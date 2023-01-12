Леб продлил успешную серию на «Дакаре», Аль-Аттия сделал еще шаг к общей победе
Четверг оказался с точки зрения результатов почти точной копией среды
Вообще говоря, если бы мы повторно опубликовали отчет по итогам десятого этапа, то не особенно погрешили бы против истины. На по ходу 11-го гоночного дня участники Ралли Дакар вели спор на 274-километровой дистанции в пустыне Руб-эль-Хали, и быстрейшим уже четвертый раз кряду стал Себастьен Леб на багги Prodrive команды Bahrain Raid Xtreme.
Знаменитый раллист потерял много времени из-за проколов, пока гонка первое время шла по жестким грунтовым дорогам – но в песках уже который день никто не в силах угнаться за 48-летним французом.
Леб продолжил сокращать отставание от занимающего второе место Лукаса Мораеса на Toyota, несмотря на все усилия бразильца. Теперь между ними осталось всего девять минут.
Вновь, как и накануне, был быстр и Маттиас Экстрем – швед на электрической Audi вернулся в двадцатку лучших, хотя в какой-то момент занимал 128-е место.
Toyota №200 команды Toyota Gazoo Racing: Нассер Аль-Аттия, Матье Бомель
Фото: Toyota Racing
Что до лидера гонки Нассера Аль-Аттии, то катарец который день умело выбирает такую скорость, которая позволяет не рисковать сверх меры, но и не терять слишком много времени.
Действующий победитель «Дакара» в знакомых аравийских песках явно ощущает себя в своей тарелке и продолжает успешную погоню за фигуркой золотого бедуина.
Положение в Ралли Дакар после 11-го этапа. Зачет Авто
|Поз.*
|Этап**
|
Name
|
Машина
|Время/Отст.
|1 (1)
|5
|Нассер Аль-Аттия
|
Toyota
|39 ч 16:33
|2 (2)
|4
|Лукас Мораес
|Toyota
|+1 ч 21:04
|3 (3)
|1
|
Себастьен Леб
|
Prodrive
|+1 ч 30:41
|4 (4)
|6
|Хенк Латеган
|Toyota
|+1 ч 49:17
|5 (5)
|9
|Жиньель де Вильерс
|Toyota
|+2 ч 14:18
|6 (7)
|10
|Мартин Прокоп
|Ford
|+2 ч 53:59
|7 (6)
|20
|Ромен Дюма
|Rebellion
|+3 ч 03:54
|8 (8)
|24
|Брайан Барагванат
|Century
|+3 ч 24:31
|9 (9)
|15
|Вей Хань
|SMG
|+3 ч 54:07
|10 (10)
|12
|Хуан Круз Якопини
|Toyota
|+4 ч 08:31
|…19 (22)
|3
|Маттиас Экстрем
|Audi
|+6 ч 54:14
|…22 (19)
|33
|Денис Кротов
|Mini
|+7 ч 27:26
*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе
Тем же путем идет «Аль-Аттия среди квадроциклистов» – француз Александр Жиру. Он уже давно перестал выигрывать этапы, но поддерживает весомый отрыв от преследователей.
К сожалению, для победителя 2021 года Мигеля Андухара, который занимал третье место, четверг оказался концом надежд – поломка в отбросила аргентинца далеко назад.
Победителем этапа второй день подряд стал гонщик из Бразилии Марселу Медейрос.
Положение в Ралли Дакар после 11-го этапа. Зачет Квадро
|
Поз.
|Гонщик
|
Квадроцикл
|Время/Отст.
|1 (1)
|
Александр Жиру
|Yamaha
|48 ч 31:56
|2 (2)
|
Франсиско Морено Флорес
|Yamaha
|+1 ч 20:23
|3 (4)
|
Пабло Копетти
|Yamaha
|+2 ч 07:18
|4 (5)
|
Юрай Варга
|Yamaha
|+3 ч 19:32
|5 (6)
|
Джованни Энрико
|Yamaha
|+5 ч 35:33
|7 (6)
|Тони Вингут
|Yamaha
|+8 ч 29:29
Yamaha №152 команды 7240 Team: Мануэль Андухар
Фото: Чарли Лопес / A.S.O
В классе T3 для легких багги перестановки оказались куда более значительными: неудачу потерпел лидер гонки Гийом Де Мевиус. Бельгийцу потребовалось более часа, чтобы устранить поломку, и такая потеря не могла не сказаться на положении в гонке.
