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Дакар / Хроника

Алонсо показал свой лучший результат на Rally Ula Neom, но остался четвертым

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Алонсо показал свой лучший результат на Rally Ula Neom, но остался четвертым
Автор:
, Featured writer
8 нояб. 2019 г., 12:50

По итогам третьего дня двукратный чемпион Ф1 стал в Саудовской Аравии третьим, но это не повлияло на его позицию в общем зачете.

Гоночная дистанция очередного дня внедорожной гонки составила 231 км. Накануне Фернандо Алонсо пообещал, что после двух четвертых результатов попробует выжать больше из своего пикапа Toyota Hilux – и смог добиться этого. Ставшему вторым на спецучастке лидеру соревнований Ясиру Бен Силдану экс-пилот Ф1 уступил всего 17 секунд.

Сильнейшим же второй день подряд стал Язид Аль-Раджи, которому ассистирует россиянин Константин Жильцов. Они смогли сократить отставание от Бен Силдана до минуты и 14 секунд. Судьба победы на Rally Ula-Neom решится на финальном отрезке дистанции в субботу. 

Участникам осталось преодолеть 175 километров в пустыне в окрестностях футуристического города Неом, возведение которого планируют закончить к 2025 году. 

Общий зачет Rally Ula-Neom 2019 после двух дней

Поз. №. Гонщик/Штурман   Машина/Класс Результат 3 этапа Общее время/Отст.
1. #204 Ясир Бен Силдан /
Франсуа Казале
MINI
T1.2 (1.)		  1:33:33 (2.)
 		 5:03:53
 
 
2. #201 Язид Аль-Раджи /
Константин Жильцов
Toyota Hilux
T1.1 (1.)		  1:31:55 (1.)
 		 5:05:07
+0:01:14
+0:01:14
3. #202 Халид Аль-Кассими /
Ксавье Пансери
Peugeot 2008
T1.4 (1.)		  1:34:32 (4.)
 		 5:09:34
+0:05:41
+0:04:27
4. #205 Фернандо Алонсо / 
Марк Кома
Toyota Hilux
T1.1 (2.)		  1:33:50 (3.)
 		 5:15:56
+0:12:03
+0:06:22
5. #206 Эсса Аль-Доссари /
Себастьен  Делонэ
Nissan Navara
T1.1 (3.)		  1:40:33 (5.)
 		 5:27:08
+0:23:15
+0:11:12

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин , Марк Кома , Халид Аль-Кассими , Язид Аль-Раджи
Команды Toyota Racing , Gazoo Racing
Автор Серхио Лильо

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