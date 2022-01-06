Audi на «Дакаре» пришлось прибегнуть к «каннибализму»

Стефан Петерансель, являющийся рекордсменом по количеству побед в «Дакаре», в гонке этого года в первый же день серьезно повредил свой автомобиль (новейший гибридный внедорожник Audi) и выпал – судя по всему, без особых шансов вернуться – из числа лидеров. Перед стартом сегодняшнего спецучастка француз находился в общем зачете на 80-й позиции, отставая от лидера больше чем на 60 часов.

Товарищи Петеранселя по команде – Карлос Сайнс и Маттиас Экстрем – пока также не могут навязать борьбу лидерам общего зачета. Однако находятся в протоколе гораздо выше француза – в конце первой и начале второй десятки. Поэтому в настоящий момент одной из задач Петеранселя является поддержка более успешных экипажей Audi.

Такая поддержка на сегодняшнем этапе потребовалась Сайнсу, который был вынужден остановиться на 195-м километре спецучастка после наезда на некое препятствие. Скорее всего, речь идет о камне, которые на маршруте сегодняшнего спецучастка часто скрываются под песком – в сравнительно узких каньонах, по которым приходится двигаться экипажам.

Контакт привел к поломке амортизатора. Это повреждение является для автомобилей Audi особенно чувствительным, так как на немецких машинах (в отличие от внедорожников Toyota и BRX) использовано по одному амортизатору на колесо вместо двух. Таким образом, машина Сайнса не смогла продолжать движение. Испанцу пришлось около 40-ка минут ждать, когда к месту инцидента прибудет Петерансель. Экипажи сняли нужный амортизатор с автомобиля француза – после чего Сайнс продолжил движение, а Петерансель, в свою очередь, остался ждать автомобиль технической поддержки.