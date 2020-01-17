Брабек выиграл «Дакар» на Honda
Американский мотоциклист добыл победу на ралли-марафона для Honda впервые с 1989 года, завершив серию из 18 побед для KTM.
Для Рики Брабека, который в прошлом году лидировал и сошел с дистанции после отказа мотора, нынешний «Дакар» стал пятым. Он возглавил гонку на третьем этап и больше не уступал соперникам, оставаясь в первой пятерке во всех, кроме одного из последних этапов.
Перед последним этапом, который был сокращен с 244-х до 166 км из-за строительства газопроводов в районе маршрута гонки, Брабек на 13 минут опережал Пабло Кинтанилью.
В последний день Брабек уступил товарищу по команде Хосе Игнасио Корнехо и стал вторым по итогам этапа, но выиграл гонку с преимуществом в 16 минут и 26 секунд над Кинтанильей. Для чилийца на Husqvarna результат марафона стал лучшим в карьере.
Теперь Брабеку предстоит добраться до финиша в Киддии на 20-километровой отрезке, названным Grand Prix de Qiddiyah, чтобы быть официально признанным победителем «Дакара» 2020 года. Результаты этого этапа учитываться не будут.
Прошлогодний победитель Тоби Прайс на KTM стал бронзовым призером гонки. С 2015-го австралиец всегда финишировал в топ-3 кроме 2017-го, когда сошел с дистанции.
Финальные результаты «Дакара» в категории мотоциклов (топ-10):
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|Поз.
|Гонщик
|Байк
|Время/Отст.
|1
|
Рики Брабек
|Honda
|
40 ч. 02:36
|2
|
Пабло Кинтанилья
|Husqvarna
|+16:26
|3
|
Тоби Прайс
|KTM
|24:06
|4
|
Хосе Игнасио Корнехо
|Honda
|31:43
|5
|
Маттиас Уолкнер
|KTM
|35:00
|6
|
Лучиано Бенавидес
|KTM
|37:34
|7
|
Хоан Барреда
|Honda
|50:57
|8
|
Франко Кайми
|Yamaha
|1 ч. 42:35
|9
|
Скайлер Хоус
|Husqvarna
|2 ч. 04:01
|10
|Эндрю Шорт
|Husqvarna
|2 ч. 10:40
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Этап
|Ралли «Дакар»
|Сессия
|Этап 12: Харад – Киддия
|Пилоты
|Рики Брабек
|Команды
|Monster Energy Honda Team
|Автор
|Давид Груз
Брабек выиграл «Дакар» на Honda
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