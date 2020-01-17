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Дакар / Ралли «Дакар» / Новость

Алонсо назвал «Дакар» самой сложной гонкой в мире

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Алонсо назвал «Дакар» самой сложной гонкой в мире
Автор:
17 янв. 2020 г., 12:10

Двукратный чемпион Формулы 1 по сложности оценил ралли-марафон даже выше, чем «24 часа Ле-Мана», где он побеждал дважды.

В дебютном «Дакаре» Фернандо выступал на Toyota вместе со штурманом Марком Кома и завершил гонку на 13 позиции. Испанец мог претендовать на позиции выше, однако уже на второй день серьезно повредил машину и потерял на этом два часа, а ближе к концу гонки перевернулся после прыжка с дюны.

Журналисты поинтересовались у Фернандо после финиша, самая ли это сложная гонка. Алонсо ответил: «Думаю, что так и есть. Ведь это единственная дисциплина в автоспорте, где гонки идут каждый день, идут две недели. Даже в других категориях, где я выступал, даже в "24 часах" гонки идут только один день. 

За 12 дней происходит много чего. Это 12 этапов, и вы столкнетесь с различными трудностями, будут проблемы, ошибки. Машина должна все 12 дней работать в диких условиях. Как я уже говорил, спасибо всем ребятам из Toyota и самой машине, которая держалась очень сильно и позволила нам добраться до финиша».

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Алонсо не удалось ни разу стать победителем этапа. Лучшим результатом для него стало второе место по итогам восьмого дня ралли-марафона. Финальный этап испанец завершил четвертым.

«Сегодня был хороший этап, определенно один из лучших с точки зрения темпа, – отметил Фернандо. – Впереди было немного трафика, еще у нас был прокол, и даже при этом мы уступили все три минуты. Если мы бы избежали проблем, то по темпу были бы очень близки к победителю.

Я рад тому, чего мы достигли, рад быть здесь. Это самое сложное ралли в мире, и мы с первой попытки добрались до финиша».

Дополнительная информация: Серхио Лийо

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Об этой статье

Серия Дакар
Этап Ралли «Дакар»
Сессия Этап 12: Харад – Киддия
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин
Автор Денис Буденков

База данных

Ралли «Дакар»

Ралли «Дакар»

5 янв. - 17 янв.
Этап 12: Харад – Киддия Проходит прямо сейчас
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Техкомиссия в Джидде
ср 1 янв.
чт 2 янв.
23:00
00:00
Церемония старта
пт 3 янв.
сб 4 янв.
23:00
00:00
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
вс 5 янв.
вс 5 янв.
08:03
09:03
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
пн 6 янв.
пн 6 янв.
04:00
05:00
Этап 3: Неом – Неом
вт 7 янв.
вт 7 янв.
05:00
06:00
Этап 4: Неом – Эль-Ула
ср 8 янв.
ср 8 янв.
05:30
06:30
Этап 5: Эль-Ула – Хаил
чт 9 янв.
чт 9 янв.
05:15
06:15
Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
пт 10 янв.
пт 10 янв.
05:00
06:00
День отдыха в Эр-Рияде
сб 11 янв.
сб 11 янв.
05:00
06:00
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
вс 12 янв.
вс 12 янв.
05:00
06:00
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
пн 13 янв.
пн 13 янв.
05:00
06:00
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
вт 14 янв.
вт 14 янв.
05:00
06:00
Этап 10: Харад – Шубайта
ср 15 янв.
ср 15 янв.
05:00
06:00
Этап 11: Шубайта – Харад
чт 16 янв.
чт 16 янв.
05:00
06:00
Этап 12: Харад – Киддия
пт 17 янв.
пт 17 янв.
05:00
06:00
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