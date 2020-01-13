Алонсо занял второе место на восьмом этапе «Дакара»

Восьмой этап прошел по кольцевому маршруту длиной 474 километра. Победа для Серрадори стала первой в «Дакаре». Французский гонщик, выступающий на багги Century CR6, был буквально в своей лиге во второй половине спецучастка и добрался до финиша на четыре минуты быстрее, чем Фернандо Алонсо на Toyota.

Тем не менее, двукратный чемпион Ф1 добился лучшего для себя финиша в «Дакаре». Ранее по итогам этапа он не поднимался выше четвертого места. В общем зачете испанец поднялся с 15-й строчки на 13-ю.

Орландо Терранова, Жиньель де Вильерс и Язид Аль-Раджи замкнули первую пятерку в протоколе восьмого этапа.

Победа на этапе позволила Серрадори опередить другого гонщика Toyota Бренхарда тен Бринке в борьбе за седьмое место в генеральной классификации.

После гибели Паулу Гонсалвеша руководство «Дакара» отменило восьмой этап для мотоциклистов и квадроциклистов. Отсутствие свежих следов на маршруте привело к дополнительным сложностям для лидера ралли Карлоса Сайнса. На протяжении первых 150 километров Сайнс потерял 15 минут по сравнению с лидерами и уступил восемь минут ближайшему сопернику – действующему чемпиону Toyota Нассеру Аль-Аттии.

В итоге Сайнс закончил этап 15-м в 19-и минутах от Серрадори. Испанец сохранил лидерство, однако его преимущество сократилось с 10 минут до 6 минут и 40 секунд. Позиции гонщиков в топ-6 не изменились.

Общий зачет в категории автомобилей после восьмого этапа