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Дакар / Новость

Больница вместо «Дакара»: чешский экипаж попал в аварию

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Больница вместо «Дакара»: чешский экипаж попал в аварию
Автор:
, главный редактор (Global)
Соавтор: Серхио Лильо
3 янв. 2020 г., 08:14

За три дня до официального старта марафона Мартин Коломы попал в больницу после того, как его Ford Raptor перевернулся на трассе официальных тестов.

Коломы, который более всего известен по выступлениям в зачете грузовиков – он дважды финишировал на «Дакаре» пятым за рулем Tatra – на этот раз решил попробовать себя в классе внедорожников. Однако в четверг во время официальных тестов перед гонкой их с Иржи Строссом пикап после прыжка неудачно приземлился, перевернувшись через капот.  

46-летний гонщик пожаловался на сильные боли в спине, и его на медицинском вертолете организаторов переправили в госпиталь.

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Список

Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339)

Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339)
1/11

Фотограф: 3rcz

Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339)

Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339)
2/11

Фотограф: 3rcz

Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339)

Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339)
3/11

Фотограф: 3rcz

Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339)

Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339)
4/11

Фотограф: 3rcz

Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339)

Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339)
5/11

Фотограф: 3rcz

Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339)

Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339)
6/11

Фотограф: 3rcz

Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339)

Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339)
7/11

Фотограф: 3rcz

Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339)

Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339)
8/11

Фотограф: 3rcz

Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339)

Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339)
9/11

Фотограф: 3rcz

Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339)

Авария: Мартин Коломы и Иржи Стросс, MP-Sports, Ford Raptor RS Cross Country (№339)
10/11

Фотограф: 3rcz

После аварии: Мартин Коломы, MP-Sports

После аварии: Мартин Коломы, MP-Sports
11/11

Фотограф: 3rcz

Коломы написал в своем твиттере: «Компрессия третьего позвонка и трещины во втором. Сейчас они [медики] решают, что делать со мной дальше. Но все будет хорошо. Спасибо всем за сообщения с поддержкой, они очень помогают».  

 

Экипаж чехов не выйдет на старт «Дакара», который начнется 5 января. Напарник Коломы, известный по выступлениям в WRC Мартин Прокоп, сказал: «Это одна из главных сложностей "Дакара", хотя внешне все не выглядит опасным. Длинная прямая с прыжком в конце. Я уже смотрел видео: машина сначала замедляется, а в самом конце внезапно кувыркается через нос».

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Мартин Коломы
Автор Чарльз Брэдли

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