«Дакар 2020»: азиатские пески, самый старый победитель и триумф КамАЗа

Вчера в Саудовской Аравии завершился ралли-марафон «Дакар». Гонка впервые прошла в Азии, на Аравийском полуострове. И, в отличие от прошлого года, дистанция была полноценной и превышала 5 тысяч километров.

Победу в самом популярном классе внедорожников одержал Карлос Сайнс-старший, отец гонщика команды McLaren Формулы 1. Наши КамАЗы также не разочаровали. Впрочем, обо всем по порядку.

Подготовка

Перед гонкой многие предсказывали, что маршрут будет неоднородным. Каменистые, гравийные скоростные участки вдоль побережья в первой половине дистанции и дюны в глубине Аравийской пустыни, где проходимость станет решающим преимуществом, ближе к финишу.





Пейзаж Фото: A.S.O.

Интригу внесли и организаторы, которые пообещали новые правила касательно роуд-буков: их стали выдавать штурманам только непосредственно перед стартом. В общем, многие беспокоились. И больше всех Стефан Петерансель, которому впервые в жизни предстояло участвовать в «Дакаре» со штурманом, который не знает французского языка (им был Паулу Фиуза из Португалии).

Самыми уверенными в этом плане выглядели парни из Toyota, победившие в прошлом году. Мол, наш Нассер Аль-Аттия за прошлый год где только не побеждал, а здесь для катарца считай что родные места. Перефразируя Высоцкого: «Вперед и в бой, а там: ведь это наши дюны, они помогут нам!».

Самыми очевидными конкурентами пилотов Toyota считались гонщики команды X-raid на багги Mini. Эта техника дебютировала в 2018 году, однако до сих пор больших успехов не достигала. И в оценках перспектив на этот год выступающий на заднеприводном Mini Карлос Сайнс был осторожен: мол, посмотрим.

Для российских болельщиков особый интерес представлял еще и класс мотовездеходов, где выступает екатеринбуржец Сергей Карякин. В 2017 году он выиграл «Дакар» на квадроцикле, а с 2018 года сменил технику на мотовездеход. И все мы ждали от Сергея прорыва, тем более, что именно он летом на мотовездеходе выиграл «Шелковый Путь».

Меньше всего интриги, как казалось, было в зачете грузовиков. Наши КамАЗы в последние годы уверенно доминировали, и никто вроде бы и не был готов бросить им вызов. Так что волноваться стоило разве что по поводу возможного невезения. Неудачи действительно были, пусть и не критичные.

Фото: A.S.O.

Явные лидеры были и в зачете мотоциклов. Речь, конечно, о гонщиках KTM. На счету австрийской марки было 18 побед в «Дакаре» подряд. И, кажется, им самим это уже несколько надоело: в последнее время компания все больше выставляет в гонках принадлежащую ей марку Husqvarna, а не только головной бренд.

Гонка

Первый день действительно выдался сумбурным. Ошибались штурманы, пилоты прокалывали шины. Каким-то невероятным образом победу на спецучастке одержал литовец Вайдотас Жала на взятом в банковский лизинг внедорожнике Mini. Впрочем, для Жала этот успех стал единственным за всю гонку.

На общем фоне образцом стабильности выглядел… Фернандо Алонсо! Перед стартом чемпион Формулы 1 обещал приезжать между 10 и 15 позициями и действительно финишировал 11-м.

Впрочем, уже на следующий день Алонсо на собственном опыте узнал, что такое «Дакар». Следуя в пыли позади других экипажей испанец не заметил препятствие и оторвал колесо.

Дальше, если верить самому испанцу, вышло забавно. Его штурман, опытнейший Марк Кома, решил, что все пропало. А сам Фернандо уселся ждать техничку. Довольно быстро ему это надоело, и они с Марком от нечего делать за два часа своими силами перебрали раскуроченную переднюю подвеску и вернули автомобиль в строй.

