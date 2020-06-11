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Дакар / Объявление о «Дакаре»-2021 / Новость

«Дакар»-2021 пройдет по новому маршруту

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«Дакар»-2021 пройдет по новому маршруту
Автор:
, Журналист (Испания)
11 июн. 2020 г., 12:11

Ралли-рейд стартует и финиширует в городе Джидда в Саудовской Аравии. Гонка будет состоять из 11 спецучастков

Ралли-рейд «Дакар» станет еще короче, чем прежде. Сегодня устроители гонки опубликовали маршрут предстоящего марафона. Оказалось, что на «Дакаре»-2021 будет всего 11 спецучастков. В 2020 году ралли-рейд состоял из 12 «допов», а в годы расцвета в состав гонки включали по 14-15 скоростных участков.

Маршрут следующего «Дакара» не будет повторять конфигурацию этого года, пообещали организаторы. По их словам, они позаимствовали всего 50-80 км из конфигурации «Дакара»-2020. Если в минувшем январе участники стартовали в городе Джидда на побережье Красного моря, а финишировали в строящемся пригороде Эр-Рияда под названием Киддия, но маршрут-2021 станет круговым: спортсмены начнут и закончат гонку в Джидде.

Маршрут «Дакара»-2021

Маршрут «Дакара»-2021

Фото: A.S.O.

Караван участников не будет доезжать в восточную часть страны. «Дакар» станет компактнее: существенная часть гонки пройдет в северных и западных регионах Саудовской Аравии. Два спецучастка получат формат петли — то есть стартуют и финишируют в одном и том же месте. Это позволит уменьшить перепробег и сократить протяженность перегонов между бивуаками до 35% от общей дистанции.

«Дакар»-2021 начнется 3 января с пролога, который не пойдет в зачет соревнования. Единственной задачей пролога станет определение стартовых позиций на первом настоящем спецучастке. День отдыха запланировали на 9 января в городе Хаиль на севере страны. Ралли-рейд завершится 15 января.

Контракт «Дакара» с Саудовской Аравией рассчитан на 5 лет. Это значит, что знаменитый ралли-марафон будет проходить в ближневосточном королевстве как минимум до 2024 года. Договор позволяет организаторам включать в маршрут приграничные страны. В частности, на попадание в состав гонки 2021 года претендовали Иордания и Египет.

Однако ограничения, которые ввели большинство стран в связи с коронавирусом, не позволили «Дакару» добавить «допы» в других странах. Дело в том, что многие государства требуют от каждого въезжающего отбыть обязательный карантин. Такой карантин сделает невозможным быстрое пересечение границы, необходимое для «Дакара» по нескольким странам. Организаторы ралли-рейда пообещали постараться включить другие государства в маршрут гонки 2022 года.

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Об этой статье

Серия Ралли-рейды , Дакар
Этап Объявление о «Дакаре»-2021
Сессия Презентация
Автор Серхио Лильо

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