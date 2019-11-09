Алонсо впервые в карьере поднялся на подиум внедорожной гонки
Финальный день гонки по пустыням Саудовской Аравии позволил испанскому пилоту подняться на третье место в общем зачете. Победил экипаж, штурманом которого был Константин Жильцов.
Внедорожная гонка Rally Ula Neom стала для Фернандо Алонсо и Марка Комы одним из этапов приготовлений к «Дакару», который состоится в этих же местах в начале 2020 года. Организаторы специально уточнили, что январский марафон пройдет другим маршрутом, но общий характер аравийской пустыни, разумеется, останется тем же самым.
После четырех соревновательных дней и 800 километров дистанции испанцы на пикапе Toyota Hilux финишировали на третьем месте, уступив лишь двум местным гонщикам. Финальный спецучасток Алонсо проехал с третьим временем, что в сочетании со штрафом Халида Аль-Кассими позволило ему подняться в тройку призеров.
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Концовка гонки ознаменовалась сменой лидера общего зачета. Язид Аль-Раджи, как и двукратный чемпион Ф1 выступающий на Toyota, смог опередить чемпиона Саудовской Аравии по ралли-рейдам Ясира Бен Силдана на Mini и выиграть гонку с перевесом в две с небольшим минуты.
Штурманом победителя был опытный россиянин Константин Жильцов, неоднократный участник «Дакара» и обладатель Кубка мира по внедорожным гонкам в экипаже с Владимиром Васильевым.
Для Алонсо приготовления к предстоящему марафону продолжатся в декабре, когда он примет участие в тестовой сессии в Абу-Даби.
Итоговая классификация Rally Ula Neom
|Поз.
|№.
|Пилот/Штурман
|Машина/Класс
|День 1
|День 2
|День 3
|День 4
|Итого
|1.
|#201
|Язид Аль-Раджи /
Константин Жильцов
|Toyota Hilux
T1.1 (1.)
| 1:53:32 (3.)
| 1:39:40 (1.)
| 1:31:55 (1.)
| 1:30:45 (1.)
|6:35:52
|2.
|#204
|Ясир Бен Силдан /
Франсуа Казале
|MINI
T1.2 (1.)
| 1:47:08 (1.)
| 1:43:12 (3.)
| 1:33:33 (2.)
| 1:34:08 (2.)
|6:38:01
+0:02:09
+0:02:09
|3.
|#205
|Фернандо Алонсо /
Марк Кома
|Toyota Hilux
T1.1 (2.)
| 1:54:51 (4.)
| 1:47:15 (4.)
| 1:33:50 (3.)
| 1:36:16 (3.)
|6:52:12
+0:16:20
+0:14:11
|4.
|#206
|Эсса Аль-Доссари /
Себастьен Делонэ
|Nissan Navara
T1.1 (3.)
| 1:55:05 (5.)
| 1:51:30 (6.)
| 1:40:33 (4.)
| 1:43:09 (4.)
|7:10:17
+0:34:25
+0:18:05
|5.
|#207
|Мирослав Заплетал / Марек Сикора
|Ford
T1.1 (4.)
| 1:56:05 (6.)
| 1:50:07 (5.)
| 1:42:01 (5.)
| 1:48:47 (5.)
|7:17:00
+0:41:08
+0:06:43
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Пилоты
|Фернандо Алонсо В Магазин , Марк Кома , Халид Аль-Кассими , Язид Аль-Раджи
|Автор
|Серхио Лильо
Алонсо впервые в карьере поднялся на подиум внедорожной гонки
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