Алонсо начал ралли в Саудовской Аравии с четвертого места
Готовясь к «Дакару», Фернандо Алонсо и Марк Кома без проблем прошли первые 211 километров ралли-рейда в Саудовской Аравии, финишировав позади трех фаворитов.
Фернандо Алонсо продолжил подготовку к «Дакару», который пройдет с 5 по 17 января в Саудовской Аравии. В приоритете у испанца не борьба за победу, а накопление опыта.
По итогам первого дня ралли-рейда Ula Neom за рулем Toyota Hilux Алонсо занял четвертое место, преодолев дистанцию за 1 час, 54 минуты и 51 секунду.
Победителем этапа стал Ясир Бен Силдан на MINI, который показал время в 1 час, 47 минут и 8 секунд, опередив Халида Аль-Кассими (Peugeot) на 4:45 и Язида Аль-Раджи на 6:24.
Алонсо, который выступает на такой же Toyota, как и Аль-Раджи, уступил ему всего 1 минуту и 20 секунд.
Ралли Ula Neom завершится в субботу.
Фотограф: Toyota Racing
Фотограф: Toyota Racing
Фотограф: Toyota Racing
Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso
Фотограф: Toyota Racing
Фотограф: Toyota Racing
Фотограф: Toyota
Фотограф: Toyota Racing
Фотограф: Пьетро Кардоне
Фотограф: Toyota Racing
Фотограф: Toyota Racing
Фотограф: Toyota Racing
Фотограф: Toyota Racing
Фотограф: Toyota Gazoo Racing South Africa
Фотограф: Toyota Gazoo Racing South Africa
Фотограф: Toyota Racing
Фотограф: Toyota Racing
Фотограф: Toyota Racing
Фотограф: Toyota Racing
Фотограф: Toyota Racing
Фотограф: Toyota Racing
Дополнительная информация: Серхио Лильо
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Об этой статье
|Серия
|Ралли-рейды , Дакар
|Пилоты
|Фернандо Алонсо В Магазин , Марк Кома , Халид Аль-Кассими , Язид Аль-Раджи
|Команды
|Toyota Racing , Gazoo Racing
|Автор
|Денис Буденков
Алонсо начал ралли в Саудовской Аравии с четвертого места
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