:18 6 (7) 10 Мартин Прокоп Ford +2 ч 53:59 7 (6) 20 Ромен Дюма Rebellion +3 ч 03:54 8 (8) 24 Брайан Барагванат Century +3 ч 24:31 9 (9) 15 Вей Хань SMG +3 ч 54:07 10 (10) 12 Хуан Круз Якопини Toyota +4 ч 08:31 …19 (22) 3 Маттиас Экстрем Audi +6 ч 54:14 …22 (19) 33 Денис Кротов Mini +7 ч 27:26 *в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа

**место на этапе Тем же путем идет «Аль-Аттия среди квадроциклистов» – француз Александр Жиру. Он уже давно перестал выигрывать этапы, но поддерживает весомый отрыв от преследователей. К сожалению, для победителя 2021 года Мигеля Андухара, который занимал третье место, четверг оказался концом надежд – поломка в отбросила аргентинца далеко назад. Победителем этапа второй день подряд стал гонщик из Бразилии Марселу Медейрос. Положение в Ралли Дакар после 11-го этапа. Зачет Квадро Поз. Гонщик Квадроцикл Время/Отст. 1 (1) Александр Жиру Александр Жиру Yamaha 48 ч 31:56 2 (2) Франсиско Морено Флорес Франсиско Морено Флорес Yamaha +1 ч 20:23 3 (4) Пабло Копетти Пабло Копетти Yamaha +2 ч 07:18 4 (5) Юрай Варга Юрай Варга Yamaha +3 ч 19:32 5 (6) Джованни Энрико Джованни Энрико Yamaha +5 ч 35:33 7 (6) Тони Вингут Yamaha +8 ч 29:29 Yamaha №152 команды 7240 Team: Мануэль Андухар Фото: Чарли Лопес / A.S.O В классе T3 для легких багги перестановки оказались куда более значительными: неудачу потерпел лидер гонки Гийом Де Мевиус. Бельгийцу потребовалось более часа, чтобы устранить поломку, и такая потеря не могла не сказаться на положении в гонке. По итагам дня быстрейшим стал ни на что не претендующий португалец Рикарду Порем, а Остин Джонс из США спокойно приехал пятым и теперь комфортно возглавляет классификацию Положение в Ралли Дакар после 11-го этапа. Зачет T3 (легкие багги) Поз Гонщик Техника Время/Отст. 1 (2) Остин Джонс Arcane 45 ч 19:15 2 (3) Сет Кинтеро Сет Кинтеро Can-Am +55:54 3 (1) Гийом Де Мевиус OT3 +1 ч 28:19 4 (4) Франсиско Лопес Контардо Can-Am +2 ч 50:39 5 (5) Кристина Гутьеррес Кристина Гутьеррес Can-Am +3 ч 07:53 6 (6) Салех Аль-Саиф Салех Аль-Саиф Can-Am +4 ч 07:38 Наконец, в категории мотовездеходов Т4 произошла довольно редкая на этой стадии гонки история. Победителем этапа стал гонщик, который возглавляет классификацию – литовец Рокас Бацюшка. Он ведет острейший спор с дебютантом «Дакара» Эриком Гошалом, в котором оба не жалеют сил. По итогам дня соперников разделили всего 37 секунд, да и в таблице между ними по-прежнему немногим больше. Положение в Ралли Дакар после 11-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы) Поз. Гонщик Техника Время/Отст. 1 (1) Рокас Бацюшка Рокас Бацюшка Can-Am 46 ч 42:42 2 (2) Эрик Гошал Эрик Гошал Can-Am +4:17 3 (4) Марек Гошал Марек Гошал Can-Am +14:18 4 (5) Херемиас Гонсалес Фериоли Can-Am +49:56 5 (3) Жерар Фаррес Жерар Фаррес Can-Am +1 ч 06:29 6 (6) Кристиану Батиста Кристиану Батиста Can-Am +1 ч 57:26 Среди экипажей на грузовиках тон теперь задают голландцы. Мартин ван ден Бринк на IVECO выиграл этап, Янус ван Кастернен на машине той же марки остался лидером гонки. Участники «Дакара» проведут 11-й и 12-й этапы гонки без посторонней помощи на сервисе, после чего им останется преодолеть два заключительных дня марафона.