Предыдущая / 11-й этап «Дакара» вернул Хаусу лидерство среди мотогонщиков Следующая / Полеты над дюнами. Самые яркие кадры с 11-го этапа «Дакара»
Дакар / Дакар Отчет об этапе

Леб продлил успешную серию на «Дакаре», Аль-Аттия сделал еще шаг к общей победе

Четверг оказался с точки зрения результатов почти точной копией среды

Рахит Тукрал
Автор:
, Репортер, Индия
Леб продлил успешную серию на «Дакаре», Аль-Аттия сделал еще шаг к общей победе
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Вообще говоря, если бы мы повторно опубликовали отчет по итогам десятого этапа, то не особенно погрешили бы против истины. На по ходу 11-го гоночного дня участники Ралли Дакар вели спор на 274-километровой дистанции в пустыне Руб-эль-Хали, и быстрейшим уже четвертый раз кряду стал Себастьен Леб на багги Prodrive команды Bahrain Raid Xtreme.

Знаменитый раллист потерял много времени из-за проколов, пока гонка первое время шла по жестким грунтовым дорогам – но в песках уже который день никто не в силах угнаться за 48-летним французом. 

Леб продолжил сокращать отставание от занимающего второе место Лукаса Мораеса на Toyota, несмотря на все усилия бразильца. Теперь между ними осталось всего девять минут. 

Вновь, как и накануне, был быстр и Маттиас Экстрем – швед на электрической Audi вернулся в двадцатку лучших, хотя в какой-то момент занимал 128-е место.

Toyota №200 команды Toyota Gazoo Racing: Нассер Аль-Аттия, Матье Бомель

Toyota №200 команды Toyota Gazoo Racing: Нассер Аль-Аттия, Матье Бомель

Фото: Toyota Racing

Что до лидера гонки Нассера Аль-Аттии, то катарец который день умело выбирает такую скорость, которая позволяет не рисковать сверх меры, но и не терять слишком много времени.

Действующий победитель «Дакара» в знакомых аравийских песках явно ощущает себя в своей тарелке и продолжает успешную погоню за фигуркой золотого бедуина. 

Читайте также:

Положение в Ралли Дакар после 11-го этапа. Зачет Авто

Поз.* Этап**
Name
Машина
 Время/Отст.
1 (1) 5 Qatar Нассер Аль-Аттия
Toyota
 39 ч 16:33
2 (2) 4 Brazil Лукас Мораес Toyota +1 ч 21:04
3 (3) 1
France Себастьен Леб
Prodrive 
 +1 ч 30:41
4 (4) 6 South Africa Хенк Латеган Toyota +1 ч 49:17
5 (5) 9 South Africa Жиньель де Вильерс Toyota +2 ч 14:18
6 (7) 10 Czech Republic Мартин Прокоп Ford +2 ч 53:59
7 (6) 20 France Ромен Дюма Rebellion +3 ч 03:54
8 (8) 24 South Africa Брайан Барагванат Century +3 ч 24:31
9 (9) 15 China Вей Хань SMG +3 ч 54:07
10 (10) 12 Argentina Хуан Круз Якопини Toyota +4 ч 08:31
…19 (22) 3 Sweden Маттиас Экстрем Audi +6 ч 54:14
…22 (19)  33 Russian Federation Денис Кротов Mini +7 ч 27:26

*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе

Тем же путем идет «Аль-Аттия среди квадроциклистов» – француз Александр Жиру. Он уже давно перестал выигрывать этапы, но поддерживает весомый отрыв от преследователей.

К сожалению, для победителя 2021 года Мигеля Андухара, который занимал третье место, четверг оказался концом надежд – поломка в отбросила аргентинца далеко назад.

Победителем этапа второй день подряд стал гонщик из Бразилии Марселу Медейрос. 

Положение в Ралли Дакар после 11-го этапа. Зачет Квадро

Поз.
 Гонщик
Квадроцикл
 Время/Отст.
1 (1)
France Александр Жиру
 Yamaha 48 ч 31:56
2 (2)
Argentina Франсиско Морено Флорес
 Yamaha +1 ч 20:23
3 (4)
United States Пабло Копетти
 Yamaha +2 ч 07:18
4 (5)
Slovakia Юрай Варга
 Yamaha +3 ч 19:32
5 (6)
Chile Джованни Энрико
 Yamaha +5 ч 35:33
7 (6) Spain Тони Вингут  Yamaha +8 ч 29:29
Yamaha №152 команды 7240 Team: Мануэль Андухар

Yamaha №152 команды 7240 Team: Мануэль Андухар

Фото: Чарли Лопес / A.S.O

В классе T3 для легких багги перестановки оказались куда более значительными: неудачу потерпел лидер гонки Гийом Де Мевиус. Бельгийцу потребовалось более часа, чтобы устранить поломку, и такая потеря не могла не сказаться на положении в гонке.

По итагам дня быстрейшим стал ни на что не претендующий португалец Рикарду Порем, а Остин Джонс из США спокойно приехал пятым и теперь комфортно возглавляет классификацию 

Положение в Ралли Дакар после 11-го этапа. Зачет T3 (легкие багги)

Поз
Гонщик
Техника
Время/Отст.
1 (2) United States Остин Джонс Arcane 45 ч 19:15
2 (3)
United States Сет Кинтеро
 Can-Am +55:54
3 (1) Belgium Гийом Де Мевиус
OT3
 +1 ч 28:19
4 (4) Chile Франсиско Лопес Контардо Can-Am +2 ч 50:39
5 (5)
Spain Кристина Гутьеррес
 Can-Am +3 ч 07:53
6 (6)
Saudi Arabia Салех Аль-Саиф
 Can-Am +4 ч 07:38

Наконец, в категории мотовездеходов Т4 произошла довольно редкая на этой стадии гонки история. Победителем этапа стал гонщик, который возглавляет классификацию – литовец Рокас Бацюшка.

