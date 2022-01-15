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Босс команды: Если FIA не вмешается, Audi убьет «Дакар»

Автор:
, Репортер, Индия
Соавтор:
Серхио Лильо
, Журналист (Испания)

Глава Prodrive Дэвид Ричардс попросил внести изменения в технические правила знаменитого марафона, чтобы соблюсти баланс сил

Босс команды: Если FIA не вмешается, Audi убьет «Дакар»

Для заводской команды Audi нынешнее выступление на «Дакаре» стало дебютным – на багги с бензино-электрической силовой установкой на старт вышли Стефан Петерансель, Карлос Сайнс и Маттиас Экстрем. 

Из 12 этапов пилоты на RS Q e-tron выиграли четыре, однако побороться за общую победу им не удалось – Петерансель уже в дебюте сильно повредил машину, а два его товарища по команде потеряли много времени из-за навигационных ошибок. 

В итоге лучшим результатом Audi на финише стало девятое место Экстрема, который уступил победившему Нассеру Аль-Аттие на Toyota без малого три часа.

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Для команды BRX Prodrive гонка вышла куда более успешной – два ее экипажа заняли места в первой четверке, а Себастьен Леб повторил лучший результат в карьере, став вторым. Однако босс команды Дэвид Ричардс, имеющий опыт работы в Формуле 1 и мировом ралли, предупредил организаторов «Дакара»: если не изменить регламент, уже в 2023 году Audi не оставит соперникам ни единого шанса.

«Думаю, сейчас мы должны отыскать верный баланс, – объяснил Ричардс с интервью Motorsport.com. – В этом году сразу было ясно, что сражение пойдет между нами и Toyota. Но теперь все понимают, что Audi уже быстрее нас. 

Они гораздо быстрее. Потому нужен новый баланс, который уравняет соперничество. И задача FIA – добиться такого баланса. Иначе Audi просто убьет спорт. Так что надо разбираться.

Сейчас перед FIA стоит сложная задача – нужно осуществлять контроль в условиях новых технологий. Так что мы должны дать им побольше времени на анализ данных и принятие нужных мер».

Глава Prodrive добавил: «Думаю, в отношении баланса между нами и Toyota ни одна из сторон не имеет вопросов. Здесь все честно. Я общался с Себом, я говорил с Нассером, оба говорят о справедливой борьбе. 

Но нет никаких сомнений, что Audi на совершенно другом уровне. Они на 200 кг тяжелее нас – а все равно гораздо быстрее. И если бы они ехали надежно, то легко выиграли бы с преимуществом в час.

FIA предстоит решить этот вопрос, так как именно они должны следить за соблюдением равенства. И я доверяю им в этом».

№211 команды Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Себастьен Леб, Фабьен Луркен

№211 команды Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Себастьен Леб, Фабьен Луркен

Фото: Red Bull Content Pool

Тим-менеджер Toyota Глин Холл поддержал эту позицию: «Проблема в том, что Audi очень наглядно показала, насколько она сильна. Нам еще надо изучить детали. Мы знаем, что они точно тяжелее нас на 200 кг, при этом у них столько побед на этапах.

Так что впереди большая работа. К счастью, организаторы "Дакара" знают свое дело, потому все должно быть хорошо».

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