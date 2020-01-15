Алонсо попал в аварию на «Дакаре»

На десятом спецучастке «Дакара» Алонсо и его штурман Марк Кома столкнулись с проблемами при езде по дюнам. Их машина Toyota Hilux скатилась с одной из дюн и сделала четыре переворота, прежде чем вновь встать на колеса.

Изначально повреждения машины показались Алонсо и Коме слишком серьезными: сделав попытку продолжить гонку, они остановились через несколько километров. Гонщики стали ждать помощи от технического грузовика, однако ожидание и ремонт заняли бы несколько часов, что существенно ухудшило бы положение экипажа в общем зачете. В итоге, Алонсо и Кома сняли с машины лобовое стекло и продолжили движение без него.

Дополнительная информация: Серхио Лийо