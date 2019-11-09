Алонсо впервые в карьере поднялся на подиум внедорожной гонки

Внедорожная гонка Rally Ula Neom стала для Фернандо Алонсо и Марка Комы одним из этапов приготовлений к «Дакару», который состоится в этих же местах в начале 2020 года. Организаторы специально уточнили, что январский марафон пройдет другим маршрутом, но общий характер аравийской пустыни, разумеется, останется тем же самым.

После четырех соревновательных дней и 800 километров дистанции испанцы на пикапе Toyota Hilux финишировали на третьем месте, уступив лишь двум местным гонщикам. Финальный спецучасток Алонсо проехал с третьим временем, что в сочетании со штрафом Халида Аль-Кассими позволило ему подняться в тройку призеров.

Концовка гонки ознаменовалась сменой лидера общего зачета. Язид Аль-Раджи, как и двукратный чемпион Ф1 выступающий на Toyota, смог опередить чемпиона Саудовской Аравии по ралли-рейдам Ясира Бен Силдана на Mini и выиграть гонку с перевесом в две с небольшим минуты.

Штурманом победителя был опытный россиянин Константин Жильцов, неоднократный участник «Дакара» и обладатель Кубка мира по внедорожным гонкам в экипаже с Владимиром Васильевым.

Для Алонсо приготовления к предстоящему марафону продолжатся в декабре, когда он примет участие в тестовой сессии в Абу-Даби.

Итоговая классификация Rally Ula Neom