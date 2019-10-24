Алонсо подтвердил выступление на «Дакаре»-2020

Фернандо Алонсо подтвердил планы стартовать во внедорожном марафоне «Дакар»-2020. Гонку в Саудовской Аравии, которая стартует 5 января, он проведет за рулем Toyota Gazoo Racing.

Алонсо начал обдумывать выступление на «Дакаре» в прошлом году, а в марте 2019-го впервые опробовал машину для ралли-рейда. В августе он начал подготовку к гонке и подписал контракт с командой, но официально о его участии в гонке было объявлено только сегодня.

Прежде чем окончательно подтвердить свое участие, Алонсо хотел попробовать свои силы в ралли-рейдах. В начале октября он выступил на Ралли Марокко, где на трех из пяти спецучастков финишировал в десятке сильнейших, но его гонка была испорчена повреждением машины.

Кроме Алонсо за Toyota на «Дакаре» выступят Нассер Аль-Аттия, Бернхард Тен Бринке и Жиньель де Вильерс. Вся гонка пройдет по территории Саудовской Аравии с 5 по 17 января.

25 и 26 октября Алонсо и его штурман Марк Кома проведут новые тесты в испанском Таррагоне. В начале ноября они примут участие в этапе чемпионата Саудовской Аравии по ралли-рейдам, что даст возможность опробовать тот тип трасс, по которым пройдет «Дакар».

Дополнительная информация: Серхио Лийо