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Бенавидес выиграл 9-й этап «Дакара», Барреда попал в больницу

Рейд-марафон возобновился после дня отдыха – и вторник не обошелся без потерь

Марио Галан
Автор:
, Редактор (Испания)
Бенавидес выиграл 9-й этап «Дакара», Барреда попал в больницу
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На 358-километровом этапе от Эр-Рияда до Харата организаторы обещали сложную навигацию в бесконечных песках так называемой «Пустой четверти», но в целом все участники неплохо справились с прокладкой маршрута. 

Лучшим на этот раз стал Лучано Бенавидес на Husqvarna,который благодаря этому поднялся на седьмую строчку общего зачета (его брат Кевин на KTM пока идет третьим).

Но самое невероятное – это разница между парой лидеров общего зачета. После 33 часов борьбы Скайлер Хаус опержает Тоби Прайса на три секунды. Амстралиец хорошо провел этап, показал второе время и отыграл у лидера гонки почти две минуты – но все же Хаус удержался впереди.

Хоан Барреда Борт

Хоан Барреда Борт

Фото: A.S.O.

К сожалению, на 16-м километре попал в аварию и окончательно выбыл из борьбы Хоан Барреда. Он почти всю гонку проехал с переломом пальца ноги, после одного из падений потерял сознание – но упорно продолжал движение к финишу и даже держался в группе лидеров. 

Но очередное происшествие вынудило медиков отправить 39-летнего испанца в больницу. Он не получил никаких опасных повреждений, но общее состояние в сочетании с усталостью делали продолжение борьбы небезопасным. 

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Поз.*
Этап**
Гонщик
Мотоцикл
Время/Отст.
1 (1) 3 United States Скайлер Хаус Husqvarna 33 ч 55:57
2 (4) 2
Australia Тоби Прайс
KTM
 +0:03
3 (2) 5 Argentina Кевин Бенавидес
KTM
 +5:09
4 (6) 14 France Адриен Ван Беверен
Honda
 +15:40
5 (5) 18 Chile Пабло Кинтанилья Honda +18:24
6 (3) 26 United States Мэйсон Клейн
KTM
 +18:42

*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе

В среду участников гонки ждет совсем короткий 114-километровый отрезок из Харата в Шайбах.

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Гонка вместо больницы. Сайнс развернул медицинский вертолет, чтобы продолжить «Дакар»
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