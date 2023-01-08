Без мотогонщиков. Самые яркие кадры с 7-го этапа «Дакара»
В субботу по решению организаторов на старт этапа вышли не все участники гонки. Но красивых моментов в Саудовских песках от этого меньше не стало
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