Алонсо побоялся завышенных ожиданий при возвращении на «Дакар»
Бывший пилот Ф1 считает, что после успешного дебюта может повторить выступление на ралли-марафоне только с высокими целями.
Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо завершил первый в карьере ралли-марафон «Дакар» на 13 месте в зачете внедорожников. Испанец выступал на Toyota со штурманом Марком Комой. Несколько спецучастков он завершил в топ-5, а один раз стал даже вторым.
По словам Алонсо, он еще не знает, готов ли повторить выступление на «Дакаре», так как при следующем участии не будет новичком и от него будут ждать побед.
«Посмотрим, пока я не хочу думать об этом, – сказал Алонсо. – Я доволен тем, как прошел первый опыт. По логике, учитывая боеспособность в первой попытке, если я вернусь сюда в будущем, то постараюсь выиграть. А чтобы победить, я должен очень хорошо подготовиться. Мне нужна лучшая команда, лучшая машина, лучшая подготовка. Не думаю, что сейчас лучший момент. А в будущем – посмотрим. Ведь если я вернусь, ожидания будут очень высокими».
После ухода из Ф1 Алонсо выступает в разных видах гонок. На его счету уже есть победа на «24 часах Ле-Мана», также он дважды участвовал в «500 милях Индианаполиса», но успеха пока не добился.
Дополнительная информация: Серхио Лийо
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Пилоты
|Фернандо Алонсо В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Алонсо побоялся завышенных ожиданий при возвращении на «Дакар»
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Техкомиссия в Джидде
|
ср 1 янв.
чт 2 янв.
|
16:00
00:00
|
|Церемония старта
|
пт 3 янв.
сб 4 янв.
|
16:00
00:00
|
|Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
|
вс 5 янв.
вс 5 янв.
|
01:03
09:03
|
|Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
|
вс 5 янв.
пн 6 янв.
|
21:00
05:00
|
|Этап 3: Неом – Неом
|
пн 6 янв.
вт 7 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 4: Неом – Эль-Ула
|
вт 7 янв.
ср 8 янв.
|
22:30
06:30
|
|Этап 5: Эль-Ула – Хаил
|
ср 8 янв.
чт 9 янв.
|
22:15
06:15
|
|Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
|
чт 9 янв.
пт 10 янв.
|
22:00
06:00
|
|День отдыха в Эр-Рияде
|
пт 10 янв.
сб 11 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
|
сб 11 янв.
вс 12 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
|
вс 12 янв.
пн 13 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
|
пн 13 янв.
вт 14 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 10: Харад – Шубайта
|
вт 14 янв.
ср 15 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 11: Шубайта – Харад
|
ср 15 янв.
чт 16 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 12: Харад – Киддия
|
чт 16 янв.
пт 17 янв.
|
22:00
06:00
|
Самое читаемое
Расписание
- WEC
- Формула 1
Партнер проекта