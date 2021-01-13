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Дакар / Отчет о секции

Чехи опять опередили КамАЗ на «Дакаре»

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Чехи опять опередили КамАЗ на «Дакаре»
Автор:
, редактор

Но в общем зачете у россиян все под контролем

Пилоты КамАЗа второй день подряд не смогли стать лучшими на этапе ралли-рейда «Дакар». Как и днем ранее, на 10-м спецучастке быстрее всех был чех Мартин Мацик на грузовике Iveco.

Лучшим представителем России стал лидер общего зачета Дмитрий Сотников, показавший на этапе вторую скорость. Его проигрыш Мацику составил менее двух минут. Айрат Мардеев стал четвертым, Андрей Каргинов и Антон Шибалов расположились на пятом и шестом местах соответственно.

В общем зачете Сотников сохраняет уверенное лидерство: из всех соперников лишь Шибалов проигрывает ему менее минуты. Мардеев идет третьим, а Каргинов – седьмым.

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Результаты 10-го этапа «Дакара» в зачете грузовиков

Место Водитель Автомобиль Отставание
1. Czech Republic Мартин Мацик Iveco

 
2. Russian Federation Дмитрий Сотников КамАЗ + 1:40
3. Russian Federation Айрат Мардеев КамАЗ + 3:16
4. Belarus Алексей Вишневский Praga + 3:25
5. Russian Federation Андрей Каргинов КамАЗ + 3:57

Положение в общем зачете 

Место Водитель Автомобиль Отставание
1. Russian Federation Дмитрий Сотников КамАЗ  
2. Russian Federation Антон Шибалов КамАЗ + 47:22
3. Russian Federation Айрат Мардеев КамАЗ + 1:14:41
4. Czech Republic Алеш Лопрайс Praga

+ 1:35:35
5. Czech Republic Мартин Мацик IVECO + 1:47:29
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Об этой статье

Серия Дакар
Автор Иван Матушкин

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