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Дакар / Хроника

Алонсо остался четвертым после второго дня ралли в Аравии

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Алонсо остался четвертым после второго дня ралли в Аравии
Автор:
, Featured writer
7 нояб. 2019 г., 10:21

Испанец продолжил борьбу с бездорожьем и соперниками на Rally Ula Neom, но вновь не сумел пробиться в тройку лидеров.

Во второй соревновательный день участники внедорожной гонки повторили маршрут первого. Фернандо Алонсо, для которого соревнования стали очередным шагом подготовки к «Дакару», вновь проехал дистанцию без каких-либо серьезных проблем и показал четвертое время.

Собственный результат испанец, который выступает на Toyota Hilux со штурманом Марком Комой, перекрыл на семь минут – но соперники тоже добавили. Кроме того, экипаж Алонсо потерял время на замену проколотой шины. 

Сильнейшим по итогам среды стал напарник Фернандо Язид Аль-Раджи, выступающий с Константином Жильцовым. Правда, победа на спецучастке позволила им подняться с третьего места лишь на второе. Лидером остался победитель вторника Ясир Бен Силдан.

Тройку лидеров замыкает еще один представитель Ближнего Востока Халид Аль-Кассими на Peugeot 2008 DKR.

До финиша гонки ее участникам осталось проехать еще два дня.

Общий зачет Rally Ula-Neom 2019 после двух дней

Поз. Пилот/Штурман   Машина/Категория День 1 День 2 Итого
1. #204 Ясир Бен Силдан /
Франсуа Казале
MINI
T1.2 (1.)		  1:47:08 (1.)
 		  1:43:12 (3.)
 		 3:30:20
 
 
2. #201 Язид Аль-Раджи /
Константин Жильцов
Toyota Hilux
T1.1 (1.)		  1:53:32 (3.)
 		  1:39:40 (1.)
 		 3:33:12
+0:02:52
+0:02:52
3. #202 Халид Аль-Кассими /
Ксавье Пансери
Peugeot 2008
T1.4 (1.)		  1:51:53 (2.)
 0:01:00		  1:42:09 (2.)
 		 3:35:02
+0:04:42
+0:01:50
4. #205 Фернандо Алонсо / 
Марк Кома
Toyota Hilux
T1.1 (2.)		  1:54:51 (4.)
 		  1:47:15 (4.)
 		 3:42:06
+0:11:46
+0:07:04
5. #207 Мирослав Заплетал /
Марек Сикора
Ford
T1.1 (3.)		  1:56:05 (6.)
 		  1:50:07 (5.)
 		 3:46:12
+0:15:52
+0:04:06

 

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Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma

Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma
1/10

Фотограф: Toyota Racing

Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma

Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma
2/10

Фотограф: Toyota Racing

Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma

Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma
3/10

Фотограф: Toyota Racing

Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso

Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso
4/10

Фотограф: Toyota Racing

301# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso

301# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso
5/10

Фотограф: Toyota Racing

301# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso

301# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso
6/10

Фотограф: Toyota Racing

301# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso

301# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso
7/10

Фотограф: Toyota Racing

301# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso

301# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso
8/10

Фотограф: Toyota Racing

301# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso

301# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso
9/10

Фотограф: Toyota Racing

301# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Giniel de Villiers

301# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Giniel de Villiers
10/10

Фотограф: Toyota Racing

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Об этой статье

Серия Ралли-рейды , Дакар , Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин , Марк Кома , Халид Аль-Кассими , Язид Аль-Раджи
Команды Toyota Racing , Gazoo Racing
Автор Серхио Лильо

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Ралли «Дакар»

Ралли «Дакар»

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