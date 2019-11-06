Алонсо начал ралли в Саудовской Аравии с четвертого места

Фернандо Алонсо продолжил подготовку к «Дакару», который пройдет с 5 по 17 января в Саудовской Аравии. В приоритете у испанца не борьба за победу, а накопление опыта.

По итогам первого дня ралли-рейда Ula Neom за рулем Toyota Hilux Алонсо занял четвертое место, преодолев дистанцию за 1 час, 54 минуты и 51 секунду.

Победителем этапа стал Ясир Бен Силдан на MINI, который показал время в 1 час, 47 минут и 8 секунд, опередив Халида Аль-Кассими (Peugeot) на 4:45 и Язида Аль-Раджи на 6:24.

Алонсо, который выступает на такой же Toyota, как и Аль-Раджи, уступил ему всего 1 минуту и 20 секунд.

Ралли Ula Neom завершится в субботу.

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Дополнительная информация: Серхио Лильо