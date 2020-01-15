Алонсо не расстроился из-за переворота на «Дакаре»
Двукратный чемпион Формулы 1 не увидел проблемы в потере четырех позиций и часа времени.
Фернандо Алонсо перевернулся съезжая с дюны на 10-м спецучастке ралли-марафона «Дакар», потерял около часа и откатился на 14-е место в зачете внедорожников. Однако сам гонщик заверил, что потери времени его не слишком смущают.
«Я в порядке, – заверил испанец. – Мы начали с разворота и весь день ехали не очень. Но в целом день вышел не слишком плохим, мы доехали до финиша и не много потеряли. Просто несколько позиций, но мне все равно, шестые мы или 13-е. Я счастлив, что преодолел еще один трудный день».
Алонсо отметил, что его радует уже то, что после аварии он продолжает гонку.
«Знаю, что это главная новость дня, – сказал Алонсо. – За нами в каждом месте наблюдало по тысяче человек. Но поймите, нам повезло. Мы 14-е в общем зачете на своем первом “Дакаре”. Мы немного откатились, потеряли несколько минут, но это укрепляет тебя на “Дакаре”. Некоторые вообще не финишируют. Мы видели, как Нани Рома чинит машину, а нам повезло добраться до закрытого парка. Извиняюсь за то, что вы не это рассчитывали услышать, но я доволен сегодняшним днем.
Мне так повезло, что я продолжаю участие в “Дакаре”, мы ведем тяжелую гонку и не сдаемся. Но мы приехали сюда не ради прогулки, я стараюсь выигрывать спецучастки. Сегодня я хотел выиграть этап. Может не получиться, но не пытаться нельзя. Сегодня я пытался».
Дополнительная информация: Серхио Лийо
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Пилоты
|Фернандо Алонсо В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Алонсо не расстроился из-за переворота на «Дакаре»
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