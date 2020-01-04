Босс команды Toyota: У нас нет фаворита, Аль-Аттия просто лучший гонщик в мире

В прошлом году ралли-марафон «Дакар» проходил по пустынной трассе в Перу, где гонщики на Toyota были сильнее соперников, а Нассер Аль-Аттия одержал победу. В этот раз «Дакар» впервые пройдет в Саудовской Аравии, но также в пустыне.

Кроме того, в составе Toyota отныне впервые выступает двукратный чемпион Ф1 Фернандо Алонсо. Накануне старта, глава команды Глин Холл ответил на вопросы о том, кто для него пилот №1.

«Это длинная гонка, и мы не ставим на какого-то одного пилота, пока он сам не создаст ощутимый задел, – сказал Холл. – Вообще у нас пилоты борются не друг с другом, а с ландшафтом, с трассой, с самой гонкой.

На своей пресс-конференции Нассер Аль-Аттия отметил, что он выиграл девять из десяти последних гонок. Так что естественно, что он намерен выиграть «Дакар». Как по мне, он лучший пилот в мире для таких гонок и таких трасс.

Что касается Фернандо Алонсо, то он полон энергии, очень сфокусирован. Он очень сильно прогрессировал с начала своей подготовки. В «Дакаре» важно не только обладать опытом, но и чувствовать себя комфортно в машине. Я видел как он водит, мне кажется он очень спокоен и все держит под контролем. Его задача добраться до финиша без потерь, а моя – убедиться, что с машиной все в порядке. Ну а там посмотрим».

Холл также рассказал о прогрессе гоночного внедорожника Toyota Hilux: «Мы внесли много изменений в конструкцию нашей машины. Все они были незначительными. Но все без исключения пилоты говорят, что автомобиль стал лучше, чем когда-либо. И это для меня отличные новости».

Дополнительная информация: Серхио Лийо