Бенавидес стал победителем этапа «Дакара» после корректировки результатов

Главным событием воскресенья в Саудовской Аравии стала смерть португальского ветерана Паулу Гонсалвеша. Прямо на трассе у мотогонщика остановилось сердце, и врачам не удалось спасти его.

В месте, где упал Гонсалвеш, остановились несколько его коллег, которые попытались оказать помощь 40-летнему спортсмену – к большому сожалению, безрезультатно.

По правилам внедорожных марафонов, если кто-то из участников приходит на выручку в подобной ситуации, ему компенсируют потерянное время. И хотя первоначально лучший результат дня был у Хоана Барреды, первую в этом году и 24-ю в карьере победу на спецучастке испанец в итоге потерял.

Кевин Бенавидес на Honda (на фото) после пересчета результатов был назван быстрейшим, тогда как Барреда оказался в минуте и 23 секундах позади аргентинца. Так как Бенавидес уже отставал на четыре часа, изменения в протоколе не повлияли на положение в тройке лидеров: Рики Брабек по-прежнему опережает преследователей почти на полчаса.

А вот Тоби Прайс, которому также компенсировали время, вернулся на четвертую строку в генеральной классификации.

Общий зачет в категории мотоциклов после седьмого этапа

Пилот Мотоцикл Время/Отст. 1 Рики Брабек Honda 28 ч 25:01 2 Пабло Кинтанилья Husqvarna 24:48 3 Хосе Игнасио Корнехо Флоримо Honda 27:01 4 Тоби Прайс KTM 28:44 5 Хоан Барреда Борт Honda 29:29 6 Маттиас Валькнер KTM 33:04

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