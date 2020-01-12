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Дакар / Ралли «Дакар» / Новость

Бенавидес стал победителем этапа «Дакара» после корректировки результатов

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Бенавидес стал победителем этапа «Дакара» после корректировки результатов
Автор:
, Ответственный редактор
12 янв. 2020 г., 13:00

После компенсации времени, потерянного гонщиками на воскресной дистанции для помощи своему товарищу, лучший результат дня перешел от Хоана Барреды к Кевину Бенавидесу.

Главным событием воскресенья в Саудовской Аравии стала смерть португальского ветерана Паулу Гонсалвеша. Прямо на трассе у мотогонщика остановилось сердце, и врачам не удалось спасти его. 

В месте, где упал Гонсалвеш, остановились несколько его коллег, которые попытались оказать помощь 40-летнему спортсмену – к большому сожалению, безрезультатно.

По правилам внедорожных марафонов, если кто-то из участников приходит на выручку в подобной ситуации, ему компенсируют потерянное время. И хотя первоначально лучший результат дня был у Хоана Барреды, первую в этом году и 24-ю в карьере победу на спецучастке испанец в итоге потерял.

Кевин Бенавидес на Honda (на фото) после пересчета результатов был назван быстрейшим, тогда как Барреда оказался в минуте и 23 секундах позади аргентинца. Так как Бенавидес уже отставал на четыре часа, изменения в протоколе не повлияли на положение в тройке лидеров: Рики Брабек по-прежнему опережает преследователей почти на полчаса.   

А вот Тоби Прайс, которому также компенсировали время, вернулся на четвертую строку в генеральной классификации.

Общий зачет в категории мотоциклов после седьмого этапа

  Пилот Мотоцикл Время/Отст.
1

United States Рики Брабек

 Honda 28 ч 25:01
2

Chile Пабло Кинтанилья

 Husqvarna 24:48
3

Chile Хосе Игнасио Корнехо Флоримо

 Honda 27:01
4

Australia Тоби Прайс

 KTM 28:44
5 Spain Хоан Барреда Борт Honda 29:29
6

Austria Маттиас Валькнер

 KTM 33:04

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Об этой статье

Серия Дакар
Этап Ралли «Дакар»
Сессия Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
Пилоты Хоан Барреда , Кевин Бенавидес
Автор Александр Кабановский

База данных

Ралли «Дакар»

Ралли «Дакар»

5 янв. - 17 янв.
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир Проходит прямо сейчас
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Техкомиссия в Джидде
ср 1 янв.
чт 2 янв.
16:00
00:00
Церемония старта
пт 3 янв.
сб 4 янв.
16:00
00:00
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
вс 5 янв.
вс 5 янв.
01:03
09:03
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
вс 5 янв.
пн 6 янв.
21:00
05:00
Этап 3: Неом – Неом
пн 6 янв.
вт 7 янв.
22:00
06:00
Этап 4: Неом – Эль-Ула
вт 7 янв.
ср 8 янв.
22:30
06:30
Этап 5: Эль-Ула – Хаил
ср 8 янв.
чт 9 янв.
22:15
06:15
Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
чт 9 янв.
пт 10 янв.
22:00
06:00
День отдыха в Эр-Рияде
пт 10 янв.
сб 11 янв.
22:00
06:00
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
сб 11 янв.
вс 12 янв.
22:00
06:00
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
вс 12 янв.
пн 13 янв.
22:00
06:00
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
пн 13 янв.
вт 14 янв.
22:00
06:00
Этап 10: Харад – Шубайта
вт 14 янв.
ср 15 янв.
22:00
06:00
Этап 11: Шубайта – Харад
ср 15 янв.
чт 16 янв.
22:00
06:00
Этап 12: Харад – Киддия
чт 16 янв.
пт 17 янв.
22:00
06:00
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