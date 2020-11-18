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Дакар / Новость

«Дакар» 2021 года поставит антирекорд по числу участников за 25 лет

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«Дакар» 2021 года поставит антирекорд по числу участников за 25 лет
Автор:
, Журналист (Испания)

Организаторы знаменитого внедорожного марафона представили стартовый список предстоящей гонки – он оказался весьма скромным

Год назад, когда «Дакар» в последний раз проходил в Южной Америке, на старт вышли 334 экипажа и в общей сложности 541 спортсмен. В 2020-м после переезда рейда в Сайдовскую Аравию, список оказался еще более внушительным: 342 экипажа и 563 гонщика. 

В сравнении с этими цифрами предстоящая гонка соберет гораздо меньше участников: в январе 2021-го на старт выйдут 266 мотоциклов, внедорожников и грузовиков или суммарно 440 человек. Это следует из списка участников, опубликованного в среду организаторами из ASO.

Снижение по сравнению с прошлым годом составляет 23% – а общее количество спортсменов оказалось минимальным с 1995 года. 

При этом сокращение по большей части пришлось на спортсменов-любителей, которым в условиях коронавирусной пандемии оказалось сложнее собрать бюджеты. 

В зачете мотоциклистов будут представлены марки KTM, Honda, Husqvarna, Yamaha, Hero и Sherco. Свою победу 2020 года за рулем внедорожника будет защищать Карлос Сайнс, его соперниками станут звезды первой величины – Нассер Аль-Аттия, Стефан Петерансель и Себастьен Леб, – а также Нани Рома, Жиньель де Вильерс и Язид Аль-Раджи.

На старт выйдет главный фаворит в классе грузовиков, заводская команда «КамАЗ-Мастер», и их главные соперники последних лет из белорусского МАЗа.

Также в списке участников – экипажи россиян Владимира Васильева, Дениса Кротова и Виктора Хорошавцева на внедорожниках и Сергея Карякина на мотовездеходе.

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С будущего года на «Дакаре» появится категория классических машин для раритетной техники с упрощенным маршрутом. Пока неясно, сколько участников она соберет, но эти спортсмены не включены в названные сегодня цифры.

Официальная презентация 43-го Ралли Дакар пройдет 25 ноября. Сама гонка стартует в Саудовской Аравии 3 января и продлится 12 дней. 

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Об этой статье

Серия Дакар
Автор Серхио Лильо

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