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Дакар / Новость

Алонсо от скуки починил разбитую на «Дакаре» машину

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Алонсо от скуки починил разбитую на «Дакаре» машину
Автор:
, Журналист (Испания)
7 янв. 2020 г., 10:37

Попав в аварию по ходу второго дня знаменитого ралли-марафона, двукратный чемпион Ф1 сначала собирался дождаться грузовика техподдержки. Однако в ожидании помощи начал разбирать свою гоночную машину – и в итоге вместе со штурманом смог поставить автомобиль на ход.

Фернандо Алонсо и его штурман Марк Кома рассказали прессе об инциденте по ходу второго дня марафона «Дакар». Испанский экипаж был вынужден самостоятельно ремонтировать свой спортпрототип на трассе и потерял из-за этого больше двух часов.

«Я сам не знаю, на что именно налетел, - прокомментировал аварию двукратный чемпион Формулы 1. – В пыли за ехавшими впереди машинами толком ничего не получалось разглядеть. Первые километров пятьдесят мы ехали очень быстро, но потом уперлись в одну из машин – и после этого около ста двадцати километров пришлось двигаться в пыли при очень плохой видимости.

Сразу после инцидента мы планировали дождаться грузовик технической поддержки, который едет по трассе в нескольких часах следом. Но не было смысла просто сидеть на месте и скучать – поэтому стали разбирать то, что могли разобрать. При этом мы поддерживали связь с командой, и в какой-то момент нам сказали: если у вас получится сделать то-то и то-то, сможете ехать дальше. И мы это сделали».

Впрочем, полностью восстановить работоспособность автомобиля не удалось: Алонсо и его штурман были вынуждены отключить передний тормозной контур – что, само собой, сказалось на темпе дальнейшего движения по трассе. Впрочем, сам факт, что экипажу удалось добраться до финиша, Марк Кома – штурман Алонсо и пятикратный победитель «Дакара» – расценил как большой успех на фоне первых впечатлений от аварии.

«У машины оторвало колесо, которое улетело метров на тридцать в сторону – и поначалу все выглядело очень, очень плохо. Я даже в какой-то момент подумал, что гонка для нас закончена. Но по мере работы с машиной стало понятно, что отчаиваться рано. Мы поменяли рычаг подвески, рулевую тягу, еще кое-какие детали… После этого я доволен попаданием на финиш».

В итоге по итогам двух этапов «Дакара» экипаж Алонсо оказался на 47-й позиции в зачете легковых автомобилей с отставанием от лидера в 2 часа 38 секунд.

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Серия Дакар
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин
Автор Серхио Лильо

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