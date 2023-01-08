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Без мотогонщиков. Самые яркие кадры с 7-го этапа «Дакара»

В субботу по решению организаторов на старт этапа вышли не все участники гонки. Но красивых моментов в Саудовских песках от этого меньше не стало

Без мотогонщиков. Самые яркие кадры с 7-го этапа «Дакара»
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Аль-Аттия закончил лидером половину «Дакара», Audi потеряла последний экипаж
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Аль-Аттия закончил лидером половину «Дакара», Audi потеряла последний экипаж
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