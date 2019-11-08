Алонсо показал свой лучший результат на Rally Ula Neom, но остался четвертым
По итогам третьего дня двукратный чемпион Ф1 стал в Саудовской Аравии третьим, но это не повлияло на его позицию в общем зачете.
Гоночная дистанция очередного дня внедорожной гонки составила 231 км. Накануне Фернандо Алонсо пообещал, что после двух четвертых результатов попробует выжать больше из своего пикапа Toyota Hilux – и смог добиться этого. Ставшему вторым на спецучастке лидеру соревнований Ясиру Бен Силдану экс-пилот Ф1 уступил всего 17 секунд.
Сильнейшим же второй день подряд стал Язид Аль-Раджи, которому ассистирует россиянин Константин Жильцов. Они смогли сократить отставание от Бен Силдана до минуты и 14 секунд. Судьба победы на Rally Ula-Neom решится на финальном отрезке дистанции в субботу.
Участникам осталось преодолеть 175 километров в пустыне в окрестностях футуристического города Неом, возведение которого планируют закончить к 2025 году.
Общий зачет Rally Ula-Neom 2019 после двух дней
|Поз.
|№.
|Гонщик/Штурман
|Машина/Класс
|Результат 3 этапа
|Общее время/Отст.
|1.
|#204
|Ясир Бен Силдан /
Франсуа Казале
|MINI
T1.2 (1.)
| 1:33:33 (2.)
|5:03:53
|2.
|#201
|Язид Аль-Раджи /
Константин Жильцов
|Toyota Hilux
T1.1 (1.)
| 1:31:55 (1.)
|5:05:07
+0:01:14
+0:01:14
|3.
|#202
|Халид Аль-Кассими /
Ксавье Пансери
|Peugeot 2008
T1.4 (1.)
| 1:34:32 (4.)
|5:09:34
+0:05:41
+0:04:27
|4.
|#205
|Фернандо Алонсо /
Марк Кома
|Toyota Hilux
T1.1 (2.)
| 1:33:50 (3.)
|5:15:56
+0:12:03
+0:06:22
|5.
|#206
|Эсса Аль-Доссари /
Себастьен Делонэ
|Nissan Navara
T1.1 (3.)
| 1:40:33 (5.)
|5:27:08
+0:23:15
+0:11:12
Галерея Rally Ula Neom
Фотограф: Toyota Racing
Фотограф: Toyota Racing
Фотограф: Toyota Racing
Фотограф: Toyota Racing
Фотограф: Toyota Racing
Фотограф: Toyota Racing
Фотограф: Toyota Racing
Фотограф: Toyota Racing
Фотограф: Toyota Racing
Фотограф: Toyota Racing
Фотограф: Press Image
Фотограф: Press Image
Фотограф: Press Image
Фотограф: Press Image
Фотограф: Press Image
Фотограф: Press Image
Фотограф: Press Image
Фотограф: Press Image
Фотограф: Press Image
Фотограф: Press Image
Фотограф: Press Image
Фотограф: Press Image
Фотограф: Press Image
Фотограф: Press Image
Фотограф: Press Image
Фотограф: Press Image
Фотограф: Press Image
Фотограф: Press Image
Фотограф: Press Image
Фотограф: Press Image
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Пилоты
|Фернандо Алонсо В Магазин , Марк Кома , Халид Аль-Кассими , Язид Аль-Раджи
|Команды
|Toyota Racing , Gazoo Racing
|Автор
|Серхио Лильо
Алонсо показал свой лучший результат на Rally Ula Neom, но остался четвертым
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