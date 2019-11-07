Алонсо остался четвертым после второго дня ралли в Аравии
Испанец продолжил борьбу с бездорожьем и соперниками на Rally Ula Neom, но вновь не сумел пробиться в тройку лидеров.
Во второй соревновательный день участники внедорожной гонки повторили маршрут первого. Фернандо Алонсо, для которого соревнования стали очередным шагом подготовки к «Дакару», вновь проехал дистанцию без каких-либо серьезных проблем и показал четвертое время.
Собственный результат испанец, который выступает на Toyota Hilux со штурманом Марком Комой, перекрыл на семь минут – но соперники тоже добавили. Кроме того, экипаж Алонсо потерял время на замену проколотой шины.
Сильнейшим по итогам среды стал напарник Фернандо Язид Аль-Раджи, выступающий с Константином Жильцовым. Правда, победа на спецучастке позволила им подняться с третьего места лишь на второе. Лидером остался победитель вторника Ясир Бен Силдан.
Тройку лидеров замыкает еще один представитель Ближнего Востока Халид Аль-Кассими на Peugeot 2008 DKR.
До финиша гонки ее участникам осталось проехать еще два дня.
Общий зачет Rally Ula-Neom 2019 после двух дней
|Поз.
|№
|Пилот/Штурман
|Машина/Категория
|День 1
|День 2
|Итого
|1.
|#204
|Ясир Бен Силдан /
Франсуа Казале
|MINI
T1.2 (1.)
| 1:47:08 (1.)
| 1:43:12 (3.)
|3:30:20
|2.
|#201
|Язид Аль-Раджи /
Константин Жильцов
|Toyota Hilux
T1.1 (1.)
| 1:53:32 (3.)
| 1:39:40 (1.)
|3:33:12
+0:02:52
+0:02:52
|3.
|#202
|Халид Аль-Кассими /
Ксавье Пансери
|Peugeot 2008
T1.4 (1.)
| 1:51:53 (2.)
0:01:00
| 1:42:09 (2.)
|3:35:02
+0:04:42
+0:01:50
|4.
|#205
|Фернандо Алонсо /
Марк Кома
|Toyota Hilux
T1.1 (2.)
| 1:54:51 (4.)
| 1:47:15 (4.)
|3:42:06
+0:11:46
+0:07:04
|5.
|#207
|Мирослав Заплетал /
Марек Сикора
|Ford
T1.1 (3.)
| 1:56:05 (6.)
| 1:50:07 (5.)
|3:46:12
+0:15:52
+0:04:06
Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma
Фотограф: Toyota Racing
Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma
Фотограф: Toyota Racing
Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma
Фотограф: Toyota Racing
Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso
Фотограф: Toyota Racing
301# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso
Фотограф: Toyota Racing
301# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso
Фотограф: Toyota Racing
301# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso
Фотограф: Toyota Racing
301# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso
Фотограф: Toyota Racing
301# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso
Фотограф: Toyota Racing
301# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Giniel de Villiers
Фотограф: Toyota Racing
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Об этой статье
|Серия
|Ралли-рейды , Дакар , Формула 1
|Пилоты
|Фернандо Алонсо В Магазин , Марк Кома , Халид Аль-Кассими , Язид Аль-Раджи
|Команды
|Toyota Racing , Gazoo Racing
|Автор
|Серхио Лильо
Алонсо остался четвертым после второго дня ралли в Аравии
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