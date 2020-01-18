Алонсо побоялся завышенных ожиданий при возвращении на «Дакар»

Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо завершил первый в карьере ралли-марафон «Дакар» на 13 месте в зачете внедорожников. Испанец выступал на Toyota со штурманом Марком Комой. Несколько спецучастков он завершил в топ-5, а один раз стал даже вторым.

По словам Алонсо, он еще не знает, готов ли повторить выступление на «Дакаре», так как при следующем участии не будет новичком и от него будут ждать побед.

«Посмотрим, пока я не хочу думать об этом, – сказал Алонсо. – Я доволен тем, как прошел первый опыт. По логике, учитывая боеспособность в первой попытке, если я вернусь сюда в будущем, то постараюсь выиграть. А чтобы победить, я должен очень хорошо подготовиться. Мне нужна лучшая команда, лучшая машина, лучшая подготовка. Не думаю, что сейчас лучший момент. А в будущем – посмотрим. Ведь если я вернусь, ожидания будут очень высокими».

После ухода из Ф1 Алонсо выступает в разных видах гонок. На его счету уже есть победа на «24 часах Ле-Мана», также он дважды участвовал в «500 милях Индианаполиса», но успеха пока не добился.

Дополнительная информация: Серхио Лийо