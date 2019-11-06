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Дакар / Новость

Алонсо начал ралли в Саудовской Аравии с четвертого места

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Алонсо начал ралли в Саудовской Аравии с четвертого места
Автор:
6 нояб. 2019 г., 10:31

Готовясь к «Дакару», Фернандо Алонсо и Марк Кома без проблем прошли первые 211 километров ралли-рейда в Саудовской Аравии, финишировав позади трех фаворитов.

Фернандо Алонсо продолжил подготовку к «Дакару», который пройдет с 5 по 17 января в Саудовской Аравии. В приоритете у испанца не борьба за победу, а накопление опыта.

По итогам первого дня ралли-рейда Ula Neom за рулем Toyota Hilux Алонсо занял четвертое место, преодолев дистанцию за 1 час, 54 минуты и 51 секунду.

Победителем этапа стал Ясир Бен Силдан на MINI, который показал время в 1 час, 47 минут и 8 секунд, опередив Халида Аль-Кассими (Peugeot) на 4:45 и Язида Аль-Раджи на 6:24. 

Алонсо, который выступает на такой же Toyota, как и Аль-Раджи, уступил ему всего 1 минуту и 20 секунд.

Ралли Ula Neom завершится в субботу.

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Фотограф: Toyota Racing

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Фотограф: Toyota Racing

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Фотограф: Toyota Racing

Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso

Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso
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Фотограф: Пьетро Кардоне

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Дополнительная информация: Серхио Лильо

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Об этой статье

Серия Ралли-рейды , Дакар
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин , Марк Кома , Халид Аль-Кассими , Язид Аль-Раджи
Команды Toyota Racing , Gazoo Racing
Автор Денис Буденков

База данных

Ралли «Дакар»

Ралли «Дакар»

5 янв. - 17 янв.
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