Бенавидес стал победителем этапа «Дакара» после корректировки результатов
После компенсации времени, потерянного гонщиками на воскресной дистанции для помощи своему товарищу, лучший результат дня перешел от Хоана Барреды к Кевину Бенавидесу.
Главным событием воскресенья в Саудовской Аравии стала смерть португальского ветерана Паулу Гонсалвеша. Прямо на трассе у мотогонщика остановилось сердце, и врачам не удалось спасти его.
В месте, где упал Гонсалвеш, остановились несколько его коллег, которые попытались оказать помощь 40-летнему спортсмену – к большому сожалению, безрезультатно.
По правилам внедорожных марафонов, если кто-то из участников приходит на выручку в подобной ситуации, ему компенсируют потерянное время. И хотя первоначально лучший результат дня был у Хоана Барреды, первую в этом году и 24-ю в карьере победу на спецучастке испанец в итоге потерял.
Кевин Бенавидес на Honda (на фото) после пересчета результатов был назван быстрейшим, тогда как Барреда оказался в минуте и 23 секундах позади аргентинца. Так как Бенавидес уже отставал на четыре часа, изменения в протоколе не повлияли на положение в тройке лидеров: Рики Брабек по-прежнему опережает преследователей почти на полчаса.
А вот Тоби Прайс, которому также компенсировали время, вернулся на четвертую строку в генеральной классификации.
Общий зачет в категории мотоциклов после седьмого этапа
|Пилот
|Мотоцикл
|Время/Отст.
|1
|
Рики Брабек
|Honda
|28 ч 25:01
|2
|
Пабло Кинтанилья
|Husqvarna
|24:48
|3
|
Хосе Игнасио Корнехо Флоримо
|Honda
|27:01
|4
|
Тоби Прайс
|KTM
|28:44
|5
|Хоан Барреда Борт
|Honda
|29:29
|6
|
Маттиас Валькнер
|KTM
|33:04
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Этап
|Ралли «Дакар»
|Сессия
|Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
|Пилоты
|Хоан Барреда , Кевин Бенавидес
|Автор
|Александр Кабановский
Бенавидес стал победителем этапа «Дакара» после корректировки результатов
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Техкомиссия в Джидде
|
ср 1 янв.
чт 2 янв.
|
16:00
00:00
|
|Церемония старта
|
пт 3 янв.
сб 4 янв.
|
16:00
00:00
|
|Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
|
вс 5 янв.
вс 5 янв.
|
01:03
09:03
|
|Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
|
вс 5 янв.
пн 6 янв.
|
21:00
05:00
|
|Этап 3: Неом – Неом
|
пн 6 янв.
вт 7 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 4: Неом – Эль-Ула
|
вт 7 янв.
ср 8 янв.
|
22:30
06:30
|
|Этап 5: Эль-Ула – Хаил
|
ср 8 янв.
чт 9 янв.
|
22:15
06:15
|
|Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
|
чт 9 янв.
пт 10 янв.
|
22:00
06:00
|
|День отдыха в Эр-Рияде
|
пт 10 янв.
сб 11 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
|
сб 11 янв.
вс 12 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
|
вс 12 янв.
пн 13 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
|
пн 13 янв.
вт 14 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 10: Харад – Шубайта
|
вт 14 янв.
ср 15 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 11: Шубайта – Харад
|
ср 15 янв.
чт 16 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 12: Харад – Киддия
|
чт 16 янв.
пт 17 янв.
|
22:00
06:00
|
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