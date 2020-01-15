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Дакар / Новость

Алонсо не расстроился из-за переворота на «Дакаре»

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Алонсо не расстроился из-за переворота на «Дакаре»
Автор:
, редактор
15 янв. 2020 г., 14:17

Двукратный чемпион Формулы 1 не увидел проблемы в потере четырех позиций и часа времени.

Фернандо Алонсо перевернулся съезжая с дюны на 10-м спецучастке ралли-марафона «Дакар», потерял около часа и откатился на 14-е место в зачете внедорожников. Однако сам гонщик заверил, что потери времени его не слишком смущают.

«Я в порядке, – заверил испанец. – Мы начали с разворота и весь день ехали не очень. Но в целом день вышел не слишком плохим, мы доехали до финиша и не много потеряли. Просто несколько позиций, но мне все равно, шестые мы или 13-е. Я счастлив, что преодолел еще один трудный день».

Алонсо отметил, что его радует уже то, что после аварии он продолжает гонку.

«Знаю, что это главная новость дня, – сказал Алонсо. – За нами в каждом месте наблюдало по тысяче человек. Но поймите, нам повезло. Мы 14-е в общем зачете на своем первом “Дакаре”. Мы немного откатились, потеряли несколько минут, но это укрепляет тебя на “Дакаре”. Некоторые вообще не финишируют. Мы видели, как Нани Рома чинит машину, а нам повезло добраться до закрытого парка. Извиняюсь за то, что вы не это рассчитывали услышать, но я доволен сегодняшним днем.

Мне так повезло, что я продолжаю участие в “Дакаре”, мы ведем тяжелую гонку и не сдаемся. Но мы приехали сюда не ради прогулки, я стараюсь выигрывать спецучастки. Сегодня я хотел выиграть этап. Может не получиться, но не пытаться нельзя. Сегодня я пытался».

Дополнительная информация: Серхио Лийо

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин
Автор Иван Матушкин

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