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Дакар / Новость

Алонсо проведет в Абу-Даби тесты перед «Дакаром»

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Алонсо проведет в Абу-Даби тесты перед «Дакаром»
Автор:
, редактор
28 нояб. 2019 г., 10:38

Испанский пилот продолжает подготовку к дебюту на главном ралли-рейде планеты.

В 2020 году Фернандо Алонсо дебютирует на ралли-рейде «Дакар». Испанец выступит за команду Toyota вместе со штурманом Марком Комой. «Дакар» в 2020 году пройдет на территории Саудовской Аравии и стартует в январе. А за месяц до старта гонки Алонсо проведет последние тесты перед ней. 

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С 7 по 10 декабря Алонсо и Кома отработают три с половиной дня в пустыне в Абу-Даби. Маршрут тестов будет в основном пролегать через дюны, которые представляют наибольшие трудности для новичков ралли-рейдов. 

Сам Фернандо ранее признался, что ему все еще трудно привыкнуть к тому, что он находится в машине не в одиночку, и должен слушать команды штурмана.

«Это очень сложно, – сказал испанец. – Слава богу, он дает мне направления, и это не то, что в обычном ралли, когда штурман говорит, как поворачивать, а ты должен доверять ему на 100%. Это только направления, и по ходу езды все равно решают пилот и его глаза.

Да, это большая перемена, и не стану говорить, что у нас не возникнет с этим проблем. На “Дакаре”, когда ты стартуешь пятым, то видишь следы проехавших перед тобой. Инстинкт говорит пилоту ехать по этим следам. И если дорожная книга Марка говорит, что надо ехать направо, а все следы ведут прямо, то я скажу, что надо ехать прямо. Он ответит, что нужно поворачивать, и мы потеряем на решение 20 секунд. Но лучше послушать его, а в крайнем случае вернуться».

Еще одной трудностью для двукратного чемпиона Формулы 1 будет поиска темпа, при котором он удержится среди лидеров, но не повредит машину.

«Нет какой-то математической формулы, что надо ехать быстро или медленно, – объяснил Алонсо. – Или что ошибиться надо пораньше или попозже. Все ошибаются. Раз мы новички, то легко подумать, что происшествия с нами случаются от недостатка опыта. Мне уже говорили так в ЮАР, Марокко и Саудовской Аравии, но я не полностью с этим согласен. В чем-то у меня в тысячу раз меньше опыта, чем у коллег, но в Саудовской Аравии у нас был прокол только на четырех участках. У победителя на восьми, у второго призера на шести, а у четвертого – на 11!

В этой дисциплине всегда что-то случается, перед тобой шесть тысяч километров неизведанной земли. Марк Кома, который пять раз выигрывал “Дакар”, предупредил, что проблемы у нас будут на каждом этапе. Не надо думать, что их не будет, надо спокойно к ним подходить, решать в кратчайшее время и стараться, чтобы у тебя было на одну проблему меньше, чем у соперников, что позволит выиграть время. Это часть трудностей рейдов, в чем-то самой сложной гонки на планете».

Дополнительная информация: Серхио Лийо

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин
Автор Иван Матушкин

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