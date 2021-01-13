Чехи опять опередили КамАЗ на «Дакаре»

Пилоты КамАЗа второй день подряд не смогли стать лучшими на этапе ралли-рейда «Дакар». Как и днем ранее, на 10-м спецучастке быстрее всех был чех Мартин Мацик на грузовике Iveco.

Лучшим представителем России стал лидер общего зачета Дмитрий Сотников, показавший на этапе вторую скорость. Его проигрыш Мацику составил менее двух минут. Айрат Мардеев стал четвертым, Андрей Каргинов и Антон Шибалов расположились на пятом и шестом местах соответственно.

В общем зачете Сотников сохраняет уверенное лидерство: из всех соперников лишь Шибалов проигрывает ему менее минуты. Мардеев идет третьим, а Каргинов – седьмым.

Результаты 10-го этапа «Дакара» в зачете грузовиков

Место Водитель Автомобиль Отставание 1. Мартин Мацик Iveco 2. Дмитрий Сотников КамАЗ + 1:40 3. Айрат Мардеев КамАЗ + 3:16 4. Алексей Вишневский Praga + 3:25 5. Андрей Каргинов КамАЗ + 3:57

Положение в общем зачете