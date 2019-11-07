Алонсо остался четвертым после второго дня ралли в Аравии

Во второй соревновательный день участники внедорожной гонки повторили маршрут первого. Фернандо Алонсо, для которого соревнования стали очередным шагом подготовки к «Дакару», вновь проехал дистанцию без каких-либо серьезных проблем и показал четвертое время.

Собственный результат испанец, который выступает на Toyota Hilux со штурманом Марком Комой, перекрыл на семь минут – но соперники тоже добавили. Кроме того, экипаж Алонсо потерял время на замену проколотой шины.

Сильнейшим по итогам среды стал напарник Фернандо Язид Аль-Раджи, выступающий с Константином Жильцовым. Правда, победа на спецучастке позволила им подняться с третьего места лишь на второе. Лидером остался победитель вторника Ясир Бен Силдан.

Тройку лидеров замыкает еще один представитель Ближнего Востока Халид Аль-Кассими на Peugeot 2008 DKR.

До финиша гонки ее участникам осталось проехать еще два дня.

Общий зачет Rally Ula-Neom 2019 после двух дней

Поз. № Пилот/Штурман Машина/Категория День 1 День 2 Итого

1. #204 Ясир Бен Силдан /

Франсуа Казале

MINI

T1.2 (1.) 1:47:08 (1.)

1:43:12 (3.)

3:30:20



2. #201 Язид Аль-Раджи /

Константин Жильцов

Toyota Hilux

T1.1 (1.) 1:53:32 (3.)

1:39:40 (1.)

3:33:12

+0:02:52

+0:02:52 3. #202 Халид Аль-Кассими /

Ксавье Пансери

Peugeot 2008

T1.4 (1.) 1:51:53 (2.)

0:01:00 1:42:09 (2.)

3:35:02

+0:04:42

+0:01:50 4. #205 Фернандо Алонсо /

Марк Кома

Toyota Hilux

T1.1 (2.) 1:54:51 (4.)

1:47:15 (4.)

3:42:06

+0:11:46

+0:07:04 5. #207 Мирослав Заплетал /

Марек Сикора

Ford

T1.1 (3.) 1:56:05 (6.)

1:50:07 (5.)

3:46:12

+0:15:52

+0:04:06