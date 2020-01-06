Алонсо «на цыпочках» провел первый день «Дакара»
Двукратный чемпион Формулы 1 подвел итоги первого спецучастка ралли-марафона и рассказал о дальнейших планах на гонку.
Фернандо Алонсо вместе со штурманом Марком Кома на Toyota Hilux финишировали на 11-м месте на первом этапе ралли-марафона в Саудовской Аравии протяженностью 319 км.
Испанец оказался на 10 минут медленнее, чем быстрейший среди гонщиков Toyota Нассер Аль-Аттия, но опередил другого победителя «Дакара» Жинеля де Вильерса, которому пришлось проехать большое расстояние с проколотым колесом.
«День прошел не без трудностей, да и у всех они были и будут случаться каждый день. Но мы постарались, чтобы проблем было как можно меньше, – сказал Алонсо журналистам. – Машина хорошо прошла этап, мне было очень комфортно. Мы хотели начать "Дакар", действуя с некоторой осторожностью.
Идея в том, чтобы провести первые несколько этапов на цыпочках, не перегибая и не рискуя, чтобы лучше понять машину, гонку, местность».
На вопрос, был ли его темп по ходу первого спецучастка таким, как и ожидалось, Фернандо ответил: «Думаю, все они [завсегдатаи "Дакара"] шли быстрее, просто у них было больше неприятностей, чем у меня. Темп более или менее такой, как я и ожидал. У меня припасено кое-что, но еще не время выкладывать все карты.
Надеюсь, на нашем пути по ходу второй недели будет поменьше машин, байков, квадроциклов [участники последних двух категорий стартовали на первом этапе раньше, – прим. ред]. Если наша машина будет в порядке, мы постараемся атаковать сильнее».
Алонсо подчеркнул, что важно оставаться в топ-10 ради положения на трассе, поскольку лидеры стартуют с интервалом в три минуты (исходя из результатов предыдущего дня), в то время как промежутки между автомобилями дальше по порядку меньше.
«Это очень важно из-за видимости. Если сбиваешься с пути, а потом снова находишь дорогу, то оказываешься позади других машин. Потом приходится ехать десять километров со скоростью 50 км/ч, потому что ничего не видно», – отметил испанец.
Что касается его штурмана, пятикратного победителя "Дакара", Алонсо сказал, что он и Кома все еще срабатываются: «Понятно, что я не могу сомневаться в том, что он делает. Даже если мы сбиваемся с пути, он объясняет мне, что это нормально и что это будет происходить еще много раз. Порой в пылу момента начинаешь расстраиваться, видимость становится хуже. Но когда спецучасток заканчивается, то понимаешь, что мы сделали все возможное».
Читайте также:
Предыдущая новость
Жала выиграл первый спецучасток «Дакара», Алонсо 11-й
Следующая новость
Взял машину в кредит и сходу выиграл этап «Дакара». Кто такой Вайдотас Жала?
Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Этап
|Ралли «Дакар»
|Сессия
|Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
|Пилоты
|Фернандо Алонсо В Магазин
|Команды
|Gazoo Racing
|Автор
|Валентин Хорунжий
Алонсо «на цыпочках» провел первый день «Дакара»
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Техкомиссия в Джидде
|
чт 2 янв.
чт 2 янв.
|
02:00
00:00
|
|Церемония старта
|
сб 4 янв.
сб 4 янв.
|
02:00
00:00
|
|Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
|
вс 5 янв.
вс 5 янв.
|
11:03
09:03
|
|Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
|
пн 6 янв.
пн 6 янв.
|
07:00
05:00
|
|Этап 3: Неом – Неом
|
вт 7 янв.
вт 7 янв.
|
08:00
06:00
|
|Этап 4: Неом – Эль-Ула
|
ср 8 янв.
ср 8 янв.
|
08:30
06:30
|
|Этап 5: Эль-Ула – Хаил
|
чт 9 янв.
чт 9 янв.
|
08:15
06:15
|
|Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
|
пт 10 янв.
пт 10 янв.
|
08:00
06:00
|
|День отдыха в Эр-Рияде
|
сб 11 янв.
сб 11 янв.
|
08:00
06:00
|
|Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
|
вс 12 янв.
вс 12 янв.
|
08:00
06:00
|
|Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
|
пн 13 янв.
пн 13 янв.
|
08:00
06:00
|
|Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
|
вт 14 янв.
вт 14 янв.
|
08:00
06:00
|
|Этап 10: Харад – Шубайта
|
ср 15 янв.
ср 15 янв.
|
08:00
06:00
|
|Этап 11: Шубайта – Харад
|
чт 16 янв.
чт 16 янв.
|
08:00
06:00
|
|Этап 12: Харад – Киддия
|
пт 17 янв.
пт 17 янв.
|
08:00
06:00
|
Самое читаемое
Расписание
- WEC
- Формула 1
Партнер проекта