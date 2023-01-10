Бенавидес выиграл 9-й этап «Дакара», Барреда попал в больницу
Рейд-марафон возобновился после дня отдыха – и вторник не обошелся без потерь
На 358-километровом этапе от Эр-Рияда до Харата организаторы обещали сложную навигацию в бесконечных песках так называемой «Пустой четверти», но в целом все участники неплохо справились с прокладкой маршрута.
Лучшим на этот раз стал Лучано Бенавидес на Husqvarna,который благодаря этому поднялся на седьмую строчку общего зачета (его брат Кевин на KTM пока идет третьим).
Но самое невероятное – это разница между парой лидеров общего зачета. После 33 часов борьбы Скайлер Хаус опержает Тоби Прайса на три секунды. Амстралиец хорошо провел этап, показал второе время и отыграл у лидера гонки почти две минуты – но все же Хаус удержался впереди.
Хоан Барреда Борт
Фото: A.S.O.
К сожалению, на 16-м километре попал в аварию и окончательно выбыл из борьбы Хоан Барреда. Он почти всю гонку проехал с переломом пальца ноги, после одного из падений потерял сознание – но упорно продолжал движение к финишу и даже держался в группе лидеров.
Но очередное происшествие вынудило медиков отправить 39-летнего испанца в больницу. Он не получил никаких опасных повреждений, но общее состояние в сочетании с усталостью делали продолжение борьбы небезопасным.
Положение в Ралли Дакар после 9-го этапа. Зачет Мото
|
Поз.*
|
Этап**
|
Гонщик
|
Мотоцикл
|
Время/Отст.
|1 (1)
|3
|Скайлер Хаус
|Husqvarna
|33 ч 55:57
|2 (4)
|2
|
Тоби Прайс
|
KTM
|+0:03
|3 (2)
|5
|Кевин Бенавидес
|
KTM
|+5:09
|4 (6)
|14
|Адриен Ван Беверен
|
Honda
|+15:40
|5 (5)
|18
|Пабло Кинтанилья
|Honda
|+18:24
|6 (3)
|26
|Мэйсон Клейн
|
KTM
|+18:42
*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе
В среду участников гонки ждет совсем короткий 114-километровый отрезок из Харата в Шайбах.
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