Алонсо предсказал победителя «Дакара» и оценил свои шансы
По словам двукратного чемпиона Ф1, он приехал в Саудовскую Аравию ради удовольствия, а не для победы.
В 2020 году Фернандо Алонсо впервые примет участие в ралли-марафоне «Дакар», который уже завтра стартует в Саудовской Аравии. Накануне старта гонки, испанец дал пресс-конференцию и поделился прогнозами относительно того, кто имеет большие шансы на победу.
«Где бы я не выступал, будь то картинг, ралли или 24-часовые гонки, от меня всегда ждут слишком много, – сказал Алонсо. – И мне здесь не хотелось бы кого-то расстроить. Но следует понимать, что в «Дакаре» будет множество легендарных гонщиков.
Если судить по чистой скорости, но я бы оценил себя между 10 и 15 местом. Но если гонка выйдет тяжелой, а мне повезет проехать ее до конца, то [из-за выбывших лидеров] я могу оказаться и выше. На самом деле давайте я проеду два первых дня и не попаду ни в какую неприятность, и тогда уже можно будет ставить какие-то конкретные цели.
Если говорить о победителях, то я бы поставил на Нассера Аль-Аттию. Он отлично управляет этой машиной и хорошо знаком с такими пустынями. Язид Аль-Раджи также очень хорош. Не стоит забывать и о Карлосе Сайнсе и Стефане Петеранселе. Вот фавориты.
Я не собираюсь никому ничего доказывать, просто хочу получить удовольствие. Хорошо, если у меня получится быть быстрым. Но для меня это не шоу и не маркетинг».
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Пилоты
|Федерико Алонсо
|Автор
|Сергей Иванов
Алонсо предсказал победителя «Дакара» и оценил свои шансы
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