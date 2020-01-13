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Дакар / Ралли «Дакар» / Отчет об этапе

Алонсо занял второе место на восьмом этапе «Дакара»

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Алонсо занял второе место на восьмом этапе «Дакара»
Автор:
, Редактор новостей
Соавтор: Денис Буденков
13 янв. 2020 г., 10:16

Матье Серрадори обогнал Фернандо Алонсо в понедельник на фоне сдержанного выступления ведущих претендентов на победу в марафоне.

Восьмой этап прошел по кольцевому маршруту длиной 474 километра. Победа для Серрадори стала первой в «Дакаре». Французский гонщик, выступающий на багги Century CR6, был буквально в своей лиге во второй половине спецучастка и добрался до финиша на четыре минуты быстрее, чем Фернандо Алонсо на Toyota.

Тем не менее, двукратный чемпион Ф1 добился лучшего для себя финиша в «Дакаре». Ранее по итогам этапа он не поднимался выше четвертого места. В общем зачете испанец поднялся с 15-й строчки на 13-ю.

Орландо Терранова, Жиньель де Вильерс и Язид Аль-Раджи замкнули первую пятерку в протоколе восьмого этапа.

Победа на этапе позволила Серрадори опередить другого гонщика Toyota Бренхарда тен Бринке в борьбе за седьмое место в генеральной классификации.

После гибели Паулу Гонсалвеша руководство «Дакара» отменило восьмой этап для мотоциклистов и квадроциклистов. Отсутствие свежих следов на маршруте привело к дополнительным сложностям для лидера ралли Карлоса Сайнса. На протяжении первых 150 километров Сайнс потерял 15 минут по сравнению с лидерами и уступил восемь минут ближайшему сопернику – действующему чемпиону Toyota Нассеру Аль-Аттии.

В итоге Сайнс закончил этап 15-м в 19-и минутах от Серрадори. Испанец сохранил лидерство, однако его преимущество сократилось с 10 минут до 6 минут и 40 секунд. Позиции гонщиков в топ-6 не изменились.

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Общий зачет в категории автомобилей после восьмого этапа

  Экипаж Автомобиль Время/Отст.
1

Spain Карлос Сайнс

 Mini 31 ч 56:52
2

Qatar Нассер Аль-Аттия

 Toyota +6:40
3

France Стефан Петерансель

 Mini +13:09
4

Saudi Arabia Язид Аль-Раджи

 Toyota +32:25
5

Argentina Орландо Терранова

 Mini +43:02
6

South Africa Жиньель де Вильерс

 Toyota +53:12
7

France Матье Серрадори

 Century 1 ч 02:42
8

Netherlands Бернхард тен Бринке

Toyota

 1 ч 07:00
9

Saudi Arabia Ясир Сейдан

 Mini 2 ч 37:18
10

China Хан Вей

 2WD 3 ч 06:20

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Об этой статье

Серия Дакар
Этап Ралли «Дакар»
Сессия Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин , Орландо Терранова , Матье Серрадори
Команды Century Motorsport
Автор Валентин Хорунжий

База данных

Ралли «Дакар»

Ралли «Дакар»

5 янв. - 17 янв.
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир Проходит прямо сейчас
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Техкомиссия в Джидде
ср 1 янв.
чт 2 янв.
16:00
00:00
Церемония старта
пт 3 янв.
сб 4 янв.
16:00
00:00
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
вс 5 янв.
вс 5 янв.
01:03
09:03
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
вс 5 янв.
пн 6 янв.
21:00
05:00
Этап 3: Неом – Неом
пн 6 янв.
вт 7 янв.
22:00
06:00
Этап 4: Неом – Эль-Ула
вт 7 янв.
ср 8 янв.
22:30
06:30
Этап 5: Эль-Ула – Хаил
ср 8 янв.
чт 9 янв.
22:15
06:15
Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
чт 9 янв.
пт 10 янв.
22:00
06:00
День отдыха в Эр-Рияде
пт 10 янв.
сб 11 янв.
22:00
06:00
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
сб 11 янв.
вс 12 янв.
22:00
06:00
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
вс 12 янв.
пн 13 янв.
22:00
06:00
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
пн 13 янв.
вт 14 янв.
22:00
06:00
Этап 10: Харад – Шубайта
вт 14 янв.
ср 15 янв.
22:00
06:00
Этап 11: Шубайта – Харад
ср 15 янв.
чт 16 янв.
22:00
06:00
Этап 12: Харад – Киддия
чт 16 янв.
пт 17 янв.
22:00
06:00
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