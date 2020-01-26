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Дакар / Новость

А.Росси: Я рад, что Алонсо не выиграл «Дакар»

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А.Росси: Я рад, что Алонсо не выиграл «Дакар»
Автор:
, редактор
26 янв. 2020 г., 08:13

Американский пилот считает, что своим успехом Фернандо мог обесценить ралли-рейд.

В этом году двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо впервые принял участие в ралли-марафоне «Дакар». На ряде спецучастков испанец входил в топ-5, но в общей классификации закончил гонку 13-м. 

Пилот IndyCar и бывший соперник Алонсо по «500 милям Индианаполиса» Александр Росси признался, что с радостью воспринял такой результат Фернандо.

«Я хотел, чтобы он выступил успешно, но не хотел, чтобы он выиграл, – сказал Росси в интервью журналу Racer. – Меня бы это обеспокоило. Я сам дважды участвовал в ралли Baja California, и ни разу не побеждал в своей категории. Я бы беспокоился, если бы он выиграл свою первую же гонку на песке. Так что его результат стал облегчением».

Росси отметил, что возможная победа Алонсо на «Дакаре» снижала бы ценность всей гонки.

«Он один из лучших в мире, но это не значит, что можно пойти в новую категорию и обыграть там парней, которые занимаются этим всю жизнь. Такого не бывает. Ты едешь на “Дакар” и учишься, чтобы выступать хорошо. А не для того, чтобы показать себя и победить. Так что я был рад, что Алонсо не выиграл».

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин , Александр Росси
Автор Иван Матушкин

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