Он ведет острейший спор с дебютантом «Дакара» Эриком Гошалом, в котором оба не жалеют сил. По итогам дня соперников разделили всего 37 секунд, да и в таблице между ними по-прежнему немногим больше. 

Положение в Ралли Дакар после 11-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы)

Поз.
Гонщик
Техника
 Время/Отст.
1 (1)
Lithuania Рокас Бацюшка
 Can-Am 46 ч 42:42
2 (2)
Poland Эрик Гошал
 Can-Am +4:17
3 (4)
Poland Марек Гошал
 Can-Am +14:18
4 (5) Argentina Херемиас Гонсалес Фериоли Can-Am +49:56
5 (3)
Spain Жерар Фаррес
 Can-Am +1 ч 06:29
6 (6)
Brazil Кристиану Батиста
 Can-Am +1 ч 57:26

Среди экипажей на грузовиках тон теперь задают голландцы. Мартин ван ден Бринк на IVECO выиграл этап, Янус ван Кастернен на машине той же марки остался лидером гонки.

Участники «Дакара» проведут 11-й и 12-й этапы гонки без посторонней помощи на сервисе, после чего им останется преодолеть два заключительных дня марафона. 

Поделились
Комментарии

11-й этап «Дакара» вернул Хаусу лидерство среди мотогонщиков

Полеты над дюнами. Самые яркие кадры с 11-го этапа «Дакара»
Рахит Тукрал Больше от
Рахит Тукрал
Леб победил на 9-м этапе «Дакара» и поднялся в тройку лидеров

Леб победил на 9-м этапе «Дакара» и поднялся в тройку лидеров

Дакар
Дакар
Дакар

Леб победил на 9-м этапе «Дакара» и поднялся в тройку лидеров Леб победил на 9-м этапе «Дакара» и поднялся в тройку лидеров

Сайнс принес Audi победу на 8-м этапе «Дакара», но судьи отобрали ее

Сайнс принес Audi победу на 8-м этапе «Дакара», но судьи отобрали ее

Дакар
Дакар
Дакар

Сайнс принес Audi победу на 8-м этапе «Дакара», но судьи отобрали ее Сайнс принес Audi победу на 8-м этапе «Дакара», но судьи отобрали ее

Аль-Аттия закончил лидером половину «Дакара», Audi потеряла последний экипаж

Аль-Аттия закончил лидером половину «Дакара», Audi потеряла последний экипаж

Дакар
Дакар
Дакар

Аль-Аттия закончил лидером половину «Дакара», Audi потеряла последний экипаж Аль-Аттия закончил лидером половину «Дакара», Audi потеряла последний экипаж

Себастьен Лёб Больше от
Себастьен Лёб
Леб выиграл 4-й этап «Дакара», Аль-Аттия укрепил лидерство

Леб выиграл 4-й этап «Дакара», Аль-Аттия укрепил лидерство

Дакар
Дакар
Дакар

Леб выиграл 4-й этап «Дакара», Аль-Аттия укрепил лидерство Леб выиграл 4-й этап «Дакара», Аль-Аттия укрепил лидерство

Лёб примет участие в Ралли Акрополис

Лёб примет участие в Ралли Акрополис

Ралли Финляндия
WRC
Ралли Финляндия

Лёб примет участие в Ралли Акрополис Лёб примет участие в Ралли Акрополис

Машина Леба загорелась на Ралли Сафари

Машина Леба загорелась на Ралли Сафари

Ралли Кения
WRC
Ралли Кения

Машина Леба загорелась на Ралли Сафари Машина Леба загорелась на Ралли Сафари

Самое важное:

Полеты над дюнами. Самые яркие кадры с 11-го этапа «Дакара»

Полеты над дюнами. Самые яркие кадры с 11-го этапа «Дакара»

Дакар

Полеты над дюнами. Самые яркие кадры с 11-го этапа «Дакара» Полеты над дюнами. Самые яркие кадры с 11-го этапа «Дакара»

Mercedes раскрыла имя новой машины и выбрала дату презентации

Mercedes раскрыла имя новой машины и выбрала дату презентации

Формула 1

Mercedes раскрыла имя новой машины и выбрала дату презентации Mercedes раскрыла имя новой машины и выбрала дату презентации

Леб продлил успешную серию на «Дакаре», Аль-Аттия сделал еще шаг к общей победе

Леб продлил успешную серию на «Дакаре», Аль-Аттия сделал еще шаг к общей победе

Дакар

Леб продлил успешную серию на «Дакаре», Аль-Аттия сделал еще шаг к общей победе Леб продлил успешную серию на «Дакаре», Аль-Аттия сделал еще шаг к общей победе

Андретти проговорился о сроках дебюта в Формуле 1

Андретти проговорился о сроках дебюта в Формуле 1

Формула 1

Андретти проговорился о сроках дебюта в Формуле 1 Андретти проговорился о сроках дебюта в Формуле 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.