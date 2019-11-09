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Дакар / Хроника

Алонсо впервые в карьере поднялся на подиум внедорожной гонки

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Алонсо впервые в карьере поднялся на подиум внедорожной гонки
Автор:
, Featured writer
9 нояб. 2019 г., 11:11

Финальный день гонки по пустыням Саудовской Аравии позволил испанскому пилоту подняться на третье место в общем зачете. Победил экипаж, штурманом которого был Константин Жильцов.

Внедорожная гонка Rally Ula Neom стала для Фернандо Алонсо и Марка Комы одним из этапов приготовлений к «Дакару», который состоится в этих же местах в начале 2020 года. Организаторы специально уточнили, что январский марафон пройдет другим маршрутом, но общий характер аравийской пустыни, разумеется, останется тем же самым. 

После четырех соревновательных дней и 800 километров дистанции испанцы на пикапе Toyota Hilux финишировали на третьем месте, уступив лишь двум местным гонщикам. Финальный спецучасток Алонсо проехал с третьим временем, что в сочетании со штрафом Халида Аль-Кассими позволило ему подняться в тройку призеров.

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Концовка гонки ознаменовалась сменой лидера общего зачета. Язид Аль-Раджи, как и двукратный чемпион Ф1 выступающий на Toyota, смог опередить чемпиона Саудовской Аравии по ралли-рейдам Ясира Бен Силдана на Mini и выиграть гонку с перевесом в две с небольшим минуты. 

Штурманом победителя был опытный россиянин Константин Жильцов, неоднократный участник «Дакара» и обладатель Кубка мира по внедорожным гонкам в экипаже с Владимиром Васильевым.

Для Алонсо приготовления к предстоящему марафону продолжатся в декабре, когда он примет участие в тестовой сессии в Абу-Даби.

Итоговая классификация Rally Ula Neom

Поз. №. Пилот/Штурман   Машина/Класс День 1 День 2 День 3 День 4 Итого
1. #201 Язид Аль-Раджи /
Константин Жильцов
Toyota Hilux
T1.1 (1.)		  1:53:32 (3.)
 		  1:39:40 (1.)
 		  1:31:55 (1.)
 		  1:30:45 (1.)
 		 6:35:52
 
 
2. #204 Ясир Бен Силдан /
Франсуа Казале
MINI
T1.2 (1.)		  1:47:08 (1.)
 		  1:43:12 (3.)
 		  1:33:33 (2.)
 		  1:34:08 (2.)
 		 6:38:01
+0:02:09
+0:02:09
3. #205 Фернандо Алонсо / 
Марк Кома
Toyota Hilux
T1.1 (2.)		  1:54:51 (4.)
 		  1:47:15 (4.)
 		  1:33:50 (3.)
 		  1:36:16 (3.)
 		 6:52:12
+0:16:20
+0:14:11
4. #206 Эсса Аль-Доссари /
Себастьен  Делонэ
Nissan Navara
T1.1 (3.)		  1:55:05 (5.)
 		  1:51:30 (6.)
 		  1:40:33 (4.)
 		  1:43:09 (4.)
 		 7:10:17
+0:34:25
+0:18:05
5. #207 Мирослав Заплетал / Марек Сикора
Ford
T1.1 (4.)		  1:56:05 (6.)
 		  1:50:07 (5.)
 		  1:42:01 (5.)
 		  1:48:47 (5.)
 		 7:17:00
+0:41:08
+0:06:43
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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин , Марк Кома , Халид Аль-Кассими , Язид Аль-Раджи
Автор Серхио Лильо

База данных

Ралли «Дакар»

Ралли «Дакар»

5 янв. - 17 янв.
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