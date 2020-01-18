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Дакар / Новость

Алонсо побоялся завышенных ожиданий при возвращении на «Дакар»

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Алонсо побоялся завышенных ожиданий при возвращении на «Дакар»
Автор:
, редактор
18 янв. 2020 г., 07:57

Бывший пилот Ф1 считает, что после успешного дебюта может повторить выступление на ралли-марафоне только с высокими целями.

Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо завершил первый в карьере ралли-марафон «Дакар» на 13 месте в зачете внедорожников. Испанец выступал на Toyota со штурманом Марком Комой. Несколько спецучастков он завершил в топ-5, а один раз стал даже вторым. 

По словам Алонсо, он еще не знает, готов ли повторить выступление на «Дакаре», так как при следующем участии не будет новичком и от него будут ждать побед.

«Посмотрим, пока я не хочу думать об этом, – сказал Алонсо. – Я доволен тем, как прошел первый опыт. По логике, учитывая боеспособность в первой попытке, если я вернусь сюда в будущем, то постараюсь выиграть. А чтобы победить, я должен очень хорошо подготовиться. Мне нужна лучшая команда, лучшая машина, лучшая подготовка. Не думаю, что сейчас лучший момент. А в будущем – посмотрим. Ведь если я вернусь, ожидания будут очень высокими».

После ухода из Ф1 Алонсо выступает в разных видах гонок. На его счету уже есть победа на «24 часах Ле-Мана», также он дважды участвовал в «500 милях Индианаполиса», но успеха пока не добился.

Дополнительная информация: Серхио Лийо

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин
Автор Иван Матушкин

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 Содержание
Техкомиссия в Джидде
ср 1 янв.
чт 2 янв.
16:00
00:00
Церемония старта
пт 3 янв.
сб 4 янв.
16:00
00:00
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
вс 5 янв.
вс 5 янв.
01:03
09:03
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
вс 5 янв.
пн 6 янв.
21:00
05:00
Этап 3: Неом – Неом
пн 6 янв.
вт 7 янв.
22:00
06:00
Этап 4: Неом – Эль-Ула
вт 7 янв.
ср 8 янв.
22:30
06:30
Этап 5: Эль-Ула – Хаил
ср 8 янв.
чт 9 янв.
22:15
06:15
Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
чт 9 янв.
пт 10 янв.
22:00
06:00
День отдыха в Эр-Рияде
пт 10 янв.
сб 11 янв.
22:00
06:00
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
сб 11 янв.
вс 12 янв.
22:00
06:00
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
вс 12 янв.
пн 13 янв.
22:00
06:00
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
пн 13 янв.
вт 14 янв.
22:00
06:00
Этап 10: Харад – Шубайта
вт 14 янв.
ср 15 янв.
22:00
06:00
Этап 11: Шубайта – Харад
ср 15 янв.
чт 16 янв.
22:00
06:00
Этап 12: Харад – Киддия
чт 16 янв.
пт 17 янв.
22:00
06:00
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