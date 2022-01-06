Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Предыдущая / Де Вильерса наказали крупным штрафом за сбитого мотоциклиста Следующая / Кто вытащил КАМАЗ из ловушки? Новое видео «КАМАЗ-мастер»
Дакар Новости

Audi на «Дакаре» пришлось прибегнуть к «каннибализму»

Рекордсмен ралли-марафона был вынужден ключевую деталь со своей машины, чтобы установить ее на автомобиль товарища по команде

Audi на «Дакаре» пришлось прибегнуть к «каннибализму»

Стефан Петерансель, являющийся рекордсменом по количеству побед в «Дакаре», в гонке этого года в первый же день серьезно повредил свой автомобиль (новейший гибридный внедорожник Audi) и выпал – судя по всему, без особых шансов вернуться – из числа лидеров. Перед стартом сегодняшнего спецучастка француз находился в общем зачете на 80-й позиции, отставая от лидера больше чем на 60 часов.

Товарищи Петеранселя по команде – Карлос Сайнс и Маттиас Экстрем – пока также не могут навязать борьбу лидерам общего зачета. Однако находятся в протоколе гораздо выше француза – в конце первой и начале второй десятки. Поэтому в настоящий момент одной из задач Петеранселя является поддержка более успешных экипажей Audi.

Такая поддержка на сегодняшнем этапе потребовалась Сайнсу, который был вынужден остановиться на 195-м километре спецучастка после наезда на некое препятствие. Скорее всего, речь идет о камне, которые на маршруте сегодняшнего спецучастка часто скрываются под песком – в сравнительно узких каньонах, по которым приходится двигаться экипажам.

Контакт привел к поломке амортизатора. Это повреждение является для автомобилей Audi особенно чувствительным, так как на немецких машинах (в отличие от внедорожников Toyota и BRX) использовано по одному амортизатору на колесо вместо двух. Таким образом, машина Сайнса не смогла продолжать движение. Испанцу пришлось около 40-ка минут ждать, когда к месту инцидента прибудет Петерансель. Экипажи сняли нужный амортизатор с автомобиля француза – после чего Сайнс продолжил движение, а Петерансель, в свою очередь, остался ждать автомобиль технической поддержки.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Де Вильерса наказали крупным штрафом за сбитого мотоциклиста
Предыдущая новость

Де Вильерса наказали крупным штрафом за сбитого мотоциклиста

Следующая новость

Кто вытащил КАМАЗ из ловушки? Новое видео «КАМАЗ-мастер»

Кто вытащил КАМАЗ из ловушки? Новое видео «КАМАЗ-мастер»
Загрузить комментарии
Стефан Петерансель Больше от
Стефан Петерансель
Audi провалилась, КАМАЗы захватили лидерство на «Дакаре» Дакар
Дакар

Audi провалилась, КАМАЗы захватили лидерство на «Дакаре»

От Хэма до Леба: 12 главных контрактов 2021 года
Формула 1

От Хэма до Леба: 12 главных контрактов 2021 года

Петеранселя позвали на тесты новичков Сардиния
Extreme E

Петеранселя позвали на тесты новичков

Самое важное:

Toyota выиграла очередной этап «Дакара», у Audi опять проблемы
Дакар Дакар

Toyota выиграла очередной этап «Дакара», у Audi опять проблемы

Кто вытащил КАМАЗ из ловушки? Новое видео «КАМАЗ-мастер»
Дакар Дакар

Кто вытащил КАМАЗ из ловушки? Новое видео «КАМАЗ-мастер»

Audi на «Дакаре» пришлось прибегнуть к «каннибализму»
Дакар Дакар

Audi на «Дакаре» пришлось прибегнуть к «каннибализму»

Де Вильерса наказали крупным штрафом за сбитого мотоциклиста
Дакар Дакар

Де Вильерса наказали крупным штрафом за сбитого мотоциклиста

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.