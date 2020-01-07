Алонсо: Главная проблема сейчас – неровный темп

На третьем этапе «Дакара» Фернандо Алонсо показал свой лучший результат в гонке, закончив день на 5-м месте в абсолютном зачете. Это стало для испанца своеобразной компенсацией за понедельничную аварию, из-за которой экипаж Алонсо потерял больше двух часов.

«Этап прошел отлично, без каких-либо проблем – в частности, не было вчерашних проблем с пылью и видимостью, – рассказал двукратный чемпион Ф1 после финиша. – В последней части спецучастка мы немного поплутали в сухом русле реки, никак не могли найти нужное направление. Но в целом день был прекрасным: мы смогли поддерживать отличный темп и даже наслаждаться ландшафтами, по которым проезжали».

По словам Алонсо, он чувствует себя за рулем спортпрототипа Toyota Hilux увереннее, чем ожидал до старта до гонки. Однако эта уверенность появляется только при движении в стабильном темпе, что на трассах ралли-рейдов можно себе позволить далеко не всегда.

«Наверное, сейчас самая большая сложность для меня – это необходимость время от времени резко снижать ритм. Ты долго мчишь на 150-160 км/ч – и вдруг по отдельным зонам с особенно рыхлым песком приходится ехать очень медленно, сбрасывая скорость до 30 км/ч. Или ты оказываешься среди большого количества камней, или видимость резко снижается из-за пыли… В этих ситуациях я немного теряюсь – всегда кажется, что ты слишком сильно сбросил ход – и приходится просто довериться штурману, делать то, что он говорит».

После трех этапов гонки испанский пилот, занимающий в общем зачете 32-е место, трезво оценивает свои силы, однако при хороших раскладах вполне готов побороться с лидерами гонки.

«Перед стартом я не думал ни о победе в гонке, но и о финише на подиуме – я прекрасно понимаю, что мои возможности в этом году сильно ограничены. Но на отдельном этапе с хорошей видимостью и хорошим ритмом можно подумать о финише в первой тройке или даже победе. Сейчас это кажется нереальным, но сейчас я чувствую себя достаточно смело, чтобы добиться такого результата…»