Фернандо Алонсо, Toyota Gazoo Racing Фото: A.S.O.

В третий день в лидеры гонки вышел Карлос Сайнс на Mini. В дальнейшем он одержал победы еще на нескольких этапах. К сожалению, в тот же день сгорел внедорожник Владимира Васильева – самого успешного из наших гонщиков в классе автомобилей.

Гонка продолжалась, и пилоты Toyota очевидно намеревались отыграться, как только маршрут свернет в глубь полуострова. Пока же участники достигли своей самой северной точки.

Там Карякин в его мотовездеходе без стекол и отопителя начал жаловаться на холод. Если кому-то из российских читателей это могло показаться странным, то утром следующего дня москвичей ждало еще большее удивление. Они смогли увидеть снег. Но не за окном, где его как раз нет, а на фотографиях с «Дакара»! Зима в Саудовской Аравии в этом году и правда выдалась непривычно суровой. Впрочем, к моменту старта очередного спецучастка снег успел растаять.

В зачете грузовиков на первых спецучастках вперед вырвался Сергей Вязович на МАЗе. Белорусская команда все чаще показывает свою силу, претендуя если не на прямое соперничество с КамАЗами, то как минимум на роль лучших среди остальных.

К середине дистанции россияне все же вышли в лидеры грузовиков, и тут неудача постигла прошлогоднего победителя в зачете грузовиков Эдуарда Николаева. На его КамАЗе забарахлил мотор. К слову, это на первый взгляд экзотическая по своему происхождению силовая установка. Когда-то давно КамАЗы чадили мощными, но архаичными дизелями Ярославского моторного завода, затем использовали немецкие двигатели, а теперь челнинские машины оснащаются американскими моторами Cummins китайского производства. Некоторые считают именно эти моторы главным преимуществом КамАЗов над белорусскими МАЗами.

Николаев со своим экипажем в пустыне сняли головку блока на своем многолитровом шестицилиндровом блоке, перебрали уплотнители и, казалось, устранили неисправность. На ремонт ушел целый день – к бивуаку их КамАЗ добрался только под утро. Увы, все оказалось напрасно: уже на следующей день обломки кривошипно-шатунной группы пробили поддон картера и истекающая маслом машина замерла на трассе. Впрочем, на момент схода Николаев на победу уже не претендовал - в зачете грузовиков уверенно лидировал его соратник по команде Андрей Каргинов.

В зачете легковых автомобилей Сайнс и Петерансель на своих багги обменивались победами на спецучастках. Гонщики на Toyota не отставали, но и вырваться вперед не могли. Их главной проблемой стали шины, которые по регламенту отличаются от резины для заднеприводных машин. Дело не в сцеплении с трассой, а в прочности покрышек: относительно узкие колеса на Toyota регулярно страдали от проколов.

Карлос Сайнс, Mini JCW Buggy (№305) Фото: A.S.O.

И все же Нассер Аль-Аттия не сдавался, регулярно финишируя в числе лидеров. Фернандо Алонсо также набрал невиданный для новичка темп: на восьмом спецучастке он финишировал аж вторым.

Увы, вторая часть гонки для внедорожников стала разочарованием. Вместо ожидаемых дюн, организаторы продолжили маршрут преимущественно им в обход, по длинным каменистым прямым, где важна не столько проходимость или управляемость, сколько общая скорость. Дюны тоже были, и с одной из них Алонсо спустился кувырком. К счастью, его прочный полноприводный гоночный пикап отделался выбитым лобовым стеклом, так что экипаж продолжил гонку.

Проблемы возникли и у выступающего на мотовездеходе Can-Am Сергея Карякина. Как оказалось, его слабым узлом был вариатор. При длительном движении на высоких скоростях в трансмиссии начинали один за другим рваться ремни. Экипаж наловчился менять их за несколько минут, но в один из дней взятый с собой запас ремней попросту иссяк, и Сергею пришлось плестись до бивуака со скоростью всего 100 километров в час, дабы не порвать последний целый ремень и не сойти с дистанции.

