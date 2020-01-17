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Дакар / Ралли «Дакар» / Отчет об этапе

Брабек выиграл «Дакар» на Honda

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Брабек выиграл «Дакар» на Honda
Автор:
, специальный корреспондент
17 янв. 2020 г., 07:20

Американский мотоциклист добыл победу на ралли-марафона для Honda впервые с 1989 года, завершив серию из 18 побед для KTM.

Для Рики Брабека, который в прошлом году лидировал и сошел с дистанции после отказа мотора, нынешний «Дакар» стал пятым. Он возглавил гонку на третьем этап и больше не уступал соперникам, оставаясь в первой пятерке во всех, кроме одного из последних этапов.

Перед последним этапом, который был сокращен с 244-х до 166 км из-за строительства газопроводов в районе маршрута гонки, Брабек на 13 минут опережал Пабло Кинтанилью.

В последний день Брабек уступил товарищу по команде Хосе Игнасио Корнехо и стал вторым по итогам этапа, но выиграл гонку с преимуществом в 16 минут и 26 секунд над Кинтанильей. Для чилийца на Husqvarna результат марафона стал лучшим в карьере. 

Теперь Брабеку предстоит добраться до финиша в Киддии на 20-километровой отрезке, названным Grand Prix de Qiddiyah, чтобы быть официально признанным победителем «Дакара» 2020 года. Результаты этого этапа учитываться не будут.

Прошлогодний победитель Тоби Прайс на KTM стал бронзовым призером гонки. С 2015-го австралиец всегда финишировал в топ-3 кроме 2017-го, когда сошел с дистанции.

Финальные результаты «Дакара» в категории мотоциклов (топ-10):

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Поз. Гонщик Байк Время/Отст.
1

United States Рики Брабек

 Honda

40 ч. 02:36
2

Chile Пабло Кинтанилья

 Husqvarna +16:26
3

Australia Тоби Прайс

 KTM 24:06
4

Chile Хосе Игнасио Корнехо

 Honda 31:43
5

Austria Маттиас Уолкнер

 KTM 35:00
6

Argentina Лучиано Бенавидес

 KTM 37:34
7

Spain Хоан Барреда

 Honda 50:57
8

Argentina Франко Кайми

 Yamaha 1 ч. 42:35
9

United States Скайлер Хоус

 Husqvarna 2 ч. 04:01
10 United States Эндрю Шорт Husqvarna 2 ч. 10:40

 

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Об этой статье

Серия Дакар
Этап Ралли «Дакар»
Сессия Этап 12: Харад – Киддия
Пилоты Рики Брабек
Команды Monster Energy Honda Team
Автор Давид Груз

База данных

Ралли «Дакар»

Ралли «Дакар»

5 янв. - 17 янв.
Этап 12: Харад – Киддия Проходит прямо сейчас
Сессия Дата
Местное время
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 Содержание
Техкомиссия в Джидде
пт 17 янв.
чт 2 янв.
Церемония старта
пт 17 янв.
сб 4 янв.
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
пт 17 янв.
вс 5 янв.
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
пт 17 янв.
пн 6 янв.
Этап 3: Неом – Неом
пт 17 янв.
вт 7 янв.
Этап 4: Неом – Эль-Ула
пт 17 янв.
ср 8 янв.
Этап 5: Эль-Ула – Хаил
пт 17 янв.
чт 9 янв.
Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
пт 17 янв.
пт 10 янв.
День отдыха в Эр-Рияде
пт 17 янв.
сб 11 янв.
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
пт 17 янв.
вс 12 янв.
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
пт 17 янв.
пн 13 янв.
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
пт 17 янв.
вт 14 янв.
Этап 10: Харад – Шубайта
пт 17 янв.
ср 15 янв.
Этап 11: Шубайта – Харад
пт 17 янв.
чт 16 янв.
Этап 12: Харад – Киддия
пт 17 янв.
пт 17 янв.
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