По итагам дня быстрейшим стал ни на что не претендующий португалец Рикарду Порем, а Остин Джонс из США спокойно приехал пятым и теперь комфортно возглавляет классификацию
Положение в Ралли Дакар после 11-го этапа. Зачет T3 (легкие багги)
|
Поз
|
Гонщик
|
Техника
|
Время/Отст.
|1 (2)
|Остин Джонс
|Arcane
|45 ч 19:15
|2 (3)
|
Сет Кинтеро
|Can-Am
|+55:54
|3 (1)
|Гийом Де Мевиус
|
OT3
|+1 ч 28:19
|4 (4)
|Франсиско Лопес Контардо
|Can-Am
|+2 ч 50:39
|5 (5)
|
Кристина Гутьеррес
|Can-Am
|+3 ч 07:53
|6 (6)
|
Салех Аль-Саиф
|Can-Am
|+4 ч 07:38
Наконец, в категории мотовездеходов Т4 произошла довольно редкая на этой стадии гонки история. Победителем этапа стал гонщик, который возглавляет классификацию – литовец Рокас Бацюшка.
Он ведет острейший спор с дебютантом «Дакара» Эриком Гошалом, в котором оба не жалеют сил. По итогам дня соперников разделили всего 37 секунд, да и в таблице между ними по-прежнему немногим больше.
Положение в Ралли Дакар после 11-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы)
|
Поз.
|
Гонщик
|
Техника
|Время/Отст.
|1 (1)
|
Рокас Бацюшка
|Can-Am
|46 ч 42:42
|2 (2)
|
Эрик Гошал
|Can-Am
|+4:17
|3 (4)
|
Марек Гошал
|Can-Am
|+14:18
|4 (5)
|Херемиас Гонсалес Фериоли
|Can-Am
|+49:56
|5 (3)
|
Жерар Фаррес
|Can-Am
|+1 ч 06:29
|6 (6)
|
Кристиану Батиста
|Can-Am
|+1 ч 57:26
Среди экипажей на грузовиках тон теперь задают голландцы. Мартин ван ден Бринк на IVECO выиграл этап, Янус ван Кастернен на машине той же марки остался лидером гонки.
Участники «Дакара» проведут 11-й и 12-й этапы гонки без посторонней помощи на сервисе, после чего им останется преодолеть два заключительных дня марафона.
11-й этап «Дакара» вернул Хаусу лидерство среди мотогонщиков
Полеты над дюнами. Самые яркие кадры с 11-го этапа «Дакара»
Самое важное:
Полеты над дюнами. Самые яркие кадры с 11-го этапа «Дакара»
Полеты над дюнами. Самые яркие кадры с 11-го этапа «Дакара» Полеты над дюнами. Самые яркие кадры с 11-го этапа «Дакара»
Mercedes раскрыла имя новой машины и выбрала дату презентации
Mercedes раскрыла имя новой машины и выбрала дату презентации Mercedes раскрыла имя новой машины и выбрала дату презентации
Леб продлил успешную серию на «Дакаре», Аль-Аттия сделал еще шаг к общей победе
Леб продлил успешную серию на «Дакаре», Аль-Аттия сделал еще шаг к общей победе Леб продлил успешную серию на «Дакаре», Аль-Аттия сделал еще шаг к общей победе
Андретти проговорился о сроках дебюта в Формуле 1
Андретти проговорился о сроках дебюта в Формуле 1 Андретти проговорился о сроках дебюта в Формуле 1
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.