Алонсо «на цыпочках» провел первый день «Дакара»

Фернандо Алонсо вместе со штурманом Марком Кома на Toyota Hilux финишировали на 11-м месте на первом этапе ралли-марафона в Саудовской Аравии протяженностью 319 км.

Испанец оказался на 10 минут медленнее, чем быстрейший среди гонщиков Toyota Нассер Аль-Аттия, но опередил другого победителя «Дакара» Жинеля де Вильерса, которому пришлось проехать большое расстояние с проколотым колесом.

«День прошел не без трудностей, да и у всех они были и будут случаться каждый день. Но мы постарались, чтобы проблем было как можно меньше, – сказал Алонсо журналистам. – Машина хорошо прошла этап, мне было очень комфортно. Мы хотели начать "Дакар", действуя с некоторой осторожностью.

Идея в том, чтобы провести первые несколько этапов на цыпочках, не перегибая и не рискуя, чтобы лучше понять машину, гонку, местность».

На вопрос, был ли его темп по ходу первого спецучастка таким, как и ожидалось, Фернандо ответил: «Думаю, все они [завсегдатаи "Дакара"] шли быстрее, просто у них было больше неприятностей, чем у меня. Темп более или менее такой, как я и ожидал. У меня припасено кое-что, но еще не время выкладывать все карты.

Надеюсь, на нашем пути по ходу второй недели будет поменьше машин, байков, квадроциклов [участники последних двух категорий стартовали на первом этапе раньше, – прим. ред]. Если наша машина будет в порядке, мы постараемся атаковать сильнее».

Алонсо подчеркнул, что важно оставаться в топ-10 ради положения на трассе, поскольку лидеры стартуют с интервалом в три минуты (исходя из результатов предыдущего дня), в то время как промежутки между автомобилями дальше по порядку меньше.

«Это очень важно из-за видимости. Если сбиваешься с пути, а потом снова находишь дорогу, то оказываешься позади других машин. Потом приходится ехать десять километров со скоростью 50 км/ч, потому что ничего не видно», – отметил испанец.

Что касается его штурмана, пятикратного победителя "Дакара", Алонсо сказал, что он и Кома все еще срабатываются: «Понятно, что я не могу сомневаться в том, что он делает. Даже если мы сбиваемся с пути, он объясняет мне, что это нормально и что это будет происходить еще много раз. Порой в пылу момента начинаешь расстраиваться, видимость становится хуже. Но когда спецучасток заканчивается, то понимаешь, что мы сделали все возможное».