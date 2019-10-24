Дакар
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
43 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Дакар / Новость

Алонсо подтвердил выступление на «Дакаре»-2020

Поделились
Комментарии
Алонсо подтвердил выступление на «Дакаре»-2020
Автор:
, редактор
24 окт. 2019 г., 13:57

Двукратный чемпион Формулы 1 официально объявил о своем дебюте в легендарном ралли-рейде.

Фернандо Алонсо подтвердил планы стартовать во внедорожном марафоне «Дакар»-2020. Гонку в Саудовской Аравии, которая стартует 5 января, он проведет за рулем Toyota Gazoo Racing.

Алонсо начал обдумывать выступление на «Дакаре» в прошлом году, а в марте 2019-го впервые опробовал машину для ралли-рейда. В августе он начал подготовку к гонке и подписал контракт с командой, но официально о его участии в гонке было объявлено только сегодня.

Прежде чем окончательно подтвердить свое участие, Алонсо хотел попробовать свои силы в ралли-рейдах. В начале октября он выступил на Ралли Марокко, где на трех из пяти спецучастков финишировал в десятке сильнейших, но его гонка была испорчена повреждением машины.

Кроме Алонсо за Toyota на «Дакаре» выступят Нассер Аль-Аттия, Бернхард Тен Бринке и Жиньель де Вильерс. Вся гонка пройдет по территории Саудовской Аравии с 5 по 17 января.

25 и 26 октября Алонсо и его штурман Марк Кома проведут новые тесты в испанском Таррагоне. В начале ноября они примут участие в этапе чемпионата Саудовской Аравии по ралли-рейдам, что даст возможность опробовать тот тип трасс, по которым пройдет «Дакар».

Дополнительная информация: Серхио Лийо

Читайте также:

Следующая новость
Алонсо готовится к «Дакару»: он перевернулся и сбил птицу

Предыдущая новость

Алонсо готовится к «Дакару»: он перевернулся и сбил птицу

Следующая новость

Алонсо начал ралли в Саудовской Аравии с четвертого места

Алонсо начал ралли в Саудовской Аравии с четвертого места
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Ралли «Дакар»

Ралли «Дакар»

5 янв. - 17 янв.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

2
Формула 1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

3
WRC

«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen

4
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

5
Формула 1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

Самое важное:

Организаторы «Дакара» представили маршрут гонки 2020 года
DAKR

Организаторы «Дакара» представили маршрут гонки 2020 года

Алонсо впервые в карьере поднялся на подиум внедорожной гонки
DAKR

Алонсо впервые в карьере поднялся на подиум внедорожной гонки

Алонсо показал свой лучший результат на Rally Ula Neom, но остался четвертым
DAKR

Алонсо показал свой лучший результат на Rally Ula Neom, но остался четвертым

Алонсо остался четвертым после второго дня ралли в Аравии
DAKR

Алонсо остался четвертым после второго дня ралли в Аравии

Алонсо начал ралли в Саудовской Аравии с четвертого места
DAKR

Алонсо начал ралли в Саудовской Аравии с четвертого места

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.