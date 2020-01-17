Алонсо назвал «Дакар» самой сложной гонкой в мире

В дебютном «Дакаре» Фернандо выступал на Toyota вместе со штурманом Марком Кома и завершил гонку на 13 позиции. Испанец мог претендовать на позиции выше, однако уже на второй день серьезно повредил машину и потерял на этом два часа, а ближе к концу гонки перевернулся после прыжка с дюны.

Журналисты поинтересовались у Фернандо после финиша, самая ли это сложная гонка. Алонсо ответил: «Думаю, что так и есть. Ведь это единственная дисциплина в автоспорте, где гонки идут каждый день, идут две недели. Даже в других категориях, где я выступал, даже в "24 часах" гонки идут только один день.

За 12 дней происходит много чего. Это 12 этапов, и вы столкнетесь с различными трудностями, будут проблемы, ошибки. Машина должна все 12 дней работать в диких условиях. Как я уже говорил, спасибо всем ребятам из Toyota и самой машине, которая держалась очень сильно и позволила нам добраться до финиша».

Алонсо не удалось ни разу стать победителем этапа. Лучшим результатом для него стало второе место по итогам восьмого дня ралли-марафона. Финальный этап испанец завершил четвертым.

«Сегодня был хороший этап, определенно один из лучших с точки зрения темпа, – отметил Фернандо. – Впереди было немного трафика, еще у нас был прокол, и даже при этом мы уступили все три минуты. Если мы бы избежали проблем, то по темпу были бы очень близки к победителю.

Я рад тому, чего мы достигли, рад быть здесь. Это самое сложное ралли в мире, и мы с первой попытки добрались до финиша».

Дополнительная информация: Серхио Лийо