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Британские регбисты потренировались в перетягивании гоночного «КамАЗа»

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Утащить восьмитонную машину удалось даже, кода пилот включил заднюю передачу

Британские регбисты потренировались в перетягивании гоночного «КамАЗа»

Команда «КАМАЗ-мастер» помогла устроить необычную тренировку для сборной Великобритании по регби. Спортсменов заставили тащить восьмитонный раллийный грузовик, а также удерживать его, когда пилот Айрат Мардеев по команде организаторов включил задний ход.

Тренировка проходила на пляже английского острова Джерси, расположенного в проливе Ла-Манш. Изначально была договоренность о ее проведении в 2020 году, однако из-за коронавируса мероприятие пришлось перенести.

При этом от самих регбистов скрывали, что именно им предстоит делать. Главным испытанием стало именно слаженное сопротивление грузовику, когда он начал ехать назад. Впрочем, Мардеев потом признался, что старался максимально плавно отпускать тормоз и наращивать крутящий момент на колесах (раллийные «КамАЗы» оснащаются автоматическими коробками передач).

Тренировка проходила в рамках подготовки к матчу с действующими чемпионами из Южной Африки. С российской стороны участвовал экспериментальный гоночный «КамАЗ» с капотной компоновкой: команда уже не первый год испытывает эту машину и возит ее по различным мероприятиям, но в качестве боевой техники по-прежнему использует привычные для себя бескапотники.

Видео с тренировки можно увидеть здесь.

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