«Дакар 2020»: чего ждать от легендарного ралли-марафона, который впервые пройдет в Азии?

Аравийский полуостров – третья локация в истории легендарного ралли-рейда, после классического маршрута из Парижа в Дакар, а также десятилетия скитаний участников по Южной Америке.

Сама Саудовская Аравия – крупнейшая страна на этом азиатском полуострове. Она занимает 12-е место по площади в мире и примерно в четыре раза превосходит по этому показателю Францию. Правда, почти вся территория государства представляет из себя пустыню, так что разнообразия природного ландшафта ждать не стоит. Это пески, дюны и, временами, камни.

В апреле, когда было объявлено о месте проведения гонки, сомнения также высказывались по поводу открытости Саудовской Аравии для туристов, а также по поводу того, насколько комфортно в этой консервативной стране могу чувствовать себя женщины: как участницы, так и зрительницы. Однако за прошедшие месяцы власти приняли ряд решений, которые направлены на упрощение посещения государства туристами.

Законы, ограничивающие привычные западной цивилизации права женщин, также были ослаблены, а наиболее одиозные правила отменили. Например, отныне в Саудовской Аравии мужчинам и женщинам даже разрешено входить в рестораны через один вход.

Маршрут

В прошлом году организаторы «Дакара» не смогли провести гонку по первоначальному маршруту, простирающемуся по территории нескольких стран, и были вынуждены устроить ралли-рейд исключительно в Перу. В итоге дистанция гонки была существенно сокращена, а от былого разнообразия ландшафтов и климатических зон осталась одна пустыня.

В 2020 маршрут будет полноценным. Его общая длина составит 7856 километров, из которых 5000 приходится на спецучастки. Длина пяти из них превышает 450 километров.

Правда, сохраняется прошлогодний минус – как уже было сказано, Аравийский полуостров не блещет разнообразием природных ландшафтов. Если новая локация приживется, то на ближайшие годы «Дакар» превратится исключительно в борьбу в песками. Впрочем, классическая гонка как раз и славилась преимущественно борьбой с Сахарой в Западной Африке.

Правила

Главная задача, которую ставили перед собой организаторы, редактируя правила ралли-рейда, заключается в том, чтобы сократить отрыв между опытными профессионалами и начинающими участниками. В теории новая локация и так предполагает, что все изначально оказываются в равных условиях. Однако задачу было решено еще более осложнить.

Отныне роуд-буки с указаниями маршрутов будут выдаваться штурманам и гонщикам только за 15 минут до старта спецучастка. Иными словами, подготовиться заранее или попробовать сделать какие-то пометки на полях (из-за чего в прошлом году случился скандал с мотоциклистом Кевином Бенавидесом) не получится.

«Нагрузка на штурманов, в том числе и психологическая, будет колоссальная», – высказался по этому поводу победитель прошлогоднего «Дакара» в зачете грузовиков Эдуард Николаев.

Еще одно нововведение в правила – «джокер», который позволит сошедшим пилотам возвращаться в гонку. Воспользоваться им смогут все кроме лидеров своего класса, а вернувшиеся будут классифицироваться отдельной категории. Все это сделано для того, чтобы новички чемпионата не выбывали сразу, а могли продолжить выступление и набраться опыта перед следующими попытками в будущем.

Для лидеров зачета в классе мотоциклов и квадроциклов жизнь, напротив, усложниться. Второй и третий спецучастки для них будут объединены в некий «Супермарафон», когда время на починку техники после финиша второго спецучастка будет ограничено только 10 минутами. Причем это включает и работу с шинами. Цель та же: сократить отрыв между лидерами и менее опытными участниками.

Алонсо победит?

Если вы откроете рубрику «Дакар» на нашем сайте и посмотрите новости за последнее полугодие, то примерно в 90% заголовков увидите имя Фернандо Алонсо. Знамениты испанец, двукратный чемпион Формулы 1 и победитель «24 часов Ле-Мана» действительно впервые примет участие в «Дакаре» и на первый взгляд имеет неплохие шансы на успех.

