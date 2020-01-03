Больница вместо «Дакара»: чешский экипаж попал в аварию

Коломы, который более всего известен по выступлениям в зачете грузовиков – он дважды финишировал на «Дакаре» пятым за рулем Tatra – на этот раз решил попробовать себя в классе внедорожников. Однако в четверг во время официальных тестов перед гонкой их с Иржи Строссом пикап после прыжка неудачно приземлился, перевернувшись через капот.

46-летний гонщик пожаловался на сильные боли в спине, и его на медицинском вертолете организаторов переправили в госпиталь.

Слайдер Список Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339) 1 / 11 Фотограф: 3rcz Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339) 2 / 11 Фотограф: 3rcz Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339) 3 / 11 Фотограф: 3rcz Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339) 4 / 11 Фотограф: 3rcz Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339) 5 / 11 Фотограф: 3rcz Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339) 6 / 11 Фотограф: 3rcz Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339) 7 / 11 Фотограф: 3rcz Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339) 8 / 11 Фотограф: 3rcz Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339) 9 / 11 Фотограф: 3rcz Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339) 10 / 11 Фотограф: 3rcz После аварии: Мартин Коломы, MP-Sports 11 / 11 Фотограф: 3rcz

Коломы написал в своем твиттере: «Компрессия третьего позвонка и трещины во втором. Сейчас они [медики] решают, что делать со мной дальше. Но все будет хорошо. Спасибо всем за сообщения с поддержкой, они очень помогают».

Экипаж чехов не выйдет на старт «Дакара», который начнется 5 января. Напарник Коломы, известный по выступлениям в WRC Мартин Прокоп, сказал: «Это одна из главных сложностей "Дакара", хотя внешне все не выглядит опасным. Длинная прямая с прыжком в конце. Я уже смотрел видео: машина сначала замедляется, а в самом конце внезапно кувыркается через нос».