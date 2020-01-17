Алонсо назвал «Дакар» самой сложной гонкой в мире
Двукратный чемпион Формулы 1 по сложности оценил ралли-марафон даже выше, чем «24 часа Ле-Мана», где он побеждал дважды.
В дебютном «Дакаре» Фернандо выступал на Toyota вместе со штурманом Марком Кома и завершил гонку на 13 позиции. Испанец мог претендовать на позиции выше, однако уже на второй день серьезно повредил машину и потерял на этом два часа, а ближе к концу гонки перевернулся после прыжка с дюны.
Журналисты поинтересовались у Фернандо после финиша, самая ли это сложная гонка. Алонсо ответил: «Думаю, что так и есть. Ведь это единственная дисциплина в автоспорте, где гонки идут каждый день, идут две недели. Даже в других категориях, где я выступал, даже в "24 часах" гонки идут только один день.
За 12 дней происходит много чего. Это 12 этапов, и вы столкнетесь с различными трудностями, будут проблемы, ошибки. Машина должна все 12 дней работать в диких условиях. Как я уже говорил, спасибо всем ребятам из Toyota и самой машине, которая держалась очень сильно и позволила нам добраться до финиша».
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Алонсо не удалось ни разу стать победителем этапа. Лучшим результатом для него стало второе место по итогам восьмого дня ралли-марафона. Финальный этап испанец завершил четвертым.
«Сегодня был хороший этап, определенно один из лучших с точки зрения темпа, – отметил Фернандо. – Впереди было немного трафика, еще у нас был прокол, и даже при этом мы уступили все три минуты. Если мы бы избежали проблем, то по темпу были бы очень близки к победителю.
Я рад тому, чего мы достигли, рад быть здесь. Это самое сложное ралли в мире, и мы с первой попытки добрались до финиша».
Дополнительная информация: Серхио Лийо
Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Этап
|Ралли «Дакар»
|Сессия
|Этап 12: Харад – Киддия
|Пилоты
|Фернандо Алонсо В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Алонсо назвал «Дакар» самой сложной гонкой в мире
База данных
|Сессия
|Дата
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Местное время
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|Содержание
|Техкомиссия в Джидде
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ср 1 янв.
чт 2 янв.
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23:00
00:00
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|Церемония старта
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пт 3 янв.
сб 4 янв.
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23:00
00:00
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|Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
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вс 5 янв.
вс 5 янв.
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08:03
09:03
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|Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
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пн 6 янв.
пн 6 янв.
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04:00
05:00
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|Этап 3: Неом – Неом
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вт 7 янв.
вт 7 янв.
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05:00
06:00
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|Этап 4: Неом – Эль-Ула
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ср 8 янв.
ср 8 янв.
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05:30
06:30
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|Этап 5: Эль-Ула – Хаил
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чт 9 янв.
чт 9 янв.
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05:15
06:15
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|Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
|
пт 10 янв.
пт 10 янв.
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05:00
06:00
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|День отдыха в Эр-Рияде
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сб 11 янв.
сб 11 янв.
|
05:00
06:00
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|Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
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вс 12 янв.
вс 12 янв.
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05:00
06:00
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|Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
|
пн 13 янв.
пн 13 янв.
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05:00
06:00
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|Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
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вт 14 янв.
вт 14 янв.
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05:00
06:00
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|Этап 10: Харад – Шубайта
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ср 15 янв.
ср 15 янв.
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05:00
06:00
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|Этап 11: Шубайта – Харад
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чт 16 янв.
чт 16 янв.
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05:00
06:00
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|Этап 12: Харад – Киддия
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