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Дакар / Новость

«Будем быстрой техничкой». Николаев продолжит «Дакар» ради партнеров

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«Будем быстрой техничкой». Николаев продолжит «Дакар» ради партнеров
Автор:
, редактор
10 янв. 2020 г., 07:20

Гонщик КАМАЗа рассказал о планах на оставшийся марафон после вчерашней поломки.

Пятикратный победитель «Дакара» Эдуард Николаев не смог своевременно завершить пятый этап текущего ралли-марафона из-за проблем с мотором. Перед стартом вчерашнего спецучастка гонщик КАМАЗа уже проигрывал лидеру – своему партнеру по команде Андрею Каргинову – более часа, а накануне встал на трассе после 165 км пути. 

На грузовике Николаева сломался двигатель, и его ремонт отнял у экипажа несколько часов. Несмотря на то, что экипаж потерял шансы на высокий результат в марафоне, он намерен продолжить участие в гонке и при случае помочь партнерам по команде добиться успеха.

«На самом деле неожиданно, что такое произошло с нашим двигателем, – рассказал Николаев в интервью пресс-службе «КАМАЗ-мастер». –  Но, как говорится, мы его починили и думаю, что мы проедем всю гонку. Самое главное, что мы поможем нашей команде, возьмем на себя роль “быстрой технички”. Потому что уже отстаем на много часов. Самое главное, чтобы наши ребята не ломались, ну а мы поможем».

Николаев также рассказал, что стало причиной столь долгого ремонта: «У нас пробило газовый стык и наружу вытек весь тосол из первого и шестого цилиндра. Непросто в полевых условиях снять 120-килограммовую головку, которую надо приподнять, почистить. Но у нас такой экипаж, все сообразили, что надо делать, и быстренько сделали. Ты не чемпион, если ты не сломался в пустыне. Мы конечно жалеем, что все это произошло. Но мы берем из этого самое полезное».

 

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Эдуард Николаев
Автор Иван Матушкин

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