Алонсо занял второе место на восьмом этапе «Дакара»
Матье Серрадори обогнал Фернандо Алонсо в понедельник на фоне сдержанного выступления ведущих претендентов на победу в марафоне.
Восьмой этап прошел по кольцевому маршруту длиной 474 километра. Победа для Серрадори стала первой в «Дакаре». Французский гонщик, выступающий на багги Century CR6, был буквально в своей лиге во второй половине спецучастка и добрался до финиша на четыре минуты быстрее, чем Фернандо Алонсо на Toyota.
Тем не менее, двукратный чемпион Ф1 добился лучшего для себя финиша в «Дакаре». Ранее по итогам этапа он не поднимался выше четвертого места. В общем зачете испанец поднялся с 15-й строчки на 13-ю.
Орландо Терранова, Жиньель де Вильерс и Язид Аль-Раджи замкнули первую пятерку в протоколе восьмого этапа.
Победа на этапе позволила Серрадори опередить другого гонщика Toyota Бренхарда тен Бринке в борьбе за седьмое место в генеральной классификации.
После гибели Паулу Гонсалвеша руководство «Дакара» отменило восьмой этап для мотоциклистов и квадроциклистов. Отсутствие свежих следов на маршруте привело к дополнительным сложностям для лидера ралли Карлоса Сайнса. На протяжении первых 150 километров Сайнс потерял 15 минут по сравнению с лидерами и уступил восемь минут ближайшему сопернику – действующему чемпиону Toyota Нассеру Аль-Аттии.
В итоге Сайнс закончил этап 15-м в 19-и минутах от Серрадори. Испанец сохранил лидерство, однако его преимущество сократилось с 10 минут до 6 минут и 40 секунд. Позиции гонщиков в топ-6 не изменились.
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Общий зачет в категории автомобилей после восьмого этапа
|Экипаж
|Автомобиль
|Время/Отст.
|1
|
Карлос Сайнс
|Mini
|31 ч 56:52
|2
|
Нассер Аль-Аттия
|Toyota
|+6:40
|3
|
Стефан Петерансель
|Mini
|+13:09
|4
|
Язид Аль-Раджи
|Toyota
|+32:25
|5
|
Орландо Терранова
|Mini
|+43:02
|6
|
Жиньель де Вильерс
|Toyota
|+53:12
|7
|
Матье Серрадори
|Century
|1 ч 02:42
|8
|
Бернхард тен Бринке
|
Toyota
|1 ч 07:00
|9
|
Ясир Сейдан
|Mini
|2 ч 37:18
|10
|
Хан Вей
|2WD
|3 ч 06:20
Новость дополняется
Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Этап
|Ралли «Дакар»
|Сессия
|Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
|Пилоты
|Фернандо Алонсо В Магазин , Орландо Терранова , Матье Серрадори
|Команды
|Century Motorsport
|Автор
|Валентин Хорунжий
Алонсо занял второе место на восьмом этапе «Дакара»
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Техкомиссия в Джидде
|
ср 1 янв.
чт 2 янв.
|
16:00
00:00
|
|Церемония старта
|
пт 3 янв.
сб 4 янв.
|
16:00
00:00
|
|Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
|
вс 5 янв.
вс 5 янв.
|
01:03
09:03
|
|Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
|
вс 5 янв.
пн 6 янв.
|
21:00
05:00
|
|Этап 3: Неом – Неом
|
пн 6 янв.
вт 7 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 4: Неом – Эль-Ула
|
вт 7 янв.
ср 8 янв.
|
22:30
06:30
|
|Этап 5: Эль-Ула – Хаил
|
ср 8 янв.
чт 9 янв.
|
22:15
06:15
|
|Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
|
чт 9 янв.
пт 10 янв.
|
22:00
06:00
|
|День отдыха в Эр-Рияде
|
пт 10 янв.
сб 11 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
|
сб 11 янв.
вс 12 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
|
вс 12 янв.
пн 13 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
|
пн 13 янв.
вт 14 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 10: Харад – Шубайта
|
вт 14 янв.
ср 15 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 11: Шубайта – Харад
|
ср 15 янв.
чт 16 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 12: Харад – Киддия
|
чт 16 янв.
пт 17 янв.
|
22:00
06:00
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