Впрочем, все эти поломки – ерунда по сравнению с авариями, преследовавшими мотоциклистов. На пятый день упал победитель «Дакара» 2017 года Сэм Сандерленд. Он получил трещины пяти позвонков и лопатки. Врачи пообещали спортсмену выздоровление без операции, но продолжить выступление он, естественно, не смог.

На седьмом этапе «Дакар» забрал жизнь португальца Паулу Гонсалвеша. Что в точности произошло не ясно. Его нашли уже после падения с мотоцикла, сердце гонщика не билось.

К сожалению, на этом аварии мотоциклистов не закончились. На последнем этапе упал голландец Эдвин Стравер. В течении десяти минут его сердце не билось, но врачам удалось его реанимировать. Однако у Стравера диагностировали перелом шейного основания позвоночника, и его жизнь по-прежнему в опасности.

Лайя Санс, KTM 450 Rally Factory Replica Фото: Red Bull Content Pool

Что до более удачливых мотоциклистов, то уже на третьем этапе в лидеры вышел Рики Брабек на Honda. Впрочем, он лидировал и годом ранее, вот только сошел из-за отказа мотора, а победа тогда досталась KTM…

Финиш

Нассер Аль-Аттия все же выиграл последний спецучасток, но проиграл гонку, став только вторым. А первое место в третий раз в карьере досталось Карлосу Сайнсу. В свои 57 лет Сайнс стал самым возрастным победителем в истории «Дакара», причем он сделал это с тремя разными машинами. Впервые с Volkswagen, затем с Peugeot и вот теперь с Mini.

Аль-Аттия отстал от Сайнса на шесть минут, три из которых были штрафом за нежелание пропускать более быстрого испанца на одном из спецучастков. Катарец, впрочем, мужественно заявил, что тот, кто побеждает на последнем спецучастке, будет быстрейшим и в следующей гонке.

Андрей Каргинов во второй раз в своей карьере выиграл «Дакар» в зачете грузовиков. Вязович на МАЗе стал лишь третьим, пропустив вперед еще и КамАЗ Антона Шибалова. Быть может, в следующем году белорусы подарят нам более плотную борьбу? Все же мы представляем Союзное государство, и проиграть соседям не так обидно.

В классе мотовездеходов россиянин Сергей Карякин не выиграл ни одного спецучастка, но уверенно финишировал вторым. Это его лучший результат с момента перехода из класса квадроциклов. И все же очевидно, что Сергей на «Дакар» в этот раз приезжал за победой.

Наконец, историческую победу для Honda одержал Рики Брабек. Это первый успех японской марки на «Дакаре» с 1989 года и конец многолетнего доминирования KTM. Лучший из гонщиков на австрийском байке, прошлогодний триумфатор Тоби Прайс, стал лишь третьим, пропустив вперед даже чилийца Пабло Кинтанилью на Husqvarna.

Команда Monster Energy Honda Team 2020 празднует победу Фото: Honda Racing

В следующем году «Дакар» почти наверняка вновь пройдет в Саудовской Аравии. Эта страна сейчас активно реализует план диверсификации экономики, которая пока построена на торговле ископаемыми энергоресурсами. И, похоже, делать это саудиты собираются в том числе за счет развития гоночного туризма. Так, в Аравии уже проходит этап Формулы Е, к 2023 году будет построена трасса Формулы 1, да и «Дакар» прописался в аравийской пустыне надолго.

Гонщики Toyota наверняка захотят реванша, а Фернандо Алонсо, окрыленный успехом и 13-м местом на финише, уже заявил, что если вернется, то только для борьбы за победу.

«Надо уважать эту гонку. Здесь важен опыт. С первого и со второго раза на "Дакаре" не побеждают», – заочно ответил ему Карлос Сайнс.