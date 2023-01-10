Бенавидес выиграл 9-й этап «Дакара», Барреда попал в больницу

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На 358-километровом этапе от Эр-Рияда до Харата организаторы обещали сложную навигацию в бесконечных песках так называемой «Пустой четверти», но в целом все участники неплохо справились с прокладкой маршрута.

Лучшим на этот раз стал Лучано Бенавидес на Husqvarna,который благодаря этому поднялся на седьмую строчку общего зачета (его брат Кевин на KTM пока идет третьим).

Но самое невероятное – это разница между парой лидеров общего зачета. После 33 часов борьбы Скайлер Хаус опержает Тоби Прайса на три секунды. Амстралиец хорошо провел этап, показал второе время и отыграл у лидера гонки почти две минуты – но все же Хаус удержался впереди.

Хоан Барреда Борт Фото: A.S.O.

К сожалению, на 16-м километре попал в аварию и окончательно выбыл из борьбы Хоан Барреда. Он почти всю гонку проехал с переломом пальца ноги, после одного из падений потерял сознание – но упорно продолжал движение к финишу и даже держался в группе лидеров.

Но очередное происшествие вынудило медиков отправить 39-летнего испанца в больницу. Он не получил никаких опасных повреждений, но общее состояние в сочетании с усталостью делали продолжение борьбы небезопасным.

Положение в Ралли Дакар после 9-го этапа. Зачет Мото

Поз.* Этап** Гонщик Мотоцикл Время/Отст. 1 (1) 3 Скайлер Хаус Husqvarna 33 ч 55:57 2 (4) 2 Тоби Прайс Тоби Прайс KTM +0:03 3 (2) 5 Кевин Бенавидес KTM +5:09 4 (6) 14 Адриен Ван Беверен Honda +15:40 5 (5) 18 Пабло Кинтанилья Honda +18:24 6 (3) 26 Мэйсон Клейн KTM +18:42

*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа

**место на этапе

В среду участников гонки ждет совсем короткий 114-километровый отрезок из Харата в Шайбах.