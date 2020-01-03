Больница вместо «Дакара»: чешский экипаж попал в аварию
За три дня до официального старта марафона Мартин Коломы попал в больницу после того, как его Ford Raptor перевернулся на трассе официальных тестов.
Коломы, который более всего известен по выступлениям в зачете грузовиков – он дважды финишировал на «Дакаре» пятым за рулем Tatra – на этот раз решил попробовать себя в классе внедорожников. Однако в четверг во время официальных тестов перед гонкой их с Иржи Строссом пикап после прыжка неудачно приземлился, перевернувшись через капот.
46-летний гонщик пожаловался на сильные боли в спине, и его на медицинском вертолете организаторов переправили в госпиталь.
Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339)
Фотограф: 3rcz
Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339)
Фотограф: 3rcz
Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339)
Фотограф: 3rcz
Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339)
Фотограф: 3rcz
Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339)
Фотограф: 3rcz
Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339)
Фотограф: 3rcz
Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339)
Фотограф: 3rcz
Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339)
Фотограф: 3rcz
Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339)
Фотограф: 3rcz
Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339)
Фотограф: 3rcz
После аварии: Мартин Коломы, MP-Sports
Фотограф: 3rcz
Коломы написал в своем твиттере: «Компрессия третьего позвонка и трещины во втором. Сейчас они [медики] решают, что делать со мной дальше. Но все будет хорошо. Спасибо всем за сообщения с поддержкой, они очень помогают».
Экипаж чехов не выйдет на старт «Дакара», который начнется 5 января. Напарник Коломы, известный по выступлениям в WRC Мартин Прокоп, сказал: «Это одна из главных сложностей "Дакара", хотя внешне все не выглядит опасным. Длинная прямая с прыжком в конце. Я уже смотрел видео: машина сначала замедляется, а в самом конце внезапно кувыркается через нос».
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Пилоты
|Мартин Коломы
|Автор
|Чарльз Брэдли
Больница вместо «Дакара»: чешский экипаж попал в аварию
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