Во-первых, Алонсо будет управлять гоночным автомобилем Toyota Hilux, точно таким же, как у Нассера Аль Аттии, который выиграл прошлогодний «Дакар». Во-вторых, год назад гонка также проходила по пустыне и пескам, и техника Toyota неплохо там себя показала. В-третьих, штурманом у Алонсо будет опытнейший Марк Кома, который сам побеждал в «Дакаре» на мотоцикле и как ни кто умеет ориентироваться на местности.

№301 Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Фернандо Алонсо Фото: Toyota Racing

Однако все эти факторы не являются преимуществом Алонсо над тем же Аль Аттией. Или над местным гонщиком Язидом Аль-Раджи, который в 2019 году выиграл «Шелковый путь» и также выступает на Toyota. К слову, у Аль-Раджи в этот раз штурманом будет россиянин Константин Жильцов, который в прошлом успешно выступал с Владимиром Васильевым.

Так что можно предположить, что интрига заключается скорее в том, сумеет ли Алонсо финишировать впереди другого испанца – Карлоса Сайнса старшего. Но счету последнего два титула в чемпионате мира по ралли и две победы в «Дакаре». Однако прототип MINI команды X-Raid, если судить по прошлому году, проигрывает Toyota Hilux: в Перу Сайнс стал лишь 13-м.

А КамАЗам что-то угрожает?

На первый взгляд, нет. Российский коллектив под руководством Владимира Чагина выставляет четыре экипажа, включая четырехкратного победителя Эдуарда Николаева, победителя 2014 года Андрея Каргинова, Антона Шибалова, который летом выиграл «Шелковый путь» и Дмитрия Сотникова.

Голландец Жерар де Рой, который единственный в последние годы представлял угрозу для КамАЗов, на сей раз отказался от участия из-за проблем со спиной и предстоящей операции. Однако его команда с капотными грузовиками Iveco гонку не пропустит.

Не стоит забывать и Алеша Лопрайса на Tatra – племянника Карела Лопрайса, который в самые первые годы участия нашей команды в «Дакарах» не раз доставлял гонщикам на «КамАЗах» неприятности.

Эдуард Николаев, Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков, КАМАЗ-мастер, КАМАЗ-43509 (№500) Фото: Red Bull Content Pool

Наконец, в «Дакаре» дебютируют два новых грузовика. Во-первых, это капотный МАЗ с Сергеем Вязовичем за рулем. Новая белорусская машина уже неплохо показала себя в 2019 году.

И впервые в истории легендарной гонки на старт выйдет гибридный грузовик Renault голландской команды Riwald Dakar Team. Что это за зверь такой пока не понятно, но учитывая успехи гибридных гоночных машин, например, в «Ле-Мане», ждать можно всякого.

Кто еще из наших будет выступать в гонке?

Помимо гонщиков на «КамАЗах», это уже упомянутый Владимир Васильев, а также гонщики Денис Кротов и Александр Доросинский. Все трое поедут на MINI, но не на багги как у Карлоса Сайнса, а на внедорожниках, которые, в теории, считаются более медленными, зато и более проходимыми.

Екатеринбуржец Сергей Карякин, который в 2017 году выиграл «Дакар» в классе квадроциклов, предпримет вторую подряд попытку победить за рулем мотовездехода.

В прошлом году Карякин выиграл четвертый спецучасток и являлся одним из лидеров, однако попал в аварию, потерял много времени и финишировал только десятым. Однако летом именно Карякин выиграл на мотовездеходе «Шелковый путь», так что и в «Дакаре» его можно смело записывать в фавориты.

Фото: Sergey Karyakin / Facebook

Другим участником из России в классе мотовездеходов является Алексей Шмотьев, также из Екатеринбурга. Как и Карякин, он неплохо показал себя летом на «Шелковом пути», финишировав третьим.

В зачете квадроциклов никого из российских гонщиков в этот раз не будет, а вот на мотоцикле выступит тольяттинец Дмитрий Агошков, который в прошлом году уже участвовал в «Дакаре», но из-за технической неисправности был вынужден сойти с дистанции.

Ралли «Дакар» стартует уже 5 января. Мы ежедневно будем публиковать отчеты о ходе гонки.