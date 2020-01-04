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Дакар / Новость

Алонсо предсказал победителя «Дакара» и оценил свои шансы

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Алонсо предсказал победителя «Дакара» и оценил свои шансы
Автор:
, Редактор
4 янв. 2020 г., 08:30

По словам двукратного чемпиона Ф1, он приехал в Саудовскую Аравию ради удовольствия, а не для победы.

В 2020 году Фернандо Алонсо впервые примет участие в ралли-марафоне «Дакар», который уже завтра стартует в Саудовской Аравии. Накануне старта гонки, испанец дал пресс-конференцию и поделился прогнозами относительно того, кто имеет большие шансы на победу.

«Где бы я не выступал, будь то картинг, ралли или 24-часовые гонки, от меня всегда ждут слишком много, – сказал Алонсо. – И мне здесь не хотелось бы кого-то расстроить. Но следует понимать, что в «Дакаре» будет множество легендарных гонщиков.

Если судить по чистой скорости, но я бы оценил себя между 10 и 15 местом. Но если гонка выйдет тяжелой, а мне повезет проехать ее до конца, то [из-за выбывших лидеров] я могу оказаться и выше. На самом деле давайте я проеду два первых дня и не попаду ни в какую неприятность, и тогда уже можно будет ставить какие-то конкретные цели.

Если говорить о победителях, то я бы поставил на Нассера Аль-Аттию. Он отлично управляет этой машиной и хорошо знаком с такими пустынями. Язид Аль-Раджи также очень хорош. Не стоит забывать и о Карлосе Сайнсе и Стефане Петеранселе. Вот фавориты.

Я не собираюсь никому ничего доказывать, просто хочу получить удовольствие. Хорошо, если у меня получится быть быстрым. Но для меня это не шоу и не маркетинг».

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Федерико Алонсо
Автор Сергей Иванов

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Ралли «Дакар»

Ралли «Дакар»

5 янв. - 17 янв.
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх Старт через
20 Часов
:
31 Минут
:
20 Секунд
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