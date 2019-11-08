Алонсо показал свой лучший результат на Rally Ula Neom, но остался четвертым

Гоночная дистанция очередного дня внедорожной гонки составила 231 км. Накануне Фернандо Алонсо пообещал, что после двух четвертых результатов попробует выжать больше из своего пикапа Toyota Hilux – и смог добиться этого. Ставшему вторым на спецучастке лидеру соревнований Ясиру Бен Силдану экс-пилот Ф1 уступил всего 17 секунд.

Сильнейшим же второй день подряд стал Язид Аль-Раджи, которому ассистирует россиянин Константин Жильцов. Они смогли сократить отставание от Бен Силдана до минуты и 14 секунд. Судьба победы на Rally Ula-Neom решится на финальном отрезке дистанции в субботу.

Участникам осталось преодолеть 175 километров в пустыне в окрестностях футуристического города Неом, возведение которого планируют закончить к 2025 году.

Общий зачет Rally Ula-Neom 2019 после двух дней

Поз. №. Гонщик/Штурман Машина/Класс Результат 3 этапа Общее время/Отст. 1. #204 Ясир Бен Силдан /

Франсуа Казале

MINI

T1.2 (1.) 1:33:33 (2.)

5:03:53



2. #201 Язид Аль-Раджи /

Константин Жильцов

Toyota Hilux

T1.1 (1.) 1:31:55 (1.)

5:05:07

+0:01:14

+0:01:14 3. #202 Халид Аль-Кассими /

Ксавье Пансери

Peugeot 2008

T1.4 (1.) 1:34:32 (4.)

5:09:34

+0:05:41

+0:04:27 4. #205 Фернандо Алонсо /

Марк Кома

Toyota Hilux

T1.1 (2.) 1:33:50 (3.)

5:15:56

+0:12:03

+0:06:22 5. #206 Эсса Аль-Доссари /

Себастьен Делонэ

Nissan Navara

T1.1 (3.) 1:40:33 (5.)

5:27:08

+0:23:15

+0:11:12

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